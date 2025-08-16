Враг атаковал спасателей в Запорожской области: поврежден пожарно-спасательный автомобиль. ФОТО

Утром 18 августа спасатели попали под коварный российский обстрел в прифронтовом населенном пункте в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Утром 16 августа вражеский БпЛА ударил по чрезвычайным ситуациям именно в тот момент, когда они ликвидировали пожар на территории складского помещения.

"В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль. К счастью, ни один из пожарных не пострадал", - отметили в ГСЧС.

