США продовжать тиснути на Росію санкціями, - Бессент

Міністерство фінансів США заявило про намір і надалі запроваджувати санкції проти Росії для обмеження її незаконних доходів.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство фінансів продовжуватиме впроваджувати та повністю забезпечувати виконання наших санкцій для обмеження незаконних прибутків Росії", - зазначив він.

У своєму дописі Бессент послався на матеріал Reuters. У ньому йдеться, що кілька танкерів з російським пальним, які прямували до Індії, змінили курс після заяв Дональда Трампа про можливе запровадження санкцій.

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