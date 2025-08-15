УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8771 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
151 0

Унаслідок атаки ворожого FPV-дрона поранено чоловіка неподалік Оріхова

Атака на Оріхів

Сьогодні, 15 серпня, російські війська атакували дорогу неподалік Оріхова у Запорізькій області, унаслідок чого поранено чоловіка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 64-річний чоловік поранений внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району. Росіяни атакували FPV-дроном автодорогу неподалік Оріхова.
Повідомляється, що поранений отримує всю необхідну медичну допомогу.

Також дивіться: Рашисти просунулися в Темирівці на Запоріжжі та біля Олексіївки і Зеленого Поля на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

обстріл (30340) Запорізька область (3958) Пологівський район (115) Оріхів (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 