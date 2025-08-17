В результате российских обстрелов Новояковлевки на Запорожье один ребенок погиб, ранены еще двое детей и четверо взрослых. ФОТОрепортаж
17 августа в результате российских ударов по Новояковлевке Запорожской области один ребенок погиб, двое детей и четверо взрослых получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что враг дважды атаковал населенный пункт предварительно ФАБами.
"В результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители - 40-летний папа и 36-летняя мать - ранены. Пострадали и двое мужчин - 41 и 51 лет", - рассказал глава администрации.
