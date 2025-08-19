США и Европа немедленно приступят к работе над гарантиями безопасности для Украины, - Bloomberg

Чиновники США и Европы немедленно начнут работу над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь для знаковой встречи диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Источники издания рассказали, что гарантии будут сосредоточены на укреплении военных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений, таких как лимит на численность войск. Цель в том, чтобы избежать требований РФ по ограничению численности Вооруженных Сил Украины в рамках будущего соглашения о прекращении войны.

Пакет гарантий безопасности будет базироваться на работе "Коалиции желающих" - европейской группы во главе с Великобританией и Францией, и, как ожидается, в будущем будет включать многонациональные силы. Пока формат еще не определен.

Bloomberg пишет, что партнеры продемонстрировали широкую поддержку гарантий по образцу статьи 5 НАТО о взаимной обороне. Эту формулу ранее предложила премьер Италии Джорджа Мелони. Источники предупредили, что точные детали и роль США сначала должны быть проработаны.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

