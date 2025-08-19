Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Украина имеет право заключать соглашения по безопасности с другими государствами, а США вместе с партнерами работают над системой гарантий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что любая суверенная страна мира имеет право вступать в оборонные союзы с другими странами. И это касается не только НАТО - США имеют такие альянсы с Южной Кореей и Японией, отдельные страны также заключают подобные союзы друг с другом.

"И поэтому все признают, - даже впервые и российская сторона под давлением или по предложению президента Трампа - что на самом деле Украина после завершения конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами", - сказал Рубио.

Он отметил, что сейчас идет координация США со своими европейскими и неевропейскими союзниками для создания таких гарантий безопасности.

"Это будет тем элементом, который обязательно должен быть закреплен после мирного соглашения, чтобы Украина чувствовала себя защищенной в будущем", - отметил госсекретарь.

Рубио убежден, что самая сильная гарантия безопасности для Украины - мощная армия.

Он также добавил, что США больше не предоставляют Украине оружие бесплатно - отныне его помогают закупать и поставлять страны Европы через НАТО.

