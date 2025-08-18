РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Макрон и Мелони выразили Трампу свое видение гарантий безопасности для Украины

переговоры у Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Трампом заявили о необходимости гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мы обсудим много важных тем, первая - гарантии безопасности, как гарантировать, чтобы это не повторилось. Мы начнем с предложения, которое можно назвать моделью статьи 5, предложенной Италией", - сказала Мелони. Премьер Италии также отметила, что продвижение РФ на фронте удалось остановить благодаря храбрости бойцов Сил обороны и единству партнеров Украины.

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, обсуждение гарантий безопасности для Украины касается "безопасности всего европейского континента". Кроме того, он поддержал канцлера ФРГ Фридриха Мерца в том, что прекращение огня является "необходимостью", и заявляет, что все лидеры ЕС "поддерживают эту идею".

Гарантии безопасности для Украины будут включать создание сильной украинской армии на "ближайшие годы и десятилетия", а также обязательства всех участников переговоров построить систему безопасности, подытожил Макрон.

Читайте также: Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО, но предоставим ей четкие гарантии безопасности, - Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что официальный Вашингтон предоставит Украине в качестве гарантии безопасности "очень хорошую защиту и очень хорошую безопасность".

Макрон Эмманюэль (1416) Джорджа Мелони (144) гарантии безопасности (161)
ЗСУ єдиний реальний гарант безпеки!!!
Це гарний підхід до гарантій безпеки для України на цей момент.
Дякуємо!
ЗСУ єдиний реальний гарант безпеки!!!
Необхідний, але не єдиний!
Єдиний реальний. Усі решта вже гарантували у Будапешті...
Спрощене розуміння у Вас сильної армії у слабкій економічно державі.
Ізраїль Вам у приклад.
Це гарний підхід до гарантій безпеки для України на цей момент.
Дякуємо!
Чому європейські лідери ведуть мову про гарантії "безпеки всього континенту", але забезпечувати її має лише українська армія?
Здогадайся з одного разу.
Якщо хто почув, то Макрон взагалі на цій зустрічі перед пресою запропонував Трмпу провести самміт не трьох, а чотирьох: Трамп, Зе, ***** і представник Євросоюзу.
Наш президент самий молодий
серед лідерів держав.
колись в одної баришні спитав чому вона вирішила голосувати за Яника, то вона чесно відповіла - «Бо він мені нравіться як музчіна»)
