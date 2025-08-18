РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
3 573 58

Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО, но предоставим ей четкие гарантии безопасности, - Трамп

трамп и зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет позже ответить на вопрос, будут ли гарантии безопасности для Украины включать американских солдат "на земле".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы также встречаемся с семью крупными лидерами крупных стран и будем говорить об этом. Все они будут привлечены, но будет много помощи. Что касается безопасности, то помощь будет значительной. Все будет хорошо", - сказал Трамп.

"Мы говорили о гарантиях безопасности, и Европа будет первой линией обороны Украины, и мы будем принимать в этом участие", - отметил Трамп.

"Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО. Но мы предоставим ей четкие гарантии безопасности", - также заявил Трамп

Топ комментарии
+20
УЖЕ МАЄМО - будапештські, а від РФ - ще стопку договорів. Можемо розпечатати на туалетному папері обухівської фабрики.

ЦЕ НЕ ПРАЦЮЄ.....хоча я ВПЕВНЕНИЙ і 5 стаття ФЕЙК. Не фейк - ракета в НПЗ по РФ - єдине дієве щось. А все інше - туфта
18.08.2025 20:49
+11
у США президент чувак що маєш 33 кримінальні справи і педофілії а ще 2 імпічмента. Нема уже законів в США які не можна порушити....якщо мати гроші і твітер))
18.08.2025 20:50
+6
Так США й анексію Криму не визнала офіційним голосуванням пакту , як закону у Когресі 2018 р, а зараз вимагає на обмін...
18.08.2025 20:49
Так США й анексію Криму не визнала офіційним голосуванням пакту , як закону у Когресі 2018 р, а зараз вимагає на обмін...
18.08.2025 20:49
у США президент чувак що маєш 33 кримінальні справи і педофілії а ще 2 імпічмента. Нема уже законів в США які не можна порушити....якщо мати гроші і твітер))
18.08.2025 20:50
На нього чекає кінець канікул конгресменів

Ось стислий перелік червоних ліній для Трампа восени - того, що він не зможе оминути:

Конгрес і бюджет

- Повернення Сенату й Палати означає: тиск на військову допомогу Україні, контрольні слухання, ризик «shutdown».

- Тут республіканці й демократи можуть несподівано об'єднатися проти нього.

Союзники (НАТО, ЄС, Британія)

- Будь-який «компроміс» із путіним = різка реакція союзників.

- Йому важливо не виглядати ізольованим перед власними виборцями.

Внутрішній MAGА-фактор

- Радикальне крило партії не дозволить йому «здати» їхній порядок денний.

- Якщо «заграється» з центристами → ризик розколу в Республіканській партії.

Судові та особисті справи

- Будь-яке нагадування про Епштейна чи інші старі скандали - козир для його опонентів усередині США.

- Потрібно показати силу й контроль, інакше втратить довіру навіть серед своїх.

Електорат і «втрата обличчя»

- Його база хоче бачити «сильного лідера, який не здає позицій».

- Крок, який виглядає як поступка Кремлю, може стати ударом саме по цій опорі.

