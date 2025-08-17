Упродовж доби окупанти завдали 505 ударів по населених пунктах на Запоріжжі

Російські війська протягом доби атакували десять населених пунктів у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни били з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

Війська рф здійснили 15 авіаційних ударів по Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Білогір`ю.

343 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку.

6 обстрілів із РСЗВ накрили Плавні, Малу Токмачку, Новоданилівку та Малинівку.

141 артилерійський удар завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Малинівки.

Повідомляється, що надійшло 15 повідомлень про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та закладів освіти. Мирні жителі не постраждали.