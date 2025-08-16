Ворог атакував рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. ФОТО

Зранку 18 серпня рятувальники потрапили під підступний російський обстріл у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

Вранці 16 серпня ворожий БпЛА вдарив по надзвичайниках саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.

"Внаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, жоден з вогнеборців не постраждав", - зазначили у ДСНС.