Тобто, Трампу доведеться балансувати між тиском Конгресу, союзниками, MAGА-крилом і власним іміджем сили.
18.08.2025 20:55
Призупинено 91 справу.
18.08.2025 21:06
Nu a chto vi hotjelji, Ukraina dazhe njeprobovala soprotjivljatjsja anneksii Krima!
18.08.2025 21:17
"Нас будет ждать засада...Я дам Вам парабеллум ...будем отстреливаться..."
18.08.2025 20:49
Шукати острівці здорового глузду у висловлюваннях донні _артєль напрасний труд,
18.08.2025 20:50
Якщо гарантіїї безпеки реальні то яка різниця чому не взяти жо НАТО ? Поки що здається що гарантії такіж міцні як будапештський меморандум ...
18.08.2025 20:50
Нужно говорить "Я". Но это тоже временно..
18.08.2025 20:50
А Німеччина, Франція, Італія, Великобританія та інші підтримують? Хай чітко озвучать свої позиції прямо зараз.
18.08.2025 20:50
"Я люблю росіян", - Трамп🤡🤡🤡
18.08.2025 20:50
і дрюга Вольодю
18.08.2025 21:03
Трамп філантроп
18.08.2025 21:10
Это он только на камеру и при всех говорит, как только все уедут он начнет свою пластинку про обмен территориями и что только Зеленский может закончить войну
18.08.2025 20:54
Ну зрозуміло. Це не Тампон а ***** пропонує такі гарантії які не заважатимуть йому далі захоплювати Україну. Інакше ***** було б насрати буде Україна в НАТО чи ні. Одним словом нах такі пропозиції і нах Тампона і його дружбана *****
18.08.2025 20:54
Завтра воно забуде, що говорив сьогодні ... Гуд бай Америка, о ((
18.08.2025 20:57
Згадайте що Тампон в обмін на корисні копалини таку ж херню розказував. А іменно що договір про корисні копалии це гарантія безпеки від сша. Тепер вже землю нашу роздає за такі ж "гарантії". А потім буде сам же сміятись що вже нічого повернути невдасться як зараз сміється над нами що ми віддали крим в 2014 без жодного пострілу
18.08.2025 20:57
Зустрілись якось рудий клован та *******....
18.08.2025 20:58
18.08.2025 21:02
Нам пуйло вже надає "чіткі" гарантії з ранку до ночі; чіткіше не буває... Це ті, шо ви нам "надали" у 94-му.
18.08.2025 21:03
Макрон-патрон вообще сидит через кресло. Как двоечника отсадили. Остальные как гамна поели. Или как ходоки у членина---сахаринчику попросить к кипяточку. Такой оперетки пока цивилизация не наблюдала со времён Рима и Афин.
18.08.2025 21:10
Ты реально повелся на этот фейк 😁
18.08.2025 21:31
А ты повелся на этот фейк 😁
Ноги без тела рядом с Макроном тебя не смутили 😁
18.08.2025 21:25
Гарантии от Трампа это даже смешнее Будапештского меморандума...
18.08.2025 21:06
Пусть на бумаге с печатью гарантию пропишет---чурэкало гнусное и в 3 экземплярах! То то ржака по кацапии идёт уже третьи сутки. Читать невозможно, столько оголтелого восторга от событий этих дней.
18.08.2025 21:06
То не читайте кацапською, і не пишіть. І буде вам щастя.
18.08.2025 21:15
Товарисчь, я на этом форуме давненько, и уже не раз прояснял особо озабоченым---интернет давно у меня, лет 15 запросто и ноут тоже тех лет, выкинуть жалко---настоящий. НП-635. Там нет укр текста как бы. Будешь проездом в Харькове, не сильно советы давай такие. Тут не поймут. особенно в последние годы. Всем удачи.
18.08.2025 21:36
На обороті Будапештського меморандуму
18.08.2025 21:26
По рудому писку та отим сраним меморандумом.
18.08.2025 21:07
Якщо Україна отримає гарантії, як в статті 5 НАТО, то одразу питання - а чому ж тоді не взяти в НАТО? Яка різниця? І от тут диявол ховається в деталях.
Ст. 5 НАТО - «Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».

Всі прочитали? Дії які вважатимуться необхідними. І не факт що це застосування збройної сили! В НАТО це працює за рахунок того, що існує ніби як, негласна домовленість про вступ всього НАТО у війну. Військові сили досить переплетені між собою, і важко, скажімо, напасти на Бельгію і не зачепити сили інших країн.
Але у випадку України?.....це Будапешт 2.0. Відразу після нападу, будуть консультації, буде звернення в ООН (Ахахахаха!) і ......і перед гарантами постане питання - починати Третю світову, заради країни, котра, відмічу, ніякого вкладу в оборону інших не вносить? Відправити свої війська в Україну на фронт? Відповідь ви і так знаєте.
Вже зараз багато хто сумнівається, що НАТО реально спрацює внаслідок нападу на одну з країн-членів. За ці сумніви можна подякувати Трампу, Орбану, Ердогану...... Хтось реально вірить, що стаття 5 спрацює заради України?
18.08.2025 21:07
Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія проти розміщення військового контингенту з країн НАТО на території України. Тобто, Тампон продає чисту обіцянку, а іменно 5-ту статтю НАТО яка нідочого нікого не зобов'язує. Це той же самий меморандум Будапештський яким можна підтертися. Більше того, я впевнений що після того як Україна піде на капітуляцію, Тампон на наступний день забуде те що він обіцяв. Скаже Україні як в фільмі, иди отюда мальчик, не мешай...
18.08.2025 21:18
Трамп нічого не забуде. Навпаки, він безупинно згадуватиме ці "гарантії", і шантажуватиме ними в питанні корисних копалин, тарифів, грошей для США просто так і т.п. Якщо потрібно буде десь повоювати за США, то теж згадуватиме.
Забуде він про них, в момент наступного нападу на Україну. І це робитиме не лише Трамп, а і його наступники, адже....."Just business"
18.08.2025 21:24
Так Зеля погодився на ці умови?
18.08.2025 21:09
Зараз Макрон поставить Трампона рачки, а Шольц вигуляє рудого цуцика по Палкен-штрассе.
18.08.2025 21:09
Так Шольц на пенсії наче. Може Мерць?
18.08.2025 21:29
Звісно, Мерц. Дякую. ))
18.08.2025 21:32
США уже должны гарантировать неприкосновенность границ Украины за отказ Украины от ядерного оружия. Никакой сделки не будет, потому можно вводить сразу санкции против РФ и Китая и Индии!
18.08.2025 21:10
Четкие гарантии безопасности - это войска союзников на нуле, готовые стрелять в ответ? - нет? - ну тогда это второй будапештский (мем)орандум.
18.08.2025 21:10
Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія проти розміщення військового контингенту з країн НАТО на території України.

