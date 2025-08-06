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США продовжать тиснути на Росію санкціями, - Бессент
Міністерство фінансів США заявило про намір і надалі запроваджувати санкції проти Росії для обмеження її незаконних доходів.
Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство фінансів продовжуватиме впроваджувати та повністю забезпечувати виконання наших санкцій для обмеження незаконних прибутків Росії", - зазначив він.
У своєму дописі Бессент послався на матеріал Reuters. У ньому йдеться, що кілька танкерів з російським пальним, які прямували до Індії, змінили курс після заяв Дональда Трампа про можливе запровадження санкцій.
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Andrew Moon
показати весь коментар06.08.2025 12:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Diesel_Sasha
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Bob Fayn
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