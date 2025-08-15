В результате атаки вражеского FPV-дрона ранен мужчина недалеко от Орехова
Сегодня, 15 августа, российские войска атаковали дорогу неподалеку Орехова в Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 64-летний мужчина ранен в результате вражеского обстрела Пологовского района. Россияне атаковали FPV-дроном автодорогу неподалеку от Орехова.
Сообщается, что раненый получает всю необходимую медицинскую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль