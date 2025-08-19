РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Китай о мирных переговорах по Украине
537 7

Китай о встрече Трампа и Зеленского: Поддерживаем все усилия для достижения мира

Китай отреагировал на встречу Трампа и Зеленского

В Китае прокомментировали встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Пекин заявил о поддержке усилий, направленных на завершение войны и установление мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

"Китай всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом решения "украинского кризиса". Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", - отметила она.

Пресс-секретарь отметила, что в украинском вопросе позиция Китая является последовательной и четкой.

"Мы будем продолжать способствовать мирным переговорам и политическому завершению кризиса", - подытожила Мао Нин.

Также читайте: Трамп и фон дер Ляйен договорились о сотрудничестве в возвращении похищенных детей

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) Китай (3128) США (27739) Трамп Дональд (6430)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
китайці це гніди та лицеміри.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:18 Ответить
Ну раз Зеля заявив, що "обмін" українських територій на українські території, він буде підписувати з Пуйлом, то це всіх влаштовує. Крім населення України.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:21 Ответить
Да ПНХ китайози. Те що Китай підтримує, значить це нашкодить Україні і Європі. Бо Китай хоче перемоги Сосії що він прямо заявив.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:22 Ответить
Китайози до сих пір війну в Україні називають кризою. Тобто вони не визнають даже провини і Сосії. Я впевнений що китайози вже мріють як з Сосії знімуть санкції щоб вже в відкриту продавати рашистам зброю
показать весь комментарий
19.08.2025 12:25 Ответить
Вузькоокі лицемірні тварі.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:27 Ответить
Ось як тільки Ze з ****** та Тампоном підпишуть шось о теріторіях то Тайваню торба. Скриню Пандори привідкрили в 2014 році Оьамка з Меркельшей та ****** а зараз разпахнут повність.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:33 Ответить
КНР повністю себе знівилювали підтримавши Московію і тепер до Китаю немає віри вони такіж лицеміри і брехуни
показать весь комментарий
19.08.2025 12:40 Ответить
 
 