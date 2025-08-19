УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Гарантії безпеки для України вже кілька місяців розробляє 30 країн, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Впродовж останніх кількох місяців над концепцією гарантій безпеки для України працює група з 30 країн, зокрема Японія та Австралія.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, ініціативою керують прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Рютте запевняє, що гарантії запрацюють після довгострокового перемир'я або повноцінної мирної угоди. Участь США буде обговорюватися найближчими днями.

Генеральний секретар НАТО також зауважив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа, українського президента Володимира Зеленського та лідерів ЄС у Білому домі, не було узгоджено розміщення європейських військових в Україні та не конкретизувалася роль Вашингтону в цьому процесі.

Читайте: Україна має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи, - Рубіо

Автор: 

Україна (6044) Рютте Марк (497) війна в Україні (5771) гарантії безпеки (161)
+2
нйкраща гарантія безпеки Ураїни і всьго світу - це знищення руцькой *********
показати весь коментар
19.08.2025 10:02 Відповісти
+1
Ох, яка важка задача. Ну звісно,якщо так прописувати, що мовби щось гарантуєш а мовби і ніх#я, то потрібні місяці.
показати весь коментар
19.08.2025 09:55 Відповісти
+1
Імітація роботи - це нелегка праця, яка потребує багато часу
показати весь коментар
19.08.2025 10:06 Відповісти
мабудь Венгрія і Словакія в фоворі процессу?
показати весь коментар
19.08.2025 09:56 Відповісти
Хтось підскажіть цим "розробникам", що є комп'ютери. Увімкніть ШІ та не ломайте собі "мізки"....
показати весь коментар
19.08.2025 10:00 Відповісти
Кожна серія стає все закрученішою, всі активно обговорюють Донбас і костюми, а сюжет насправді ні на краплю не розвивається) Схоже на дешеві мильні опери, де по 20 років дія в одній кімнаті відбувається, але ніби розвиток є. Такі опери на досить тупувату аудиторію розраховані, але сценаристи свій хліб з маслом мають.
показати весь коментар
19.08.2025 10:03 Відповісти
А НАТО вср@лося?
показати весь коментар
19.08.2025 10:05 Відповісти
Ви в себе безпілотники раші збити не можете,а тут отримати від вас гарантії ну це як собі відрізати дві руки!Рютте ти будеш може в окопі сидіти якщо куйло посуне далі?а він посуне..Так ви суки будете сидіти і консультуватись рік і розказувати що ніхто не хоче війська направляти.Доречі а накуя вам війська якщо вони нікого не захищають і бояться воювати???
показати весь коментар
19.08.2025 10:06 Відповісти
Не можуть визначить скільки потрібно сил для захисту Буковеля? Чи де там вони будуть розміщуватись...
показати весь коментар
19.08.2025 10:18 Відповісти
У семи няньок дитя без ока може лишитися...
показати весь коментар
19.08.2025 10:20 Відповісти
Рютте запевняє, що гарантії запрацюють після довгострокового перемир'я або повноцінної мирної угоди. Участь США буде обговорюватися найближчими днями. - чергова куйня для України і її народу ,від світових аферистів
показати весь коментар
19.08.2025 10:22 Відповісти
 
 