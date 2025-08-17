УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9273 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Запорізької області
826 8

Внаслідок російських обстрілів Новояковлівки на Запоріжжі одна дитина загинула, поранені ще двоє дітей та четверо дорослих. ФОТОрепортаж

17 серпня внаслідок російських ударів по Новояковлівці Запорізької області одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень. 

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ворог двічі атакував населений пункт попередньо ФАБами.

"Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені. Постраждали і двоє чоловіків - 41 та 51 років", - розповів глава адміністрації.

Наслідки обстрілу Запорізької області

Наслідки обстрілу Запорізької області

Читайте: Упродовж доби окупанти завдали 505 ударів по населених пунктах на Запоріжжі

Автор: 

діти (5258) обстріл (30361) жертви (1878) Запорізька область (3963) Запорізький район (218) Новояковлівка (1) війна в Україні (5742)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віткоф вбивця
показати весь коментар
17.08.2025 21:25 Відповісти
Відповідь ***** на писанину меланії...ну що ж - пишіть ісчо да покрупнєє, миротворці херові.
показати весь коментар
17.08.2025 21:29 Відповісти
Це відповідь, воєнного злочинця ******, президенту США, на його розмови з ним, в Алясці!
показати весь коментар
17.08.2025 23:07 Відповісти
рашиські варвари не припиняють геноцид воювати з дітьми ці виродки вміють ,бодай ви виздихали рашиські убивці ,ну що Трамп тепер і ти співучасник злочинів які творить той кого ти легалізовуєш.
показати весь коментар
17.08.2025 21:30 Відповісти
Відтепер можно писати, що людина загинула внаслідок договорняків ***** та рудого гандона
показати весь коментар
17.08.2025 21:44 Відповісти
*зато на аляске шито крыто,а у нас дети гибнут, будьте кацабы вы все пркляты, ***** уже после инсульта еле ногу тянет факты тыждня ,дай боже ,чтоб здох,
показати весь коментар
17.08.2025 21:49 Відповісти
Це прогрес від Віткофа який заявив що припинення вогню не обов'язкове. Пошліть йому це фото і назвіть його дітовбивцею і посібником *****. Україна замало приділяє уваги пропаганді, особливо за кордоном. А зараз це найсильніша зброя. Рашисти і китайози заполонили всі інтернет ресурси і ллють гівно і фейки на Україну і даже на Ізраїль. Ми ж даже правду не показуємо. І у всіх складається враження що ми винні а рашисти просто хочуть миру
показати весь коментар
17.08.2025 22:11 Відповісти
Андрофаг хутин їсть українців
показати весь коментар
17.08.2025 22:32 Відповісти
 
 