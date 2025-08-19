РУС
Трамп и фон дер Ляйен договорились о сотрудничестве в возвращении похищенных детей

Трамп и фон дер Ляйен определили общий приоритет по возвращению похищенных детей

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о совместной работе по возвращению похищенных детей, в том числе украинских. Стороны согласились на координацию усилий для защиты прав детей и содействия их возвращению в семьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом политики сообщили в соцсетях.

Американский лидер отметил, что возвращение детей в их семьи является глобальным приоритетом.

"Это также важная тема для моей жены Мелании. Этот вопрос стоит на первом месте во всех списках, и мир будет сотрудничать, чтобы решить эту проблему и, надеемся, вернуть детей в их семьи", - написал Трамп в Truth Social.

Фон дер Ляйен подтвердила договоренность с американским лидером и подчеркнула, что особое внимание следует уделить украинским детям, незаконно вывезенным Россией.

"Это означает, что каждый украинский ребенок, похищенный Россией, должен быть возвращен в свою семью. Я благодарю президента США за его четкое обязательство сегодня обеспечить воссоединение этих детей с их близкими", - говорится в ее сообщении в Х.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще 12 детей удалось вернуть с оккупированных территорий: Некоторые из них были свидетелями пыток родных

