США введуть нові санкції проти "тіньового флоту" РФ, якщо не буде перемир’я з Україною до 8 серпня, - FT

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість введення додаткових санкцій проти російського "тіньового флоту" нафтових танкерів, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці, 8 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Дві особи, обізнані з обговореннями в Білому домі, заявили FT, що додаткові санкції США проти "тіньового флоту" розглядаються як легкий перший крок для покарання Росії за невиконання ультиматуму. Третя особа, близька до адміністрації, заявила, що вона розглядає ряд варіантів, включаючи санкції проти флоту.

Внесення суден "тіньового флоту" до чорного списку стане першим випадком введення санкцій США проти Москви з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні.

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Росія використовує тіньовий флот, що включає переважно старі танкери, для транспортування нафти по всьому світу, намагаючись уникнути західних обмежень, введених після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Доходи від експорту нафти допомагають фінансувати війну.

Раніше попередня адміністрація за Джо Байдена додала 213 танкерів для перевезення нафти, хімікатів або нафтопродуктів до списку санкцій. Трамп утримався від введення додаткових санкцій проти Росії, прагнучи досягти переговорного врегулювання для припинення війни.

Однак він все більше розчаровується відмовою Путіна погодитися на перемир'я з Україною і поставив російському диктатору ультиматум: до 8 серпня змінити курс або зіткнутися з більш жорсткими санкціями.

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"Трамп все більше розчаровується у своєму російському колезі, і люди, наближені до адміністрації, заявили, що Москва заплатить ціну, якщо не сяде за стіл переговорів", - пише FT.

Очікується, що спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф відвідає Москву цього тижня.

Трамп, ймовірно, вирішить, які потенційні санкції накласти на Москву, коли його посланець повернеться, сказало джерело видання, близьке до адміністрації.

"Це залежить від того, що Віткофф привезе з собою", - каже джерело. "Якщо Віткофф повернеться з порожніми руками, абсолютно ні з чим, Трамп буде в люті".

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Інші варіанти для адміністрації включають більш суворе застосування існуючих санкцій або приєднання до нової динамічної системи обмеження цін на російську нафту, яка має набути чинності на початку вересня, зазначають експерти.

Вашингтон також може ввести вторинні санкції проти банків і нафтопереробних заводів в інших країнах, які сприяють торгівлі російською нафтою.

"Зараз є неймовірна свобода дій для введення жорстких нафтових санкцій проти Росії", - додало видання.

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