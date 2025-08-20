Європа купує у США зброю для України з націнкою у 10%, вони можуть піти на гарантії безпеки, - Бессент
Глава Мінфіну США Скот Бессент заявив, що Штати продають зброю Європі, а та перепродає її Україні з націнкою в 10%. Ці кошти можуть піти на гарантії безпеки для України.
Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
Міністра запитали, скільки США платитимуть за можливу підтримку України у повітрі, про яку раніше заявляв Трамп. Лідер США сказав, що Штати можуть зробити вклад у гарантії безпеки для України.
"Ми продаємо зброю європейцям, які потім продають її українцям. Президент Трамп бере 10% націнку. Можливо, саме ці 10% і покриють витрати на повітряне прикриття", - сказав Бессент.
Гарантії безпеки для України
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.
За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.
Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами заявив про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.
"Президент Трамп бере 10% націнку" - де в цьому реченні слово "Європа"?
Гм... А шось раніше я не чув про те, що європа нам ПЕРЕПРОДАЄ зброю, придбану у сша.
Можно таймкод где он говорит что Европа тоже имеет 10процеетов?)