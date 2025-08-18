УКР
Ще 12 дітей вдалося повернути з окупованих територій: Дехто з них були свідками катувань рідних

12 дітей повернули із російської окупації

Із тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути ще 12 українських дітей.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Вони зазнали тиску та переслідувань: окупанти вривалися до їхніх домівок з обшуками, змушували ходити до російських шкіл і оформлювати паспорти рф, погрожували примусовим призовом чи розлученням із батьками. Дехто з дітей ставав свідком жорстоких катувань рідних або сам стикався з приниженням і страхом щодня", - йдеться в повідомленні.

Наразі діти проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи.

Автор: 

діти (5259) окупація (6819) повернення (273)
Гарна новина...
18.08.2025 17:43
 
 