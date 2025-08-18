Еще 12 детей удалось вернуть с оккупированных территорий: некоторые были свидетелями пыток родных

С временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть еще 12 украинских детей.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Они подверглись давлению и преследованиям: оккупанты врывались в их дома с обысками, заставляли ходить в российские школы и оформлять паспорта рф, угрожали принудительным призывом или разводом с родителями. Некоторые из детей становились свидетелями жестоких пыток родных или сами сталкивались с унижением и страхом ежедневно", - говорится в сообщении.

Сейчас дети проходят реабилитацию, получают психологическую помощь, восстанавливают документы.

