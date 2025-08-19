РУС
Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы, - Рубио

Самая сильная гарантия безопасности — мощная армия

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Украина имеет право заключать соглашения по безопасности с другими государствами, а США вместе с партнерами работают над системой гарантий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что любая суверенная страна мира имеет право вступать в оборонные союзы с другими странами. И это касается не только НАТО - США имеют такие альянсы с Южной Кореей и Японией, отдельные страны также заключают подобные союзы друг с другом.

"И поэтому все признают, - даже впервые и российская сторона под давлением или по предложению президента Трампа - что на самом деле Украина после завершения конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами", - сказал Рубио.

Он отметил, что сейчас идет координация США со своими европейскими и неевропейскими союзниками для создания таких гарантий безопасности.

"Это будет тем элементом, который обязательно должен быть закреплен после мирного соглашения, чтобы Украина чувствовала себя защищенной в будущем", - отметил госсекретарь.

Рубио убежден, что самая сильная гарантия безопасности для Украины - мощная армия.

Он также добавил, что США больше не предоставляют Украине оружие бесплатно - отныне его помогают закупать и поставлять страны Европы через НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина хочет закупить вооружение у США на 90 млрд долларов, - Зеленский

 

"має право" ....ну дякую що дозволили)

Сюрреалізм. РФ диктує кому що робити, на якій мові говорити і тд і всі замість того щоб знищити цей рак - ідуть і обговорюють цей бред
Так клован же наукладав купу таких угод минулого року. Чи до сраки вони? Коаліція укладачів.
ТА ПРИПИНИТЬ ВАШУ КАЦАПСЬКУ ПРОПАГАНДУ
- Найновіші літаки Ту-22 М3, які ми мали на озброєнні, були випущені на початку 90-х, - каже Віктор Савченко. - Ми забрали їх із гарнізону «Стрий» до Полтави, де вони спочатку були на озброєнні, а потім врешті-решт порізані.

- У росії Ту-22М3, що випущені 25 років тому, досі літають і руйнують наші мирні міста, - додає Петро Романюк. - Так само, як і модифіковані Ту-95МС, введені в експлуатацію ще в 1952 році. У США бомбардувальник В-52 цього ж року випуску також на службі.
19.08.2025 07:48
Так Єрмак же на укладав!
19.08.2025 08:24
З парашею, чтолi????? 😀
19.08.2025 07:49
Країни НАТО Європи закуповують зброю а США це торгаш чи ткж країна НАТО?
19.08.2025 07:49
це чудовий барига
19.08.2025 07:53
Це натяк, щоб з китаєм укладали, як пропонував Ху?ло. Та з кубою цього рубліо.
19.08.2025 07:51
Рубіо, проще знищіть хутина - чи економічно, чи військово, чи моССадно , НІЖ ЯКУСЬ ПІЗАНСЬКУ БАШТУ ГОРОДИТИ ІЗ ДУРНИХ ФАНТАЗІЙ
19.08.2025 07:56
Тобто цей МОЛОДОЙ политик пропонує продовжувати експерименти над Україной

19.08.2025 07:59
Совковый хлам, который представлял опасность только для Украины.
19.08.2025 08:07
ТА ПРИПИНИТЬ ВАШУ КАЦАПСЬКУ ПРОПАГАНДУ
- Найновіші літаки Ту-22 М3, які ми мали на озброєнні, були випущені на початку 90-х, - каже Віктор Савченко. - Ми забрали їх із гарнізону «Стрий» до Полтави, де вони спочатку були на озброєнні, а потім врешті-решт порізані.

- У росії Ту-22М3, що випущені 25 років тому, досі літають і руйнують наші мирні міста, - додає Петро Романюк. - Так само, як і модифіковані Ту-95МС, введені в експлуатацію ще в 1952 році. У США бомбардувальник В-52 цього ж року випуску також на службі.
Красунчик ТУ 22 М3
19.08.2025 08:36
Він міг би захищати українське небо
19.08.2025 08:38
они не для защиты неба), а для кошмаринья неба противника на все необъятную глубину)
19.08.2025 08:42
Европейцы же не просто так согласились на это кабальное предложение покупать оружие у Америки. У них просто нет оружия на продажу. У них вообще нет оружия.
19.08.2025 08:06
Угоди про безпеку - то щось з казкового світу. В реальності їх нема. Навіть СNN на днях написали, що Трамп не то, що за Україну ніколи не впишеться, він і за Балтію не впишеться в умовах вже існуючого НАТО
19.08.2025 08:22
І з якого то бодуна? Може Україна мае право вирішувати з ким? А може захоче з Камеруном, чи Новою Зеландіею. Он, Zе уклав аж 28 "безпекових угод" з різнима. Та що, їх дорас ії розривати?
19.08.2025 08:29
От "Zедипломати". Вже хто хоче керуе державою, дерьмак, пуйло, рубіо. Не кажучі про іржу.
19.08.2025 08:31
Як показує світова історія, угоди придумували для того, щоб обходити раніше створені ними ж правила гри ! Такі угоди показують політичну слабкість та боязнь протистояти залишкам остатньої імперії. Якщо зло вчасно не покарати, то воно переросте у більше зло. Всі прояви зла необхідно видаляти негайно із здорового організму, а не давати розповсюджуватися злу по інших локаціях ! Саме віддання територій агресорові, породить у світі наступні війни !!! Ось до чого приведе такий обман з угодами. Пам"ятаймо,- боягузів до Раю не пускають !
19.08.2025 08:37
 
 