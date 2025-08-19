США та Європа негайно розпочнуть роботу над гарантіями безпеки для України, - Bloomberg

Чиновники США та Європи негайно розпочнуть роботу над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях для знакової зустрічі диктатором Володимиром Путіним та президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Джерела видання розповіли, що гарантії зосереджуватимуться на зміцненні військових сил і можливостей України без будь-яких обмежень, таких як ліміт на чисельність військ. Мета в тому, щоб уникнути вимог РФ щодо обмеження чисельності Збройних Сил України в рамках майбутньої угоди про припинення війни.

Пакет гарантій безпеки базуватиметься на роботі "Коаліції охочих" - європейської групи на чолі з Великою Британією та Францією, і, як очікується, в майбутньому включатиме багатонаціональні сили. Наразі формат ще не визначено.

Bloomberg пише, що партнери продемонстрували широку підтримку гарантій за зразком статті 5 НАТО про взаємну оборону. Цю формулу раніше запропонувала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Джерела попередили, що точні деталі та роль США спочатку має бути опрацьовано.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