 Тобто миротворцями ***** запропонує рашку, **********, північну корею або ХАМАС.
Я вобще не розумію про що тут можна розмовляти. Невже не видно що рижийоблізлий обмудок тупо здає Україну і пропихує всі хотєлки *****. Зеленському потрібно закінчувати говорити про мир і тупо переходити з Тампоном на комерційні інтереси. Тобто зброю в обмін на гроші.
18.08.2025 21:12
А ГРОШИ ГДЕ ВЗЯТЬ- УМНИК?
18.08.2025 21:13
Гроші дає Європа. Поки Україна воює. Умнік. Якщо Україна капітулює то тоді вже ніхто нічого Україні не дасть. Бо ще одна умова ***** це демілітаризація України. І Тампон зробить все щоб забрати в України всю зброю щоб не злити свого московського дружбана
18.08.2025 21:21
долго ли и не том обьеме, об этом говорят все, нет у европы такого ресурса, а человеческий ресурс у Украины есть?
18.08.2025 21:25
не нужно меня банить за правду- МЫ ВЕЛИ ВОЙНУ ЗА ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО И ВСЕ ПОТЕРИ НАПРАСНЫ?
18.08.2025 21:12
Ваня, не знаю за що вів війну ти, і проти кого, а от Україна веде її за а) свободу, б) заради виживання, в) для захисту від геноциду,.................. ж) заради свого європейського вибору.... Там ще багато пунктів, і десь пункт щ) вступ в НАТО.
18.08.2025 21:29
Справжні друзі України
18.08.2025 21:13
Спавжні друзі, як наприклад Валерій Ігнатко, постять ШІ фейки.
18.08.2025 21:17
Ещё один повёлся на этот фейк 😁
18.08.2025 21:32
Чёткие гарантии, помощь будет значительной, но что конкретно я вам сейчас не скажу... это будет сюрприз
18.08.2025 21:16
Меланія почне серію листів писати.
18.08.2025 21:28
...а пуйло на це вже погодився?

"сюр-приз" може і банальним разводіловим для українців виявитися.
З початку гарантії, а потім будем поглядєть!
18.08.2025 21:32
Прямо сейчас США спасают Россию и давят на Украину. Гарантеры, ага.
18.08.2025 21:22
В Нєвзорова в коментарях,є дописи,очевидно знавців,що 100% Трампон ************ зараз саме на кокаїні.Є тут знавці?))Спростуйте або підтвердьте)
18.08.2025 21:22
Трамп, если эта война не твоя, а Байдена, то тогда верни Украине ядерные боеголовки.
Они не твои.
18.08.2025 21:23
Так вони в Ху?ла. Частину ракет вже "повернув" (крім ядерних).
18.08.2025 21:32
Как Европа может гарантировать безопасность Украины, если Украина гарантирует безопасность Европы.
18.08.2025 21:23
Гарантії безпеки - це питання руба!
Тільки озброєні до зубів ЗСУ, тобто:
- безперервні поставки зах.зброї, навчання і т.д.
Формально ЗСУ не член НАТО, а по факту - сильніша армія Європи на кордонах з расєю з натівською зброєю: це перекриє кісень пуйло для наступного нападу і це є саме те, на що пу не погодиться.
Так, про що домовлятися?

Вже не кажучи про абсурдні хотєлкі пу, без гарантій безпеки, без зах.зброї, без
міцних ЗСУ... що це за гарантії?!
Називається приїхали(
18.08.2025 21:28
 
 