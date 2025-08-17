За сутки оккупанты нанесли 505 ударов по населенным пунктам в Запорожской области.

Российские войска в течение суток атаковали десять населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне били из авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

Войска рф осуществили 15 авиационных ударов по Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Белогорью.

343 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Малиновку.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Плавни, Малую Токмачку, Новоданиловку и Малиновку.

141 артиллерийский удар нанесен по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Малиновки.

Сообщается, что поступило 15 сообщений о разрушении частных домов, квартир, автомобилей и учебных заведений. Мирные жители не пострадали.