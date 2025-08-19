УКР
Китай про зустріч Трампа та Зеленського: Підтримуємо всі зусилля для досягнення миру

Китай відреагував на зустріч Трампа та Зеленського

У Китаї прокоментували зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Пекін заявив про підтримку зусиль, спрямованих на завершення війни та встановлення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

"Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення "української кризи". Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - зазначила вона.

Речниця зауважила, що в українському питанні позиція Китаю є послідовною та чіткою.

"Ми продовжуватимемо сприяти мирним переговорам та політичному завершенню кризи", - підсумувала Мао Нін.

+12
китайці це гніди та лицеміри.
19.08.2025 12:18 Відповісти
+5
Да ПНХ китайози. Те що Китай підтримує, значить це нашкодить Україні і Європі. Бо Китай хоче перемоги Сосії що він прямо заявив.
19.08.2025 12:22 Відповісти
+3
Вузькоокі лицемірні тварі.
19.08.2025 12:27 Відповісти
китайці це гніди та лицеміри.
19.08.2025 12:18 Відповісти
Ні, вони просто на всю голову радянські.
З мізерним відсотком адекватних
19.08.2025 13:30 Відповісти
Ну раз Зеля заявив, що "обмін" українських територій на українські території, він буде підписувати з Пуйлом, то це всіх влаштовує. Крім населення України.
19.08.2025 12:21 Відповісти
Да ПНХ китайози. Те що Китай підтримує, значить це нашкодить Україні і Європі. Бо Китай хоче перемоги Сосії що він прямо заявив.
19.08.2025 12:22 Відповісти
Китайози до сих пір війну в Україні називають кризою. Тобто вони не визнають даже провини і Сосії. Я впевнений що китайози вже мріють як з Сосії знімуть санкції щоб вже в відкриту продавати рашистам зброю
19.08.2025 12:25 Відповісти
Вузькоокі лицемірні тварі.
19.08.2025 12:27 Відповісти
Ось як тільки Ze з ****** та Тампоном підпишуть шось о теріторіях то Тайваню торба. Скриню Пандори привідкрили в 2014 році Оьамка з Меркельшей та ****** а зараз разпахнут повність.
19.08.2025 12:33 Відповісти
КНР повністю себе знівилювали підтримавши Московію і тепер до Китаю немає віри вони такіж лицеміри і брехуни
19.08.2025 12:40 Відповісти
Новина із серії "нехай щастить".
19.08.2025 13:12 Відповісти
Вузькоглазі потвори...Як би не ви,то расєя була би у журі вже давно!!
19.08.2025 13:19 Відповісти
Такие же красные.
Лукавство в их определении что такое мир
19.08.2025 13:28 Відповісти
 
 