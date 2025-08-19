Госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины, - The Wall Street Journal
В рабочую группу по разработке проекта гарантий безопасности для Украины войдут советники по национальной безопасности и представители НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, ознакомленных с ходом переговоров.
По их словам, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов:
- военное присутствие;
- противовоздушная оборона;
- вооружение;
- мониторинг прекращения боевых действий.
Источники добавили, что Соединенные Штаты могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя американских войск на территорию Украины.
В Белом доме отказались от комментариев для The Wall Street Journal, а пресс-служба Рубио не ответила на запрос журналистов.
Топ комментарии
+7 Gary Grant
показать весь комментарий19.08.2025 11:26 Ответить Ссылка
+5 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий19.08.2025 11:24 Ответить Ссылка
+4 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий19.08.2025 11:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це стосується перед усім, нас українців, які самі не дуже хотіли вступати в НАТО.
"это не мои гарантии, это гарантии трампа. сли бы я был президентом, то не было бы никаких гарантий"