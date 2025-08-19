Китай о встрече Трампа и Зеленского: Поддерживаем все усилия для достижения мира

В Китае прокомментировали встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Пекин заявил о поддержке усилий, направленных на завершение войны и установление мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

"Китай всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом решения "украинского кризиса". Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", - отметила она.

Пресс-секретарь отметила, что в украинском вопросе позиция Китая является последовательной и четкой.

"Мы будем продолжать способствовать мирным переговорам и политическому завершению кризиса", - подытожила Мао Нин.

