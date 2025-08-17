УКР
Упродовж доби окупанти завдали 505 ударів по населених пунктах на Запоріжжі

Обстріли на Запоріжжі

Російські війська протягом доби атакували десять населених пунктів у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни били з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

  • Війська рф здійснили 15 авіаційних ударів по Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Білогір`ю.
  • 343 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку.
  • 6 обстрілів із РСЗВ накрили Плавні, Малу Токмачку, Новоданилівку та Малинівку.
  • 141 артилерійський удар завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Малинівки.

Дивіться також: Ворог атакував рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. ФОТО

Повідомляється, що надійшло 15 повідомлень про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та закладів освіти. Мирні жителі не постраждали.

