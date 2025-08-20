УКР
Європа купує у США зброю для України з націнкою у 10%, вони можуть піти на гарантії безпеки, - Бессент

США продають зброю для України з націнкою Що відомо

Глава Мінфіну США Скот Бессент заявив, що Штати продають зброю Європі, а та перепродає її Україні з націнкою в 10%. Ці кошти можуть піти на гарантії безпеки для України.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Міністра запитали, скільки США платитимуть за можливу підтримку України у повітрі, про яку раніше заявляв Трамп. Лідер США сказав, що Штати можуть зробити вклад у гарантії безпеки для України.

"Ми продаємо зброю європейцям, які потім продають її українцям. Президент Трамп бере 10% націнку. Можливо, саме ці 10% і покриють витрати на повітряне прикриття", - сказав Бессент.

Читайте: США та Європа негайно розпочнуть роботу над гарантіями безпеки для України, - Bloomberg

Гарантії безпеки для України

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами заявив про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.

Також читайте: США продовжать тиснути на Росію санкціями, - Бессент

Європа (1960) зброя (7694) США (24092) Бессент Скот (60)
Топ коментарі
+13
Чим більше узнаєш людей,тим більше подобаються тварини
20.08.2025 10:49 Відповісти
20.08.2025 10:49 Відповісти
+9
Трампони напевно і серуть в сортирі з націнкою.
20.08.2025 10:50 Відповісти
20.08.2025 10:50 Відповісти
+5
Не президент, в якийсь барига
20.08.2025 11:15 Відповісти
20.08.2025 11:15 Відповісти
20.08.2025 10:49 Відповісти
20.08.2025 10:49 Відповісти
20.08.2025 10:49 Відповісти
Точніше не скажеш. Американці геть скурвилися.
20.08.2025 13:07 Відповісти
20.08.2025 13:07 Відповісти
Потужна націнка за угоду про копалини?
20.08.2025 10:50 Відповісти
20.08.2025 10:50 Відповісти
Трампони напевно і серуть в сортирі з націнкою.
20.08.2025 10:50 Відповісти
20.08.2025 10:50 Відповісти
Деякі українці продають з 40 відсотками надбавки
20.08.2025 10:51 Відповісти
20.08.2025 10:51 Відповісти
эти шарамижники маговские с супер самомнением просто дети по сравнение с нашими местными найобщиками
20.08.2025 11:05 Відповісти
20.08.2025 11:05 Відповісти
ископаемые уже выкопали???
20.08.2025 10:52 Відповісти
20.08.2025 10:52 Відповісти
"Ми продаємо зброю європейцям, які потім ПРОДАЮТЬ ЇЇ УКРАЇНЦЯМ..😁😁😁і хто ще розкаже казку про хорошу європу яка за дарма допомагає
20.08.2025 10:55 Відповісти
20.08.2025 10:55 Відповісти
Все узгоджено з потужним наркомом
20.08.2025 11:07 Відповісти
20.08.2025 11:07 Відповісти
Всі заробляють бабло
20.08.2025 11:17 Відповісти
20.08.2025 11:17 Відповісти
Ми почули американського трампіста Бессента, який нам почав "руки викручувать" з перших днів приходу Трампа до влади... Варто послухать і європейців - перед тим, як "накидать гімно на вентилятор...".
20.08.2025 11:33 Відповісти
20.08.2025 11:33 Відповісти
Ти читаєш тільки заголовки, чи в тебе просто задача така? Читай уважніше СТАТТЮ, а потім вякай.
"Президент Трамп бере 10% націнку" - де в цьому реченні слово "Європа"?
20.08.2025 11:34 Відповісти
20.08.2025 11:34 Відповісти
буржуї ! твою .......
20.08.2025 10:55 Відповісти
20.08.2025 10:55 Відповісти
Може хоч тепер українці зрозуміють ціну своєї свободи і з ким вони мають справу…
20.08.2025 10:57 Відповісти
20.08.2025 10:57 Відповісти
Наркоманство вже сьогодні припиниться в новинах?
20.08.2025 10:59 Відповісти
20.08.2025 10:59 Відповісти
Все по Божому...
20.08.2025 11:01 Відповісти
20.08.2025 11:01 Відповісти
Тобто жертву будуть трахати з презервативом який жертва купить у пана поліцейського з націнкою? Євреї в Ізраїлі плачуть і кусають лікті.
20.08.2025 11:01 Відповісти
20.08.2025 11:01 Відповісти
Я одного не розумію, за що і навіщо ми віддали Трампістам наші корисні копалини? За те що вони нас здали?
20.08.2025 11:05 Відповісти
20.08.2025 11:05 Відповісти
Глава Мінфіну США Скот Бессент заявив, що Штати продають зброю Європі, а та перепродає її Україні з націнкою в 10%

