УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13428 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
3 897 64

Ми не підтримуємо вступ України в НАТО, але надамо їй чіткі гарантії безпеки, - Трамп

трамп і зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив, що зможе пізніше відповісти на питання, чи будуть гарантії безпеки для України включати американських солдатів "на землі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми також зустрічаємося з сімома великими лідерами, великих країн, і будемо говорити про це. Усі вони будуть залучені, але буде багато допомоги. Що стосується безпеки, то допомога буде значною. Все буде добре", – сказав Трамп.

"Ми говорили про гарантії безпеки, і Європа буде першою лінією оборони України, і ми будемо брати в цьому участь", - зазначив Трамп.

"Ми не підтримуємо вступ України до НАТО. Але ми надамо їй чіткі гарантії безпеки", - також заявив Трамп.

Також читайте: У Білому домі розпочалась зустріч Трампа та Зеленського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

членство в НАТО (1764) Трамп Дональд (6913) гарантії безпеки (161)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
УЖЕ МАЄМО - будапештські, а від РФ - ще стопку договорів. Можемо розпечатати на туалетному папері обухівської фабрики.

ЦЕ НЕ ПРАЦЮЄ.....хоча я ВПЕВНЕНИЙ і 5 стаття ФЕЙК. Не фейк - ракета в НПЗ по РФ - єдине дієве щось. А все інше - туфта
показати весь коментар
18.08.2025 20:49 Відповісти
+11
у США президент чувак що маєш 33 кримінальні справи і педофілії а ще 2 імпічмента. Нема уже законів в США які не можна порушити....якщо мати гроші і твітер))
показати весь коментар
18.08.2025 20:50 Відповісти
+6
Так США й анексію Криму не визнала офіційним голосуванням пакту , як закону у Когресі 2018 р, а зараз вимагає на обмін...
показати весь коментар
18.08.2025 20:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так США й анексію Криму не визнала офіційним голосуванням пакту , як закону у Когресі 2018 р, а зараз вимагає на обмін...
показати весь коментар
18.08.2025 20:49 Відповісти
у США президент чувак що маєш 33 кримінальні справи і педофілії а ще 2 імпічмента. Нема уже законів в США які не можна порушити....якщо мати гроші і твітер))
показати весь коментар
18.08.2025 20:50 Відповісти
На нього чекає кінець канікул конгресменів

Ось стислий перелік червоних ліній для Трампа восени - того, що він не зможе оминути:

Конгрес і бюджет

- Повернення Сенату й Палати означає: тиск на військову допомогу Україні, контрольні слухання, ризик «shutdown».

- Тут республіканці й демократи можуть несподівано об'єднатися проти нього.

Союзники (НАТО, ЄС, Британія)

- Будь-який «компроміс» із путіним = різка реакція союзників.

- Йому важливо не виглядати ізольованим перед власними виборцями.

Внутрішній MAGА-фактор

- Радикальне крило партії не дозволить йому «здати» їхній порядок денний.

- Якщо «заграється» з центристами → ризик розколу в Республіканській партії.

Судові та особисті справи

- Будь-яке нагадування про Епштейна чи інші старі скандали - козир для його опонентів усередині США.

- Потрібно показати силу й контроль, інакше втратить довіру навіть серед своїх.

Електорат і «втрата обличчя»

- Його база хоче бачити «сильного лідера, який не здає позицій».

- Крок, який виглядає як поступка Кремлю, може стати ударом саме по цій опорі.

Тобто, Трампу доведеться балансувати між тиском Конгресу, союзниками, MAGА-крилом і власним іміджем сили.
показати весь коментар
18.08.2025 20:55 Відповісти
Призупинено 91 справу.
показати весь коментар
18.08.2025 21:06 Відповісти
Nu a chto vi hotjelji, Ukraina dazhe njeprobovala soprotjivljatjsja anneksii Krima!
показати весь коментар
18.08.2025 21:17 Відповісти
УЖЕ МАЄМО - будапештські, а від РФ - ще стопку договорів. Можемо розпечатати на туалетному папері обухівської фабрики.

