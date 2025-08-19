Госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины, - The Wall Street Journal

В рабочую группу по разработке проекта гарантий безопасности для Украины войдут советники по национальной безопасности и представители НАТО.

об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, ознакомленных с ходом переговоров.

По их словам, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов:

военное присутствие;

противовоздушная оборона;

вооружение;

мониторинг прекращения боевых действий.

Источники добавили, что Соединенные Штаты могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя американских войск на территорию Украины.

В Белом доме отказались от комментариев для The Wall Street Journal, а пресс-служба Рубио не ответила на запрос журналистов.

