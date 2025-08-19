УКР
США та Європа негайно розпочнуть роботу над гарантіями безпеки для України, - Bloomberg

Гарантії безпеки для України США та Європа працюватимуть

Чиновники США та Європи негайно розпочнуть роботу над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях для знакової зустрічі диктатором Володимиром Путіним та президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Джерела видання розповіли, що гарантії зосереджуватимуться на зміцненні військових сил і можливостей України без будь-яких обмежень, таких як ліміт на чисельність військ. Мета в тому, щоб уникнути вимог РФ щодо обмеження чисельності Збройних Сил України в рамках майбутньої угоди про припинення війни.

Читайте також: Ми не підтримуємо вступ України в НАТО, але надамо їй чіткі гарантії безпеки, - Трамп

Пакет гарантій безпеки базуватиметься на роботі "Коаліції охочих" - європейської групи на чолі з Великою Британією та Францією, і, як очікується, в майбутньому включатиме багатонаціональні сили. Наразі формат ще не визначено.

Bloomberg пише, що партнери продемонстрували широку підтримку гарантій за зразком статті 5 НАТО про взаємну оборону. Цю формулу раніше запропонувала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Джерела попередили, що точні деталі та роль США спочатку має бути опрацьовано.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Читайте: Україна хоче закупити озброєння в США на 90 млрд доларів, - Зеленський

Гарантії безпеки для України вже кілька місяців розробляє 30 країн, - Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3569383
19.08.2025 12:00 Відповісти
У семи нянек дитя без глаза
19.08.2025 12:18 Відповісти
Так ми вже, ніби, проходили стадію "гарантій". Якраз напередодні війни. Хіба ні?
19.08.2025 12:20 Відповісти
Відбувся чеговий Мюнхен, незабаром нова війна. Zєльонського і Трампа в підручники історії впишуть поряд з Чемберленом.
19.08.2025 12:05 Відповісти
Проблема в тому, що Зелька потужний банкрот, і він може приняти собі на воротнік ці потужні "гарантії" І підіграти брехунам із США та Европи, що то є "гарантії". В одній руці в нього буде собачий хер за ресурси, в іншій собачий хер у вигляді "гарантій". І коли Путін попре, він буде відмахуватись від нього тими пенісами, а Захід буде з цікавістю на це дивитись.
19.08.2025 12:17 Відповісти
вже були гарантії будапешта, потім мінські, все то куйня. пуйло вже на наступний день влаштує провокацію і все, нова війна.
19.08.2025 12:21 Відповісти
У нас уже були гарантії безпеки в будапештському меморандумі, ми віддали ядерну зброю, і ніхто нас не захистив... кращі гарантії безпеки, коли нам нададуть купу зброї і нарешті західні країни нададуть своє військо нам на допомогу, і догоним ми русню до москви, і там в кремлі русня підпише капітуляцію і зобовязання виплат на відновлення України та компенсацію всім постраждалим українцям... це буде справедливо та гарантує що на найближчі 100 років в них не виникне думки на когось нападать, ніщо інше не допоможе
19.08.2025 12:23 Відповісти
Цинічна Америка і сциклива Європа щось можуть "гарантувати"?
19.08.2025 12:23 Відповісти
 
 