РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
1 172 17

Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - генсекретарь НАТО

Генсек НАТО Рютте

В течение последних нескольких месяцев над концепцией гарантий безопасности для Украины работает группа из 30 стран, в том числе Япония и Австралия.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, инициативой руководят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Рютте уверяет, что гарантии заработают после долгосрочного перемирия или полноценного мирного соглашения. Участие США будет обсуждаться в ближайшие дни.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что во время встречи президента США Дональда Трампа, украинского президента Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, не было согласовано размещение европейских военных в Украине и не конкретизировалась роль Вашингтона в этом процессе.

Читайте: Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы, - Рубио

Автор: 

Украина (45085) Рютте Марк (454) война в Украине (5732) гарантии безопасности (161)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
нйкраща гарантія безпеки Ураїни і всьго світу - це знищення руцькой *********
показать весь комментарий
19.08.2025 10:02 Ответить
+4
А НАТО вср@лося?
показать весь комментарий
19.08.2025 10:05 Ответить
+3
Ох, яка важка задача. Ну звісно,якщо так прописувати, що мовби щось гарантуєш а мовби і ніх#я, то потрібні місяці.
показать весь комментарий
19.08.2025 09:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох, яка важка задача. Ну звісно,якщо так прописувати, що мовби щось гарантуєш а мовби і ніх#я, то потрібні місяці.
показать весь комментарий
19.08.2025 09:55 Ответить
мабудь Венгрія і Словакія в фоворі процессу?
показать весь комментарий
19.08.2025 09:56 Ответить
а вони не в коаліції охочих
показать весь комментарий
19.08.2025 12:44 Ответить
Хтось підскажіть цим "розробникам", що є комп'ютери. Увімкніть ШІ та не ломайте собі "мізки"....
показать весь комментарий
19.08.2025 10:00 Ответить
нйкраща гарантія безпеки Ураїни і всьго світу - це знищення руцькой *********
показать весь комментарий
19.08.2025 10:02 Ответить
Кожна серія стає все закрученішою, всі активно обговорюють Донбас і костюми, а сюжет насправді ні на краплю не розвивається) Схоже на дешеві мильні опери, де по 20 років дія в одній кімнаті відбувається, але ніби розвиток є. Такі опери на досить тупувату аудиторію розраховані, але сценаристи свій хліб з маслом мають.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:03 Ответить
А НАТО вср@лося?
показать весь комментарий
19.08.2025 10:05 Ответить
єто другое)
показать весь комментарий
19.08.2025 10:41 Ответить
Імітація роботи - це нелегка праця, яка потребує багато часу
показать весь комментарий
19.08.2025 10:06 Ответить
Ви в себе безпілотники раші збити не можете,а тут отримати від вас гарантії ну це як собі відрізати дві руки!Рютте ти будеш може в окопі сидіти якщо куйло посуне далі?а він посуне..Так ви суки будете сидіти і консультуватись рік і розказувати що ніхто не хоче війська направляти.Доречі а накуя вам війська якщо вони нікого не захищають і бояться воювати???
показать весь комментарий
19.08.2025 10:06 Ответить
Не можуть визначить скільки потрібно сил для захисту Буковеля? Чи де там вони будуть розміщуватись...
показать весь комментарий
19.08.2025 10:18 Ответить
У семи няньок дитя без ока може лишитися...
показать весь комментарий
19.08.2025 10:20 Ответить
Рютте запевняє, що гарантії запрацюють після довгострокового перемир'я або повноцінної мирної угоди. Участь США буде обговорюватися найближчими днями. - чергова куйня для України і її народу ,від світових аферистів
показать весь комментарий
19.08.2025 10:22 Ответить
Дурна праця, робити те що ніколи не запрацює.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:49 Ответить
У семи нянек дитя без глазу, як кажуть москалі. Сто тисяч країн нададуть гарантії, потім всі будуть казать - " а чо сразу я? все ж падписали".
показать весь комментарий
19.08.2025 11:23 Ответить
А результати де? Господи, які ж імпотенти, жах просто...
показать весь комментарий
19.08.2025 11:28 Ответить
Й гарантії безпеки
Ядерна зброя
Армія краща сім НАТО
Всенародна військова зобов'язаность
І принцип все хорошо що хорошо для україни
показать весь комментарий
19.08.2025 11:57 Ответить
 
 