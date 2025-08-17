РУС
В результате российских обстрелов Новояковлевки на Запорожье один ребенок погиб, ранены еще двое детей и четверо взрослых. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов Новояковловки в Запорожской области 17 августа

17 августа в результате российских ударов по Новояковлевке Запорожской области один ребенок погиб, двое детей и четверо взрослых получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что враг дважды атаковал населенный пункт предварительно ФАБами.

"В результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители - 40-летний папа и 36-летняя мать - ранены. Пострадали и двое мужчин - 41 и 51 лет", - рассказал глава администрации.

Читайте: В течение суток оккупанты нанесли 505 ударов по населенным пунктам в Запорожской области

Віткоф вбивця
17.08.2025 21:25 Ответить
Відповідь ***** на писанину меланії...ну що ж - пишіть ісчо да покрупнєє, миротворці херові.
17.08.2025 21:29 Ответить
рашиські варвари не припиняють геноцид воювати з дітьми ці виродки вміють ,бодай ви виздихали рашиські убивці ,ну що Трамп тепер і ти співучасник злочинів які творить той кого ти легалізовуєш.
17.08.2025 21:30 Ответить
Відтепер можно писати, що людина загинула внаслідок договорняків ***** та рудого гандона
17.08.2025 21:44 Ответить
*зато на аляске шито крыто,а у нас дети гибнут, будьте кацабы вы все пркляты, ***** уже после инсульта еле ногу тянет факты тыждня ,дай боже ,чтоб здох,
17.08.2025 21:49 Ответить
Це прогрес від Віткофа який заявив що припинення вогню не обов'язкове. Пошліть йому це фото і назвіть його дітовбивцею і посібником *****. Україна замало приділяє уваги пропаганді, особливо за кордоном. А зараз це найсильніша зброя. Рашисти і китайози заполонили всі інтернет ресурси і ллють гівно і фейки на Україну і даже на Ізраїль. Ми ж даже правду не показуємо. І у всіх складається враження що ми винні а рашисти просто хочуть миру
17.08.2025 22:11 Ответить
Андрофаг хутин їсть українців
17.08.2025 22:32 Ответить
 
 