19 серпня продовжаться переговори про гарантії безпеки для України, - Стармер

Стармер про переговори на Алясці

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

"Зараз ми будемо працювати зі США над цими гарантіями безпеки. Ми поставили завдання нашим командам. Деякі з них прибудуть вже завтра (у вівторок – ред.), щоб розпочати детальну роботу над цим питанням", - сказав він у Вашингтоні в понеділок.

Стармер додав, що ці гарантії "заспокоять людей в Європі, в Україні та у Великій Британії".

+2
Віддайте нашу ядерну зброю це і будуть наші гарантії безпеки. А те що ви придумуєте щоб не обідити ***** і щоб самим не замазатись то це гівно собаче а не гарантії безпеки
19.08.2025 10:53 Відповісти
+1
Британія - підписант будапештського меморандума. Стармер потужно бреше. Ясен пень,ніяких гарантій не буде, хай що б там Зелька не набрехав.
19.08.2025 11:21 Відповісти
Чого ж би й не продовжити? 3,5 роки продовжують, то вже й 19 серпня можна.
19.08.2025 10:43 Відповісти
Шо то у меня нет спокойствия относительно майбутнього "заспокоєння".
19.08.2025 10:44 Відповісти
Віддайте нашу ядерну зброю це і будуть наші гарантії безпеки. А те що ви придумуєте щоб не обідити ***** і щоб самим не замазатись то це гівно собаче а не гарантії безпеки
19.08.2025 10:53 Відповісти
НАРЕШТІ. ПРОЗРІВАЄМО...

Нарешті...

Нарешті пелена з очей спадає в нашого народу.

І починає розуміти й усвідомлювати, що Пу, що Зе, що Трумп - то ОДНА Хаб-ад-міністрація. ЛИШ грали роль і доброго, і злого поліцейського до сих пір.

А насправді історія повторюється. Що 100 років тому, що тепер.

Що Схід, що Захід.

І ціль у НИХ ОДНА - роздерти і розшматувати Україну, як і ТОДІ. І мадяри, і румуни, і поляки лиш чекають слушної нагоди, щоб кусок собі урвати.

Бо Україна ЇМ як більмо в оці. Через неї ВСІ плани ЇХ зриваються. І Майдан й війна теперішня зірвали прихід Мошиаха і встановлення єдиного світового уряду.

Тому і злі на НАШ народ.

Ще 100 років тому Бронштейн-Троцький сказав: допоки живе плем'я Святослава, наше світове господство ілюзорне...

PS. А щодо зустрічі?

У нас є клоун місцевого розливу, а це зібрались клоуни і маразматики масштабу світового.

Та й, як приглянутися, то і доріжка там стара і вицвіла, як із смітярки десь узяли і журналістам місця, як для бомжів повиділяли і зал для виступів й крісла там, як у колгоспі. Та й підмінили Пу, якогось дядю Васю прислали.

Та й чи була зустріч ВЗАГАЛІ...

******* ШІ виставу ту для лохів генерують досить легко...

І підтверджують слова, що ЗАВЖДИ актуальні: НЕ НАДІЙТЕСЯ на князів, на сина людського, бо спасіння в них НЕМА...
19.08.2025 10:56 Відповісти
здається що доля цих "гарантій" буде така ж як в "коаліції охочих". Оптимістичний старт, гучні заяви, метушня, зустрічі, анонси... а на виході - пук, пшик, злив і заперечення\скасування попередніх заяв
19.08.2025 11:08 Відповісти
це балабольство вже в печінках сидит , було б бажання вже задушили ту кацапську чмоню ..
19.08.2025 11:10 Відповісти
Світ! - будь спок - Стармер
19.08.2025 11:12 Відповісти
Британія - підписант будапештського меморандума. Стармер потужно бреше. Ясен пень,ніяких гарантій не буде, хай що б там Зелька не набрехав.
19.08.2025 11:21 Відповісти
Нам потрібно ставати настільки потужною державою, щоб ми самі надавали іншим гарантії, потрібно вилазити з того кокона, що нас хтось постійно повинен зігрівати, утримувати щось нам постійно надавати.
19.08.2025 11:24 Відповісти
Якщо кацапня залишить за собою в Україні хоч якусь землю то зроблю все можливе щоб мої дочки назавжди покинули Україну. "Дівочий вік" короткий. Буде знову війна. За місяць, за рік, за пять, за 10, за 20, але буде невідворотно. Ще страшніша. Ще жорстокіша. Навіщо під війну тут виходити заміж і народжувати тут дітей? Ото перспектива!... А на додачу найбільше оподаткування на планеті яке не дасть змоги нормально заробляти і жити бо треба ж "відновлювати країну"та ще й в умовах європейського та американського неоколоніалізму ... для наступного нападу з **********. Тотальна корупція тут теж не зникне сама собою! Тут можна жити тільки за умови безумовної поразки ********** і виплати репарацій. За будь яких інших розкладів це місце буде "сірою зоною" і бампером Європи від **********. Це означає що мої гіпотетичні нащадки мають стати гарматним мясом і щитом Європи живучи в бідності і під прицілом все своє жалюгідне життя тут... Отже, кацапів за поребрик і повна ізоляція **********. Не всі наважуються про це говорити, але навіть прості люди приблизно так міркують.
19.08.2025 12:00 Відповісти
 
 