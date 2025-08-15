Унаслідок атаки ворожого FPV-дрона поранено чоловіка неподалік Оріхова
Сьогодні, 15 серпня, російські війська атакували дорогу неподалік Оріхова у Запорізькій області, унаслідок чого поранено чоловіка.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 64-річний чоловік поранений внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району. Росіяни атакували FPV-дроном автодорогу неподалік Оріхова.
Повідомляється, що поранений отримує всю необхідну медичну допомогу.
