Україна хоче закупити озброєння в США на 90 млрд доларів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова закупити в США озброєння на суму 90 мільярдів доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що такий пакет буде працювати, як частина гарантій безпеки.
За його словами до нього входять, зокрема літаки та системи ППО.
Крім того, президент сказав, що існує домовленість зі США про закупівлю українських безпілотників.
Раніше повідомлялось, що Україна готова закупити американського озброєння на 100 мільярдів доларів за кошти Європи і укласти угоду на 50 млрд доларів на виробництво дронів з українськими компаніями в обмін на гарантії безпеки.
Топ коментарі
+4 Алекс Мышкевич
показати весь коментар19.08.2025 02:52 Відповісти Посилання
+3 Pan Lipko
показати весь коментар19.08.2025 02:41 Відповісти Посилання
+2 Алекс Мышкевич
показати весь коментар19.08.2025 02:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не переймайся, кацапе, на вас джавеліни не заржавіють !
.
насмішив !
.
краще розвивати європейський ВПК.
в Європи є все необхідне для ЗСУ
.
в ні центом менше
.
Тепер каже американцям, що готовий на ці Європейські гроші закупити в американців озброєння на 90 мільярдів доларів.
10 мільярдів доларів банда Єрмака-Зеленського-Міндіча вже вирішила собі ''прикарманити''.