Ворог атакував рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. ФОТО
Зранку 18 серпня рятувальники потрапили під підступний російський обстріл у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.
Вранці 16 серпня ворожий БпЛА вдарив по надзвичайниках саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.
"Внаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, жоден з вогнеборців не постраждав", - зазначили у ДСНС.