Гм... А шось раніше я не чув про те, що європа нам ПЕРЕПРОДАЄ зброю, придбану у сша.
20.08.2025 11:04 Відповісти
20.08.2025 11:04 Відповісти
Там другий абзац статті протирічить першому. Комусь з редакторів Цензору треба по дупі надавати.
20.08.2025 11:50 Відповісти
20.08.2025 11:50 Відповісти
Знову амери торгують на вiйнi
20.08.2025 11:06 Відповісти
20.08.2025 11:06 Відповісти
Не президент, в якийсь барига
20.08.2025 11:15 Відповісти
20.08.2025 11:15 Відповісти
****** напьорсточники.
20.08.2025 11:15 Відповісти
20.08.2025 11:15 Відповісти
І немає тому ради - основні запаси зброї у США
20.08.2025 11:21 Відповісти
20.08.2025 11:21 Відповісти
для таких торговців як трамп, саме вигідне, це постачати зброю обом сторонам, тоді вже жоден пмериканець не скаже що трамп лох , постачав зброю безкоштовно відстоюючи демократичні західні цінності, всі скажуть що трамп найвеличайший торговець усіх часів, а демократичні цінності можна у дупу запхати
20.08.2025 11:29 Відповісти
20.08.2025 11:29 Відповісти
Хрипата нарколига зазіхнула на озброєння вартістью 90млрд...Своїх грошей немає,за всі забаганки разом з рудими накрутками заплатить Європа?
20.08.2025 11:31 Відповісти
20.08.2025 11:31 Відповісти
Гарантія безпеки це не кошти та навіть не зброя, гарантія безпеки це кров, біль, смерть, каліцтва. І не пари добровольців , а на жаль купи народу. Це мобілізація суспільства заради якоїсь іншої країни. Хто на це піде? Звісно, жодна демократична держава. Бо там вмить виберуть когось хто ціми гарантіями дупу підітре
20.08.2025 11:33 Відповісти
20.08.2025 11:33 Відповісти
Как там кстати договор про редкоземв поживает?) Уже как-то и забылось нахрена его подписывали. Вроде бы в обмен на оружие, а по факту ещё и + 10% нужно платить. ))
20.08.2025 11:45 Відповісти
20.08.2025 11:45 Відповісти
"а та перепродає її Україні з націнкою в 10%." На цензора опять бухой редактор? ) вроде не пятница? ) в интервью такого не было. Цитирую- Америка продает оружие Европе, Европа продает ее Украине. Трамп Бере 10 процентов.
Можно таймкод где он говорит что Европа тоже имеет 10процеетов?)
20.08.2025 11:56 Відповісти
20.08.2025 11:56 Відповісти
Ця тупа націнка 10% піде комусь на труну 😠
20.08.2025 12:37 Відповісті
20.08.2025 12:37 Відповісти
"Ми продаємо зброю європейцям, які потім передають її українцям, а президент Трамп встановлює 10% націнку на озброєння- Бессент!!
20.08.2025 12:50 Відповісті
20.08.2025 12:50 Відповісти
..то ті 10% - то для мафії Трумпа-мародера?.. як і "оживші" криптовалюти?..
20.08.2025 12:54 Відповісті
20.08.2025 12:54 Відповісти
 
 