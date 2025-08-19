Україна хоче закупити озброєння в США на 90 млрд доларів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова закупити в США озброєння на суму 90 мільярдів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що такий пакет буде працювати, як частина гарантій безпеки.

За його словами до нього входять, зокрема літаки та системи ППО.

Крім того, президент сказав, що існує домовленість зі США про закупівлю українських безпілотників.

Раніше повідомлялось, що Україна готова закупити американського озброєння на 100 мільярдів доларів за кошти Європи і укласти угоду на 50 млрд доларів на виробництво дронів з українськими компаніями в обмін на гарантії безпеки.