ЦЕ НЕ ПРАЦЮЄ.....хоча я ВПЕВНЕНИЙ і 5 стаття ФЕЙК. Не фейк - ракета в НПЗ по РФ - єдине дієве щось. А все інше - туфта
показати весь коментар
18.08.2025 20:49 Відповісти
"Нас будет ждать засада...Я дам Вам парабеллум ...будем отстреливаться..."
показати весь коментар
18.08.2025 20:49 Відповісти
Шукати острівці здорового глузду у висловлюваннях донні _артєль напрасний труд,
показати весь коментар
18.08.2025 20:50 Відповісти
Якщо гарантіїї безпеки реальні то яка різниця чому не взяти жо НАТО ? Поки що здається що гарантії такіж міцні як будапештський меморандум ...
показати весь коментар
18.08.2025 20:50 Відповісти
Нужно говорить "Я". Но это тоже временно..
показати весь коментар
18.08.2025 20:50 Відповісти
А Німеччина, Франція, Італія, Великобританія та інші підтримують? Хай чітко озвучать свої позиції прямо зараз.
показати весь коментар
18.08.2025 20:50 Відповісти
"Я люблю росіян", - Трамп🤡🤡🤡
показати весь коментар
18.08.2025 20:50 Відповісти
і дрюга Вольодю
показати весь коментар
18.08.2025 21:03 Відповісти
Трамп філантроп
показати весь коментар
18.08.2025 21:10 Відповісти
Это он только на камеру и при всех говорит, как только все уедут он начнет свою пластинку про обмен территориями и что только Зеленский может закончить войну
показати весь коментар
18.08.2025 20:54 Відповісти
Ну зрозуміло. Це не Тампон а ***** пропонує такі гарантії які не заважатимуть йому далі захоплювати Україну. Інакше ***** було б насрати буде Україна в НАТО чи ні. Одним словом нах такі пропозиції і нах Тампона і його дружбана *****
показати весь коментар
18.08.2025 20:54 Відповісти
Завтра воно забуде, що говорив сьогодні ... Гуд бай Америка, о ((
показати весь коментар
18.08.2025 20:57 Відповісти
Згадайте що Тампон в обмін на корисні копалини таку ж херню розказував. А іменно що договір про корисні копалии це гарантія безпеки від сша. Тепер вже землю нашу роздає за такі ж "гарантії". А потім буде сам же сміятись що вже нічого повернути невдасться як зараз сміється над нами що ми віддали крим в 2014 без жодного пострілу
показати весь коментар
18.08.2025 20:57 Відповісти
Зустрілись якось рудий клован та *******....
показати весь коментар
18.08.2025 20:58 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 21:02 Відповісти
Нам пуйло вже надає "чіткі" гарантії з ранку до ночі; чіткіше не буває... Це ті, шо ви нам "надали" у 94-му.
показати весь коментар
18.08.2025 21:03 Відповісти
Макрон-патрон вообще сидит через кресло. Как двоечника отсадили. Остальные как гамна поели. Или как ходоки у членина---сахаринчику попросить к кипяточку. Такой оперетки пока цивилизация не наблюдала со времён Рима и Афин.
показати весь коментар
18.08.2025 21:10 Відповісти
Ты реально повелся на этот фейк 😁
показати весь коментар
18.08.2025 21:31 Відповісти
Так по любому бы стебанулся я---даже если так. Очень контрастно вышло. А может и возраст подводит---уже 72 пасочки чуть скушал.
показати весь коментар
18.08.2025 21:40 Відповісти
А ты повелся на этот фейк 😁
Ноги без тела рядом с Макроном тебя не смутили 😁
показати весь коментар
18.08.2025 21:25 Відповісти
Так ведь по низу не смотрят сразу. Это если бы без башки кто был, как во ,Всаднике без головы, у Майн Рида---тогда другое дело.
показати весь коментар
18.08.2025 21:43 Відповісти
Гарантии от Трампа это даже смешнее Будапештского меморандума...
показати весь коментар
18.08.2025 21:06 Відповісти
Пусть на бумаге с печатью гарантию пропишет---чурэкало гнусное и в 3 экземплярах! То то ржака по кацапии идёт уже третьи сутки. Читать невозможно, столько оголтелого восторга от событий этих дней.
показати весь коментар
18.08.2025 21:06 Відповісти
То не читайте кацапською, і не пишіть. І буде вам щастя.
показати весь коментар
18.08.2025 21:15 Відповісти
Товарисчь, я на этом форуме давненько, и уже не раз прояснял особо озабоченым---интернет давно у меня, лет 15 запросто и ноут тоже тех лет, выкинуть жалко---настоящий. НП-635. Там нет укр текста как бы. Будешь проездом в Харькове, не сильно советы давай такие. Тут не поймут. особенно в последние годы. Всем удачи.
показати весь коментар
18.08.2025 21:36 Відповісти
На обороті Будапештського меморандуму
показати весь коментар
18.08.2025 21:26 Відповісти
По рудому писку та отим сраним меморандумом.
показати весь коментар
18.08.2025 21:07 Відповісти
Якщо Україна отримає гарантії, як в статті 5 НАТО, то одразу питання - а чому ж тоді не взяти в НАТО? Яка різниця? І от тут диявол ховається в деталях.
Ст. 5 НАТО - «Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».

