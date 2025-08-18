Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО, но предоставим ей четкие гарантии безопасности, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет позже ответить на вопрос, будут ли гарантии безопасности для Украины включать американских солдат "на земле".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы также встречаемся с семью крупными лидерами крупных стран и будем говорить об этом. Все они будут привлечены, но будет много помощи. Что касается безопасности, то помощь будет значительной. Все будет хорошо", - сказал Трамп.

"Мы говорили о гарантиях безопасности, и Европа будет первой линией обороны Украины, и мы будем принимать в этом участие", - отметил Трамп.

"Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО. Но мы предоставим ей четкие гарантии безопасности", - также заявил Трамп

