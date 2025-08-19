УКР
Україна має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи, - Рубіо

Найсильніша гарантія безпеки — потужна армія

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Україна має право укладати безпекові угоди з іншими державами, а США разом із партнерами працюють над системою гарантій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він зазначив, що будь-яка суверенна країна світу має право вступати в оборонні союзи з іншими країнами. І це стосується не лише НАТО - США мають такі альянси з Південною Кореєю та Японією, окремі країни також укладають подібні союзи одна з одною.

"І тому всі визнають, - навіть уперше і російська сторона під тиском чи за пропозицією президента Трампа - що насправді Україна після завершення конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами", - сказав Рубіо.

Він зазначив, що зараз триває координація США зі своїми європейськими та неєвропейськими союзниками для створення таких гарантій безпеки.

"Це буде тим елементом, який обов’язково має бути закріплений після мирної угоди, щоб Україна почувалася захищеною у майбутньому", - зазначив держсекретар.

Рубіо переконаний, що найсильніша гарантія безпеки для України - потужна армія.

Він також додав що США більше не надають Україні зброю безплатно - відтепер її допомагають закуповувати і постачати країни Європи через НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна хоче закупити озброєння в США на 90 млрд доларів, - Зеленський

 

Топ коментарі
+2
"має право" ....ну дякую що дозволили)

Сюрреалізм. РФ диктує кому що робити, на якій мові говорити і тд і всі замість того щоб знищити цей рак - ідуть і обговорюють цей бред
показати весь коментар
19.08.2025 07:48 Відповісти
+1
Країни НАТО Європи закуповують зброю а США це торгаш чи ткж країна НАТО?
показати весь коментар
19.08.2025 07:49 Відповісти
+1
Це натяк, щоб з китаєм укладали, як пропонував Ху?ло. Та з кубою цього рубліо.
показати весь коментар
19.08.2025 07:51 Відповісти
"має право" ....ну дякую що дозволили)

Сюрреалізм. РФ диктує кому що робити, на якій мові говорити і тд і всі замість того щоб знищити цей рак - ідуть і обговорюють цей бред
показати весь коментар
19.08.2025 07:48 Відповісти
З парашею, чтолi????? 😀
показати весь коментар
19.08.2025 07:49 Відповісти
Країни НАТО Європи закуповують зброю а США це торгаш чи ткж країна НАТО?
показати весь коментар
19.08.2025 07:49 Відповісти
це чудовий барига
показати весь коментар
19.08.2025 07:53 Відповісти
Це натяк, щоб з китаєм укладали, як пропонував Ху?ло. Та з кубою цього рубліо.
показати весь коментар
19.08.2025 07:51 Відповісти
Рубіо, проще знищіть хутина - чи економічно, чи військово, чи моССадно , НІЖ ЯКУСЬ ПІЗАНСЬКУ БАШТУ ГОРОДИТИ ІЗ ДУРНИХ ФАНТАЗІЙ
показати весь коментар
19.08.2025 07:56 Відповісти
Тобто цей МОЛОДОЙ политик пропонує продовжувати експерименти над Україной

показати весь коментар
19.08.2025 07:59 Відповісти
Совковый хлам, который представлял опасность только для Украины.
показати весь коментар
19.08.2025 08:07 Відповісти
Европейцы же не просто так согласились на это кабальное предложение покупать оружие у Америки. У них просто нет оружия на продажу. У них вообще нет оружия.
показати весь коментар
19.08.2025 08:06 Відповісти
Так клован же наукладав купу таких угод минулого року. Чи до сраки вони? Коаліція укладачів.
показати весь коментар
19.08.2025 08:10 Відповісти
 
 