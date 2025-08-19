19 серпня продовжаться переговори про гарантії безпеки для України, - Стармер
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.
"Зараз ми будемо працювати зі США над цими гарантіями безпеки. Ми поставили завдання нашим командам. Деякі з них прибудуть вже завтра (у вівторок – ред.), щоб розпочати детальну роботу над цим питанням", - сказав він у Вашингтоні в понеділок.
Стармер додав, що ці гарантії "заспокоять людей в Європі, в Україні та у Великій Британії".
Топ коментарі
+2 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар19.08.2025 10:53 Відповісти Посилання
+1 Андрій Лавриненко
показати весь коментар19.08.2025 11:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нарешті...
Нарешті пелена з очей спадає в нашого народу.
І починає розуміти й усвідомлювати, що Пу, що Зе, що Трумп - то ОДНА Хаб-ад-міністрація. ЛИШ грали роль і доброго, і злого поліцейського до сих пір.
А насправді історія повторюється. Що 100 років тому, що тепер.
Що Схід, що Захід.
І ціль у НИХ ОДНА - роздерти і розшматувати Україну, як і ТОДІ. І мадяри, і румуни, і поляки лиш чекають слушної нагоди, щоб кусок собі урвати.
Бо Україна ЇМ як більмо в оці. Через неї ВСІ плани ЇХ зриваються. І Майдан й війна теперішня зірвали прихід Мошиаха і встановлення єдиного світового уряду.
Тому і злі на НАШ народ.
Ще 100 років тому Бронштейн-Троцький сказав: допоки живе плем'я Святослава, наше світове господство ілюзорне...
PS. А щодо зустрічі?
У нас є клоун місцевого розливу, а це зібрались клоуни і маразматики масштабу світового.
Та й, як приглянутися, то і доріжка там стара і вицвіла, як із смітярки десь узяли і журналістам місця, як для бомжів повиділяли і зал для виступів й крісла там, як у колгоспі. Та й підмінили Пу, якогось дядю Васю прислали.
Та й чи була зустріч ВЗАГАЛІ...
******* ШІ виставу ту для лохів генерують досить легко...
І підтверджують слова, що ЗАВЖДИ актуальні: НЕ НАДІЙТЕСЯ на князів, на сина людського, бо спасіння в них НЕМА...