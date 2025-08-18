Ми не підтримуємо вступ України в НАТО, але надамо їй чіткі гарантії безпеки, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що зможе пізніше відповісти на питання, чи будуть гарантії безпеки для України включати американських солдатів "на землі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми також зустрічаємося з сімома великими лідерами, великих країн, і будемо говорити про це. Усі вони будуть залучені, але буде багато допомоги. Що стосується безпеки, то допомога буде значною. Все буде добре", – сказав Трамп.

"Ми говорили про гарантії безпеки, і Європа буде першою лінією оборони України, і ми будемо брати в цьому участь", - зазначив Трамп.

"Ми не підтримуємо вступ України до НАТО. Але ми надамо їй чіткі гарантії безпеки", - також заявив Трамп.

