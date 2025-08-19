Трамп і фон дер Ляєн домовилися про співпрацю у поверненні викрадених дітей

Президент США Дональд Трамп і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про спільну роботу щодо повернення викрадених дітей, зокрема українських. Сторони погодилися на координацію зусиль для захисту прав дітей та сприяння їхньому поверненню до родин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це політики повідомили у соцмережах.

Американський лідер зазначив, що повернення дітей до їхніх родин є глобальним пріоритетом.

"Це також важлива тема для моєї дружини Меланії. Це питання стоїть на першому місці у всіх списках, і світ буде співпрацювати, щоб вирішити цю проблему і, сподіваємося, повернути дітей до їхніх родин", – написав Трамп у Truth Social.

Фон дер Ляєн підтвердила домовленість з американським лідером та підкреслила, що особливу увагу слід приділити українським дітям, незаконно вивезеним Росією.

"Це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, має бути повернута у свою сім’ю. Я дякую президенту США за його чітке зобов’язання сьогодні забезпечити возз’єднання цих дітей з їхніми близькими", - йдеться в її дописі в Х.

