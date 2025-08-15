РУС
Обстрелы Запорожской области
В результате атаки вражеского FPV-дрона ранен мужчина недалеко от Орехова

Атака на Орехов

Сегодня, 15 августа, российские войска атаковали дорогу неподалеку Орехова в Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 64-летний мужчина ранен в результате вражеского обстрела Пологовского района. Россияне атаковали FPV-дроном автодорогу неподалеку от Орехова.

Сообщается, что раненый получает всю необходимую медицинскую помощь.

