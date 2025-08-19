УКР
Україна хоче закупити озброєння в США на 90 млрд доларів, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова закупити в США озброєння на суму 90 мільярдів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що такий пакет буде працювати, як частина гарантій безпеки.

За його словами до нього входять, зокрема літаки та системи ППО.

Крім того, президент сказав, що існує домовленість зі США про закупівлю українських безпілотників.

Читайте: Ми колективно здатні досягти угоди, яка стримає майбутню агресію проти України, - Трамп

Раніше повідомлялось, що Україна готова закупити американського озброєння на 100 мільярдів доларів за кошти Європи і укласти угоду на 50 млрд доларів на виробництво дронів з українськими компаніями в обмін на гарантії безпеки.

Зеленський Володимир (25153) зброя (7687) США (24070) гарантії безпеки (161)
кацапський мир ?

насмішив !

.
19.08.2025 02:52 Відповісти
+3
Вже 10 мільярдів розчинилися іще на стадії планування. Хоч би в кінці бодай на один джавелін вистачило.
19.08.2025 02:41 Відповісти
+2
але ж рашка збирається воювати

не переймайся, кацапе, на вас джавеліни не заржавіють !

.
19.08.2025 02:49 Відповісти
Вже 10 мільярдів розчинилися іще на стадії планування. Хоч би в кінці бодай на один джавелін вистачило.
19.08.2025 02:41 Відповісти
А що там ленд ліз??
показати весь коментар
19.08.2025 03:59 Відповісти
але ж рашка збирається воювати

не переймайся, кацапе, на вас джавеліни не заржавіють !

.
19.08.2025 02:49 Відповісти
кацапський мир ?

насмішив !

.
19.08.2025 02:52 Відповісти
Це щось про зарплати для вчителів по 4000 євро. Може на 200 мільярдів доларів?
19.08.2025 02:47 Відповісти
США продають озброєння втридорога і ще й невиправдано високі ціни на адміністрування та логістику.

краще розвивати європейський ВПК.
в Європи є все необхідне для ЗСУ

.
19.08.2025 02:47 Відповісти
так 90 чи 100?
19.08.2025 02:49 Відповісти
350 млрд !

в ні центом менше

.
19.08.2025 02:50 Відповісти
Хотіти - можна. Цьому ніхто не заважає, але ось хто ж дасть ці 90 млрд?
19.08.2025 03:11 Відповісти
Зробити таку заяву - правильний тактичний хід незалежно від результату. В ×уйла від цього почнуться валізкові конвульсії.
19.08.2025 03:14 Відповісти
Спочатку Зєля заявляв про 100 мільярдів доларів від Європейських партнерів для закупівлі американського озброєння.
Тепер каже американцям, що готовий на ці Європейські гроші закупити в американців озброєння на 90 мільярдів доларів.
10 мільярдів доларів банда Єрмака-Зеленського-Міндіча вже вирішила собі ''прикарманити''.
19.08.2025 03:22 Відповісти
Ну типу молодець, запропонував купити. От був Зеленський в США. Трамп покликав угоду заключати про Україну. От Трамп угоду заключив (типу), а Зеленсткий для України щось виторгував чи просто очами покліпав?
19.08.2025 03:41 Відповісти
Главное чтобы Европа дала эти деньги. Франция уже отказалась, даже без обсуждений.
19.08.2025 03:50 Відповісти
Оружие и ввод британских войск! Тогда соглашение про мир будет иметь какой-то вес.
19.08.2025 03:53 Відповісти
 
 