Всі прочитали? Дії які вважатимуться необхідними. І не факт що це застосування збройної сили! В НАТО це працює за рахунок того, що існує ніби як, негласна домовленість про вступ всього НАТО у війну. Військові сили досить переплетені між собою, і важко, скажімо, напасти на Бельгію і не зачепити сили інших країн.
Але у випадку України?.....це Будапешт 2.0. Відразу після нападу, будуть консультації, буде звернення в ООН (Ахахахаха!) і ......і перед гарантами постане питання - починати Третю світову, заради країни, котра, відмічу, ніякого вкладу в оборону інших не вносить? Відправити свої війська в Україну на фронт? Відповідь ви і так знаєте.
Вже зараз багато хто сумнівається, що НАТО реально спрацює внаслідок нападу на одну з країн-членів. За ці сумніви можна подякувати Трампу, Орбану, Ердогану...... Хтось реально вірить, що стаття 5 спрацює заради України?
показати весь коментар
18.08.2025 21:07 Відповісти
Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія проти розміщення військового контингенту з країн НАТО на території України. Тобто, Тампон продає чисту обіцянку, а іменно 5-ту статтю НАТО яка нідочого нікого не зобов'язує. Це той же самий меморандум Будапештський яким можна підтертися. Більше того, я впевнений що після того як Україна піде на капітуляцію, Тампон на наступний день забуде те що він обіцяв. Скаже Україні як в фільмі, иди отюда мальчик, не мешай...
показати весь коментар
18.08.2025 21:18 Відповісти
Трамп нічого не забуде. Навпаки, він безупинно згадуватиме ці "гарантії", і шантажуватиме ними в питанні корисних копалин, тарифів, грошей для США просто так і т.п. Якщо потрібно буде десь повоювати за США, то теж згадуватиме.
Забуде він про них, в момент наступного нападу на Україну. І це робитиме не лише Трамп, а і його наступники, адже....."Just business"
показати весь коментар
18.08.2025 21:24 Відповісти
Так Зеля погодився на ці умови?
показати весь коментар
18.08.2025 21:09 Відповісти
Зараз Макрон поставить Трампона рачки, а Шольц вигуляє рудого цуцика по Палкен-штрассе.
показати весь коментар
18.08.2025 21:09 Відповісти
Так Шольц на пенсії наче. Може Мерць?
показати весь коментар
18.08.2025 21:29 Відповісти
Звісно, Мерц. Дякую. ))
показати весь коментар
18.08.2025 21:32 Відповісти
США уже должны гарантировать неприкосновенность границ Украины за отказ Украины от ядерного оружия. Никакой сделки не будет, потому можно вводить сразу санкции против РФ и Китая и Индии!
показати весь коментар
18.08.2025 21:10 Відповісти
Четкие гарантии безопасности - это войска союзников на нуле, готовые стрелять в ответ? - нет? - ну тогда это второй будапештский (мем)орандум.
показати весь коментар
18.08.2025 21:10 Відповісти
Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія проти розміщення військового контингенту з країн НАТО на території України.

