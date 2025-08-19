РУС
США и Европа немедленно приступят к работе над гарантиями безопасности для Украины, - Bloomberg

Гарантии безопасности для Украины США и Европа будут работать

Чиновники США и Европы немедленно начнут работу над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь для знаковой встречи диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Источники издания рассказали, что гарантии будут сосредоточены на укреплении военных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений, таких как лимит на численность войск. Цель в том, чтобы избежать требований РФ по ограничению численности Вооруженных Сил Украины в рамках будущего соглашения о прекращении войны.

Читайте также: Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО, но предоставим ей четкие гарантии безопасности, - Трамп

Пакет гарантий безопасности будет базироваться на работе "Коалиции желающих" - европейской группы во главе с Великобританией и Францией, и, как ожидается, в будущем будет включать многонациональные силы. Пока формат еще не определен.

Bloomberg пишет, что партнеры продемонстрировали широкую поддержку гарантий по образцу статьи 5 НАТО о взаимной обороне. Эту формулу ранее предложила премьер Италии Джорджа Мелони. Источники предупредили, что точные детали и роль США сначала должны быть проработаны.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Читайте: Украина хочет закупить вооружение у США на 90 млрд долларов, - Зеленский

Гарантії безпеки для України вже кілька місяців розробляє 30 країн, - Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3569383
19.08.2025 12:00 Ответить
У семи нянек дитя без глаза
19.08.2025 12:18 Ответить
Так ми вже, ніби, проходили стадію "гарантій". Якраз напередодні війни. Хіба ні?
19.08.2025 12:20 Ответить
Відбувся чеговий Мюнхен, незабаром нова війна. Zєльонського і Трампа в підручники історії впишуть поряд з Чемберленом.
19.08.2025 12:05 Ответить
Проблема в тому, що Зелька потужний банкрот, і він може приняти собі на воротнік ці потужні "гарантії" І підіграти брехунам із США та Европи, що то є "гарантії". В одній руці в нього буде собачий хер за ресурси, в іншій собачий хер у вигляді "гарантій". І коли Путін попре, він буде відмахуватись від нього тими пенісами, а Захід буде з цікавістю на це дивитись.
19.08.2025 12:17 Ответить
вже були гарантії будапешта, потім мінські, все то куйня. пуйло вже на наступний день влаштує провокацію і все, нова війна.
19.08.2025 12:21 Ответить
У нас уже були гарантії безпеки в будапештському меморандумі, ми віддали ядерну зброю, і ніхто нас не захистив... кращі гарантії безпеки, коли нам нададуть купу зброї і нарешті західні країни нададуть своє військо нам на допомогу, і догоним ми русню до москви, і там в кремлі русня підпише капітуляцію і зобовязання виплат на відновлення України та компенсацію всім постраждалим українцям... це буде справедливо та гарантує що на найближчі 100 років в них не виникне думки на когось нападать, ніщо інше не допоможе
19.08.2025 12:23 Ответить
Цинічна Америка і сциклива Європа щось можуть "гарантувати"?
19.08.2025 12:23 Ответить
Дивно, що гарантії включають необмежену кількість армії. А де не обмежена кількість і **********.будь якого виду озброєння заходу ?
Чи воювати тільки людьми?
19.08.2025 12:40 Ответить
 
 