Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО, но предоставим ей четкие гарантии безопасности, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет позже ответить на вопрос, будут ли гарантии безопасности для Украины включать американских солдат "на земле".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы также встречаемся с семью крупными лидерами крупных стран и будем говорить об этом. Все они будут привлечены, но будет много помощи. Что касается безопасности, то помощь будет значительной. Все будет хорошо", - сказал Трамп.
"Мы говорили о гарантиях безопасности, и Европа будет первой линией обороны Украины, и мы будем принимать в этом участие", - отметил Трамп.
"Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО. Но мы предоставим ей четкие гарантии безопасности", - также заявил Трамп
Топ комментарии
+20 Михайло Иляш
показать весь комментарий18.08.2025 20:49 Ответить Ссылка
+11 Михайло Иляш
показать весь комментарий18.08.2025 20:50 Ответить Ссылка
+6 Наталия Гончар
показать весь комментарий18.08.2025 20:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось стислий перелік червоних ліній для Трампа восени - того, що він не зможе оминути:
Конгрес і бюджет
- Повернення Сенату й Палати означає: тиск на військову допомогу Україні, контрольні слухання, ризик «shutdown».
- Тут республіканці й демократи можуть несподівано об'єднатися проти нього.
Союзники (НАТО, ЄС, Британія)
- Будь-який «компроміс» із путіним = різка реакція союзників.
- Йому важливо не виглядати ізольованим перед власними виборцями.
Внутрішній MAGА-фактор
- Радикальне крило партії не дозволить йому «здати» їхній порядок денний.
- Якщо «заграється» з центристами → ризик розколу в Республіканській партії.
Судові та особисті справи
- Будь-яке нагадування про Епштейна чи інші старі скандали - козир для його опонентів усередині США.
- Потрібно показати силу й контроль, інакше втратить довіру навіть серед своїх.
Електорат і «втрата обличчя»
- Його база хоче бачити «сильного лідера, який не здає позицій».
- Крок, який виглядає як поступка Кремлю, може стати ударом саме по цій опорі.
Тобто, Трампу доведеться балансувати між тиском Конгресу, союзниками, MAGА-крилом і власним іміджем сили.
ЦЕ НЕ ПРАЦЮЄ.....хоча я ВПЕВНЕНИЙ і 5 стаття ФЕЙК. Не фейк - ракета в НПЗ по РФ - єдине дієве щось. А все інше - туфта
Ноги без тела рядом с Макроном тебя не смутили 😁
Ст. 5 НАТО - «Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».
Всі прочитали? Дії які вважатимуться необхідними. І не факт що це застосування збройної сили! В НАТО це працює за рахунок того, що існує ніби як, негласна домовленість про вступ всього НАТО у війну. Військові сили досить переплетені між собою, і важко, скажімо, напасти на Бельгію і не зачепити сили інших країн.
Але у випадку України?.....це Будапешт 2.0. Відразу після нападу, будуть консультації, буде звернення в ООН (Ахахахаха!) і ......і перед гарантами постане питання - починати Третю світову, заради країни, котра, відмічу, ніякого вкладу в оборону інших не вносить? Відправити свої війська в Україну на фронт? Відповідь ви і так знаєте.
Вже зараз багато хто сумнівається, що НАТО реально спрацює внаслідок нападу на одну з країн-членів. За ці сумніви можна подякувати Трампу, Орбану, Ердогану...... Хтось реально вірить, що стаття 5 спрацює заради України?
Забуде він про них, в момент наступного нападу на Україну. І це робитиме не лише Трамп, а і його наступники, адже....."Just business"
Тобто миротворцями ***** запропонує рашку, **********, північну корею або ХАМАС.
Я вобще не розумію про що тут можна розмовляти. Невже не видно що рижийоблізлий обмудок тупо здає Україну і пропихує всі хотєлки *****. Зеленському потрібно закінчувати говорити про мир і тупо переходити з Тампоном на комерційні інтереси. Тобто зброю в обмін на гроші.
"сюр-приз" може і банальним разводіловим для українців виявитися.
З початку гарантії, а потім будем поглядєть!
Они не твои.
Тільки озброєні до зубів ЗСУ, тобто:
- безперервні поставки зах.зброї, навчання і т.д.
Формально ЗСУ не член НАТО, а по факту - сильніша армія Європи на кордонах з расєю з натівською зброєю: це перекриє кісень пуйло для наступного нападу і це є саме те, на що пу не погодиться.
Так, про що домовлятися?
Вже не кажучи про абсурдні хотєлкі пу, без гарантій безпеки, без зах.зброї, без
міцних ЗСУ... що це за гарантії?!
Називається приїхали(