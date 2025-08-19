Китай про зустріч Трампа та Зеленського: Підтримуємо всі зусилля для досягнення миру

У Китаї прокоментували зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Пекін заявив про підтримку зусиль, спрямованих на завершення війни та встановлення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

"Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення "української кризи". Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - зазначила вона.

Речниця зауважила, що в українському питанні позиція Китаю є послідовною та чіткою.

"Ми продовжуватимемо сприяти мирним переговорам та політичному завершенню кризи", - підсумувала Мао Нін.

