Рашисты продвинулись в Темировке в Запорожской области и возле Алексеевки и Зеленого Поля в Донецкой области, - DeepState

Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области и в Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся вблизи Алексеевки, Зеленого Поля и в Темировке", - говорится в сообщении.

Читайте: За сутки на фронте почти 150 боестолкновений. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Новопавловское, - Генштаб

Враг продвигается в Донецкой и Запорожской областях
