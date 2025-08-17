РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9206 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
156 0

За сутки оккупанты нанесли 505 ударов по населенным пунктам в Запорожской области.

Обстрелы в Запорожье

Российские войска в течение суток атаковали десять населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне били из авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

  • Войска рф осуществили 15 авиационных ударов по Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Белогорью.
  • 343 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Малиновку.
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Плавни, Малую Токмачку, Новоданиловку и Малиновку.
  • 141 артиллерийский удар нанесен по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Малиновки.

Смотрите также: Враг атаковал спасателей в Запорожье: поврежден пожарно-спасательный автомобиль. ФОТО

Сообщается, что поступило 15 сообщений о разрушении частных домов, квартир, автомобилей и учебных заведений. Мирные жители не пострадали.

Автор: 

обстрел (29023) Запорожская область (3426)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 