Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - генсекретарь НАТО

В течение последних нескольких месяцев над концепцией гарантий безопасности для Украины работает группа из 30 стран, в том числе Япония и Австралия.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, инициативой руководят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Рютте уверяет, что гарантии заработают после долгосрочного перемирия или полноценного мирного соглашения. Участие США будет обсуждаться в ближайшие дни.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что во время встречи президента США Дональда Трампа, украинского президента Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, не было согласовано размещение европейских военных в Украине и не конкретизировалась роль Вашингтона в этом процессе.

Читайте: Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы, - Рубио