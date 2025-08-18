Ще 12 дітей вдалося повернути з окупованих територій: Дехто з них були свідками катувань рідних
Із тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути ще 12 українських дітей.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Вони зазнали тиску та переслідувань: окупанти вривалися до їхніх домівок з обшуками, змушували ходити до російських шкіл і оформлювати паспорти рф, погрожували примусовим призовом чи розлученням із батьками. Дехто з дітей ставав свідком жорстоких катувань рідних або сам стикався з приниженням і страхом щодня", - йдеться в повідомленні.
Наразі діти проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи.
