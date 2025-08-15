УКР
Рашисти просунулися в Темирівці на Запоріжжі та біля Олексіївки і Зеленого Поля на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти мають просування на Донеччині та в Запорізькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся поблизу Олексіївки, Зеленого Поля та в Темирівці", - йдеться в повідомленні.

Ворог має просування на Донеччині та Запоріжжі
Запорізька область (3957) Донецька область (9305) бойові дії (4465) Волноваський район (339) Пологівський район (114) Зелене Поле (9) Темирівка (2) Олексіївка (2) DeepState (232)
А генштаб як терендів так і терендить все про "успіхи та успіхи...".
15.08.2025 11:01 Відповісти
 
 