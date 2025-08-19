Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - генсекретарь НАТО
В течение последних нескольких месяцев над концепцией гарантий безопасности для Украины работает группа из 30 стран, в том числе Япония и Австралия.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, инициативой руководят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Рютте уверяет, что гарантии заработают после долгосрочного перемирия или полноценного мирного соглашения. Участие США будет обсуждаться в ближайшие дни.
Генеральный секретарь НАТО также отметил, что во время встречи президента США Дональда Трампа, украинского президента Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, не было согласовано размещение европейских военных в Украине и не конкретизировалась роль Вашингтона в этом процессе.
