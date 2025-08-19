Гарантії безпеки для України вже кілька місяців розробляє 30 країн, - Рютте

Впродовж останніх кількох місяців над концепцією гарантій безпеки для України працює група з 30 країн, зокрема Японія та Австралія.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, ініціативою керують прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Рютте запевняє, що гарантії запрацюють після довгострокового перемир'я або повноцінної мирної угоди. Участь США буде обговорюватися найближчими днями.

Генеральний секретар НАТО також зауважив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа, українського президента Володимира Зеленського та лідерів ЄС у Білому домі, не було узгоджено розміщення європейських військових в Україні та не конкретизувалася роль Вашингтону в цьому процесі.

