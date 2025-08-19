Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Украина имеет право заключать соглашения по безопасности с другими государствами, а США вместе с партнерами работают над системой гарантий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что любая суверенная страна мира имеет право вступать в оборонные союзы с другими странами. И это касается не только НАТО - США имеют такие альянсы с Южной Кореей и Японией, отдельные страны также заключают подобные союзы друг с другом.
"И поэтому все признают, - даже впервые и российская сторона под давлением или по предложению президента Трампа - что на самом деле Украина после завершения конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами", - сказал Рубио.
Он отметил, что сейчас идет координация США со своими европейскими и неевропейскими союзниками для создания таких гарантий безопасности.
"Это будет тем элементом, который обязательно должен быть закреплен после мирного соглашения, чтобы Украина чувствовала себя защищенной в будущем", - отметил госсекретарь.
Рубио убежден, что самая сильная гарантия безопасности для Украины - мощная армия.
Он также добавил, что США больше не предоставляют Украине оружие бесплатно - отныне его помогают закупать и поставлять страны Европы через НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сюрреалізм. РФ диктує кому що робити, на якій мові говорити і тд і всі замість того щоб знищити цей рак - ідуть і обговорюють цей бред
- Найновіші літаки Ту-22 М3, які ми мали на озброєнні, були випущені на початку 90-х, - каже Віктор Савченко. - Ми забрали їх із гарнізону «Стрий» до Полтави, де вони спочатку були на озброєнні, а потім врешті-решт порізані.
- У росії Ту-22М3, що випущені 25 років тому, досі літають і руйнують наші мирні міста, - додає Петро Романюк. - Так само, як і модифіковані Ту-95МС, введені в експлуатацію ще в 1952 році. У США бомбардувальник В-52 цього ж року випуску також на службі.