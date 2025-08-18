Макрон и Мелони выразили Трампу свое видение гарантий безопасности для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Трампом заявили о необходимости гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мы обсудим много важных тем, первая - гарантии безопасности, как гарантировать, чтобы это не повторилось. Мы начнем с предложения, которое можно назвать моделью статьи 5, предложенной Италией", - сказала Мелони. Премьер Италии также отметила, что продвижение РФ на фронте удалось остановить благодаря храбрости бойцов Сил обороны и единству партнеров Украины.

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, обсуждение гарантий безопасности для Украины касается "безопасности всего европейского континента". Кроме того, он поддержал канцлера ФРГ Фридриха Мерца в том, что прекращение огня является "необходимостью", и заявляет, что все лидеры ЕС "поддерживают эту идею".

Гарантии безопасности для Украины будут включать создание сильной украинской армии на "ближайшие годы и десятилетия", а также обязательства всех участников переговоров построить систему безопасности, подытожил Макрон.

Читайте также: Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО, но предоставим ей четкие гарантии безопасности, - Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что официальный Вашингтон предоставит Украине в качестве гарантии безопасности "очень хорошую защиту и очень хорошую безопасность".