Рашисти просунулися в Темирівці на Запоріжжі та біля Олексіївки і Зеленого Поля на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти мають просування на Донеччині та в Запорізькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся поблизу Олексіївки, Зеленого Поля та в Темирівці", - йдеться в повідомленні.
