19 серпня продовжаться переговори про гарантії безпеки для України, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

"Зараз ми будемо працювати зі США над цими гарантіями безпеки. Ми поставили завдання нашим командам. Деякі з них прибудуть вже завтра (у вівторок – ред.), щоб розпочати детальну роботу над цим питанням", - сказав він у Вашингтоні в понеділок.

Стармер додав, що ці гарантії "заспокоять людей в Європі, в Україні та у Великій Британії".

