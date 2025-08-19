19 августа продолжатся переговоры о гарантиях безопасности для Украины, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

"Сейчас мы будем работать с США над этими гарантиями безопасности. Мы поставили задачу нашим командам. Некоторые из них прибудут уже завтра (во вторник - ред.), чтобы начать детальную работу над этим вопросом", - сказал он в Вашингтоне в понедельник.

Стармер добавил, что эти гарантии "успокоят людей в Европе, в Украине и в Великобритании".

