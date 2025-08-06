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Новини Санкції США проти Росії
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США продовжать тиснути на Росію санкціями, - Бессент

Бессент про мита щодо Росії

Міністерство фінансів США заявило про намір і надалі запроваджувати санкції проти Росії для обмеження її незаконних доходів.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство фінансів продовжуватиме впроваджувати та повністю забезпечувати виконання наших санкцій для обмеження незаконних прибутків Росії", - зазначив він.

У своєму дописі Бессент послався на матеріал Reuters. У ньому йдеться, що кілька танкерів з російським пальним, які прямували до Індії, змінили курс після заяв Дональда Трампа про можливе запровадження санкцій.

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Автор: 

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Яка ж лицемірна погань...
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06.08.2025 12:16 Відповісти
віткоф саме зараз губами тисне на прутень *****
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06.08.2025 12:19 Відповісти
А шо США ,при Трампі вводили якісь санкції ?
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06.08.2025 12:28 Відповісти
Брехуни-балаболи! І де ж обіцяні нові американські санкції проти росії? Одні погрози і пусті слова від Америки і більш нічого.
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06.08.2025 13:23 Відповісти
 
 