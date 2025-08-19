РУС
Госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины, - The Wall Street Journal

Рубо возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины

В рабочую группу по разработке проекта гарантий безопасности для Украины войдут советники по национальной безопасности и представители НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, ознакомленных с ходом переговоров.

По их словам, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов:

  • военное присутствие;
  • противовоздушная оборона;
  • вооружение;
  • мониторинг прекращения боевых действий.

Источники добавили, что Соединенные Штаты могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя американских войск на территорию Украины.

В Белом доме отказались от комментариев для The Wall Street Journal, а пресс-служба Рубио не ответила на запрос журналистов.

Рубио Марко (267) гарантии безопасности (161)
Топ комментарии
+7
Тому що хочуть вчергове наї@ати.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:26 Ответить
+5
Для чого придумувати велосипед - беріть в НАТО - сцикотно?
показать весь комментарий
19.08.2025 11:24 Ответить
+4
Це так. Його брехня найбільше схожа на правду.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:28 Ответить
Рубіо там у з усієї команди Трама єдиний більш-менш адекват...добре, що не Гексет чи Венс ций займеться...
показать весь комментарий
19.08.2025 11:24 Ответить
Це так. Його брехня найбільше схожа на правду.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:28 Ответить
Влучно
показать весь комментарий
19.08.2025 11:54 Ответить
Так ми вже, ніби, проходили стадію "гарантій". Хіба ні?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:19 Ответить
Так що ви пропонуєте?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:31 Ответить
Для чого придумувати велосипед - беріть в НАТО - сцикотно?
показать весь комментарий
19.08.2025 11:24 Ответить
Тому що хочуть вчергове наї@ати.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:26 Ответить
треба було покласти сотні тисяч життів українців, щоб нарешті зрозуміти, що безпека України в НАТО.

це стосується перед усім, нас українців, які самі не дуже хотіли вступати в НАТО.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:36 Ответить
Тому що вони знають що якщо візьмуть в НАТО то хочеш не хочеш а прийдеться якось потім вписуватись. А 5-та стаття нідочого нікого не зобов'язує. В черговий раз похлопають по плечу, максимум пришлють шоломів і протигазів і запропонують знову йти на переговори і чергові поступки. ***** це знає тому швидко погодився на те що Україні запропонують 5-ту статтю тобто обіцянки цяцянки
показать весь комментарий
19.08.2025 11:49 Ответить
А потом они передумают. А чо, делов-то. Какие гарантии незыбленности гарантий? Их нет и быть не может. Трамп или людой другой маразматик запросто отменит. Главное оно премию мира получить. И даже сейчас, когда США включили потужну брехню... "американких войс на территории Украины не будет". От и усе. Зелька приплыл.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:26 Ответить
"другой маразматик запросто отменит"

"это не мои гарантии, это гарантии трампа. сли бы я был президентом, то не было бы никаких гарантий"
показать весь комментарий
19.08.2025 11:30 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 11:35 Ответить
Єдина гарантія безпеки України - ЗСУ, все інше насрано.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:43 Ответить
Ага. Розробить гарантії які б сподобалися б ***** і відправите до нього на підтвердження. Вони ж будуть гарним підгрунтям для подольшого захоплення України. Інакше ***** не погодиться на те що йому не вигідно. Це все до сраки, кормити людожера дітьми заради миру
показать весь комментарий
19.08.2025 11:46 Ответить
Як доводить досвід Півн.Кореї, єдиною, дієвою гарантією безпеки є єдрьона бімба.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:46 Ответить
Ще там Китай в якості справжнього союзника)
показать весь комментарий
19.08.2025 11:55 Ответить
 
 