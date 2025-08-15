Рашисты продвинулись в Темировке в Запорожской области и возле Алексеевки и Зеленого Поля в Донецкой области, - DeepState
Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области и в Запорожской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся вблизи Алексеевки, Зеленого Поля и в Темировке", - говорится в сообщении.