 Тобто миротворцями ***** запропонує рашку, **********, північну корею або ХАМАС.
Я вобще не розумію про що тут можна розмовляти. Невже не видно що рижийоблізлий обмудок тупо здає Україну і пропихує всі хотєлки *****. Зеленському потрібно закінчувати говорити про мир і тупо переходити з Тампоном на комерційні інтереси. Тобто зброю в обмін на гроші.
показати весь коментар
18.08.2025 21:12 Відповісти
А ГРОШИ ГДЕ ВЗЯТЬ- УМНИК?
показати весь коментар
18.08.2025 21:13 Відповісти
Гроші дає Європа. Поки Україна воює. Умнік. Якщо Україна капітулює то тоді вже ніхто нічого Україні не дасть. Бо ще одна умова ***** це демілітаризація України. І Тампон зробить все щоб забрати в України всю зброю щоб не злити свого московського дружбана
показати весь коментар
18.08.2025 21:21 Відповісти
долго ли и не том обьеме, об этом говорят все, нет у европы такого ресурса, а человеческий ресурс у Украины есть?
показати весь коментар
18.08.2025 21:25 Відповісти
не нужно меня банить за правду- МЫ ВЕЛИ ВОЙНУ ЗА ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО И ВСЕ ПОТЕРИ НАПРАСНЫ?
показати весь коментар
18.08.2025 21:12 Відповісти
Ваня, не знаю за що вів війну ти, і проти кого, а от Україна веде її за а) свободу, б) заради виживання, в) для захисту від геноциду,.................. ж) заради свого європейського вибору.... Там ще багато пунктів, і десь пункт щ) вступ в НАТО.
показати весь коментар
18.08.2025 21:29 Відповісти
Справжні друзі України
показати весь коментар
18.08.2025 21:13 Відповісти
Спавжні друзі, як наприклад Валерій Ігнатко, постять ШІ фейки.
показати весь коментар
18.08.2025 21:17 Відповісти
Ещё один повёлся на этот фейк 😁
показати весь коментар
18.08.2025 21:32 Відповісти
низький уклін і щира подяка лідерам Європи, всім разом і кожному особисто, за розуміння мужність і послідовність в підтримці справедливості і добра, щирі намагання любим засібом, не жалкуючи свого часу ...привернути яяятрампа на бік добра, вразуміти нарешті...адже він, як світовий шеріф, має сили і важелі наказати і укротити злочинця, якого Гаага зачекалась.
показати весь коментар
18.08.2025 21:41 Відповісти
Чёткие гарантии, помощь будет значительной, но что конкретно я вам сейчас не скажу... это будет сюрприз
показати весь коментар
18.08.2025 21:16 Відповісти
Меланія почне серію листів писати.
показати весь коментар
18.08.2025 21:28 Відповісти
...а пуйло на це вже погодився?

"сюр-приз" може і банальним разводіловим для українців виявитися.
З початку гарантії, а потім будем поглядєть!
показати весь коментар
18.08.2025 21:32 Відповісти
Прямо сейчас США спасают Россию и давят на Украину. Гарантеры, ага.
показати весь коментар
18.08.2025 21:22 Відповісти
В Нєвзорова в коментарях,є дописи,очевидно знавців,що 100% Трампон ************ зараз саме на кокаїні.Є тут знавці?))Спростуйте або підтвердьте)
показати весь коментар
18.08.2025 21:22 Відповісти
Трамп, если эта война не твоя, а Байдена, то тогда верни Украине ядерные боеголовки.
Они не твои.
показати весь коментар
18.08.2025 21:23 Відповісти
Так вони в Ху?ла. Частину ракет вже "повернув" (крім ядерних).
показати весь коментар
18.08.2025 21:32 Відповісти
Речь идет о ядерных боеголовках. Читай внимательно. А они в США.
А у пуйла - ракеты.
Ракеты и ядерные боеголовки - это не одно и тоже.
показати весь коментар
18.08.2025 21:39 Відповісти
А я про те, що крім ядерних - віддали стратеги бомбери та звичайні ракети до них (не лише ядерні, щось на кшталт томагавків та таурусів) - от й хай би повернув, а замість нього Ху?ло "повертає" потроху((
показати весь коментар
18.08.2025 21:44 Відповісти
Как Европа может гарантировать безопасность Украины, если Украина гарантирует безопасность Европы.
показати весь коментар
18.08.2025 21:23 Відповісти
Гарантії безпеки - це питання руба!
Тільки озброєні до зубів ЗСУ, тобто:
- безперервні поставки зах.зброї, навчання і т.д.
Формально ЗСУ не член НАТО, а по факту - сильніша армія Європи на кордонах з расєю з натівською зброєю: це перекриє кісень пуйло для наступного нападу і це є саме те, на що пу не погодиться.
Так, про що домовлятися?

Вже не кажучи про абсурдні хотєлкі пу, без гарантій безпеки, без зах.зброї, без
міцних ЗСУ... що це за гарантії?!
Називається приїхали(
показати весь коментар
18.08.2025 21:28 Відповісти
 
 