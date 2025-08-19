Україна має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Україна має право укладати безпекові угоди з іншими державами, а США разом із партнерами працюють над системою гарантій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він зазначив, що будь-яка суверенна країна світу має право вступати в оборонні союзи з іншими країнами. І це стосується не лише НАТО - США мають такі альянси з Південною Кореєю та Японією, окремі країни також укладають подібні союзи одна з одною.

"І тому всі визнають, - навіть уперше і російська сторона під тиском чи за пропозицією президента Трампа - що насправді Україна після завершення конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами", - сказав Рубіо.

Він зазначив, що зараз триває координація США зі своїми європейськими та неєвропейськими союзниками для створення таких гарантій безпеки.

"Це буде тим елементом, який обов’язково має бути закріплений після мирної угоди, щоб Україна почувалася захищеною у майбутньому", - зазначив держсекретар.

Рубіо переконаний, що найсильніша гарантія безпеки для України - потужна армія.

Він також додав що США більше не надають Україні зброю безплатно - відтепер її допомагають закуповувати і постачати країни Європи через НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна хоче закупити озброєння в США на 90 млрд доларів, - Зеленський