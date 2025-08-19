РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
1 054 11

19 августа продолжатся переговоры о гарантиях безопасности для Украины, - Стармер

Стармер о переговорах на Аляске

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

"Сейчас мы будем работать с США над этими гарантиями безопасности. Мы поставили задачу нашим командам. Некоторые из них прибудут уже завтра (во вторник - ред.), чтобы начать детальную работу над этим вопросом", - сказал он в Вашингтоне в понедельник.

Стармер добавил, что эти гарантии "успокоят людей в Европе, в Украине и в Великобритании".

Віддайте нашу ядерну зброю це і будуть наші гарантії безпеки. А те що ви придумуєте щоб не обідити ***** і щоб самим не замазатись то це гівно собаче а не гарантії безпеки
19.08.2025 10:53 Ответить
Британія - підписант будапештського меморандума. Стармер потужно бреше. Ясен пень,ніяких гарантій не буде, хай що б там Зелька не набрехав.
19.08.2025 11:21 Ответить
Чого ж би й не продовжити? 3,5 роки продовжують, то вже й 19 серпня можна.
19.08.2025 10:43 Ответить
Шо то у меня нет спокойствия относительно майбутнього "заспокоєння".
19.08.2025 10:44 Ответить
Віддайте нашу ядерну зброю це і будуть наші гарантії безпеки. А те що ви придумуєте щоб не обідити ***** і щоб самим не замазатись то це гівно собаче а не гарантії безпеки
19.08.2025 10:53 Ответить
НАРЕШТІ. ПРОЗРІВАЄМО...

Нарешті...

Нарешті пелена з очей спадає в нашого народу.

І починає розуміти й усвідомлювати, що Пу, що Зе, що Трумп - то ОДНА Хаб-ад-міністрація. ЛИШ грали роль і доброго, і злого поліцейського до сих пір.

А насправді історія повторюється. Що 100 років тому, що тепер.

Що Схід, що Захід.

І ціль у НИХ ОДНА - роздерти і розшматувати Україну, як і ТОДІ. І мадяри, і румуни, і поляки лиш чекають слушної нагоди, щоб кусок собі урвати.

Бо Україна ЇМ як більмо в оці. Через неї ВСІ плани ЇХ зриваються. І Майдан й війна теперішня зірвали прихід Мошиаха і встановлення єдиного світового уряду.

Тому і злі на НАШ народ.

Ще 100 років тому Бронштейн-Троцький сказав: допоки живе плем'я Святослава, наше світове господство ілюзорне...

PS. А щодо зустрічі?

У нас є клоун місцевого розливу, а це зібрались клоуни і маразматики масштабу світового.

Та й, як приглянутися, то і доріжка там стара і вицвіла, як із смітярки десь узяли і журналістам місця, як для бомжів повиділяли і зал для виступів й крісла там, як у колгоспі. Та й підмінили Пу, якогось дядю Васю прислали.

Та й чи була зустріч ВЗАГАЛІ...

******* ШІ виставу ту для лохів генерують досить легко...

І підтверджують слова, що ЗАВЖДИ актуальні: НЕ НАДІЙТЕСЯ на князів, на сина людського, бо спасіння в них НЕМА...
19.08.2025 10:56 Ответить
здається що доля цих "гарантій" буде така ж як в "коаліції охочих". Оптимістичний старт, гучні заяви, метушня, зустрічі, анонси... а на виході - пук, пшик, злив і заперечення\скасування попередніх заяв
19.08.2025 11:08 Ответить
це балабольство вже в печінках сидит , було б бажання вже задушили ту кацапську чмоню ..
19.08.2025 11:10 Ответить
Світ! - будь спок - Стармер
19.08.2025 11:12 Ответить
Британія - підписант будапештського меморандума. Стармер потужно бреше. Ясен пень,ніяких гарантій не буде, хай що б там Зелька не набрехав.
19.08.2025 11:21 Ответить
Нам потрібно ставати настільки потужною державою, щоб ми самі надавали іншим гарантії, потрібно вилазити з того кокона, що нас хтось постійно повинен зігрівати, утримувати щось нам постійно надавати.
19.08.2025 11:24 Ответить
Якщо кацапня залишить за собою в Україні хоч якусь землю то зроблю все можливе щоб мої дочки назавжди покинули Україну. "Дівочий вік" короткий. Буде знову війна. За місяць, за рік, за пять, за 10, за 20, але буде невідворотно. Ще страшніша. Ще жорстокіша. Навіщо під війну тут виходити заміж і народжувати тут дітей? Ото перспектива!... А на додачу найбільше оподаткування на планеті яке не дасть змоги нормально заробляти і жити бо треба ж "відновлювати країну"та ще й в умовах європейського та американського неоколоніалізму ... для наступного нападу з **********. Тотальна корупція тут теж не зникне сама собою! Тут можна жити тільки за умови безумовної поразки ********** і виплати репарацій. За будь яких інших розкладів це місце буде "сірою зоною" і бампером Європи від **********. Це означає що мої гіпотетичні нащадки мають стати гарматним мясом і щитом Європи живучи в бідності і під прицілом все своє жалюгідне життя тут... Отже, кацапів за поребрик і повна ізоляція **********. Не всі наважуються про це говорити, але навіть прості люди приблизно так міркують.
19.08.2025 12:00 Ответить
 
 