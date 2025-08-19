19 августа продолжатся переговоры о гарантиях безопасности для Украины, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.
"Сейчас мы будем работать с США над этими гарантиями безопасности. Мы поставили задачу нашим командам. Некоторые из них прибудут уже завтра (во вторник - ред.), чтобы начать детальную работу над этим вопросом", - сказал он в Вашингтоне в понедельник.
Стармер добавил, что эти гарантии "успокоят людей в Европе, в Украине и в Великобритании".
Нарешті...
Нарешті пелена з очей спадає в нашого народу.
І починає розуміти й усвідомлювати, що Пу, що Зе, що Трумп - то ОДНА Хаб-ад-міністрація. ЛИШ грали роль і доброго, і злого поліцейського до сих пір.
А насправді історія повторюється. Що 100 років тому, що тепер.
Що Схід, що Захід.
І ціль у НИХ ОДНА - роздерти і розшматувати Україну, як і ТОДІ. І мадяри, і румуни, і поляки лиш чекають слушної нагоди, щоб кусок собі урвати.
Бо Україна ЇМ як більмо в оці. Через неї ВСІ плани ЇХ зриваються. І Майдан й війна теперішня зірвали прихід Мошиаха і встановлення єдиного світового уряду.
Тому і злі на НАШ народ.
Ще 100 років тому Бронштейн-Троцький сказав: допоки живе плем'я Святослава, наше світове господство ілюзорне...
PS. А щодо зустрічі?
У нас є клоун місцевого розливу, а це зібрались клоуни і маразматики масштабу світового.
Та й, як приглянутися, то і доріжка там стара і вицвіла, як із смітярки десь узяли і журналістам місця, як для бомжів повиділяли і зал для виступів й крісла там, як у колгоспі. Та й підмінили Пу, якогось дядю Васю прислали.
Та й чи була зустріч ВЗАГАЛІ...
******* ШІ виставу ту для лохів генерують досить легко...
І підтверджують слова, що ЗАВЖДИ актуальні: НЕ НАДІЙТЕСЯ на князів, на сина людського, бо спасіння в них НЕМА...