УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9578 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії Тіньовий флот Росії
1 542 15

США введуть нові санкції проти "тіньового флоту" РФ, якщо не буде перемир’я з Україною до 8 серпня, - FT

Трамп готує санкції проти тіньового флоту Росії до 8 серпня

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість введення додаткових санкцій проти російського "тіньового флоту" нафтових танкерів, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці, 8 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Дві особи, обізнані з обговореннями в Білому домі, заявили FT, що додаткові санкції США проти "тіньового флоту" розглядаються як легкий перший крок для покарання Росії за невиконання ультиматуму. Третя особа, близька до адміністрації, заявила, що вона розглядає ряд варіантів, включаючи санкції проти флоту.

Внесення суден "тіньового флоту" до чорного списку стане першим випадком введення санкцій США проти Москви з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ розглядає пропозицію Трампа про "повітряне перемир’я" з Україною без припинення війни - Bloomberg

Росія використовує тіньовий флот, що включає переважно старі танкери, для транспортування нафти по всьому світу, намагаючись уникнути західних обмежень, введених після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Доходи від експорту нафти допомагають фінансувати війну.

Раніше попередня адміністрація за Джо Байдена додала 213 танкерів для перевезення нафти, хімікатів або нафтопродуктів до списку санкцій. Трамп утримався від введення додаткових санкцій проти Росії, прагнучи досягти переговорного врегулювання для припинення війни.

Однак він все більше розчаровується відмовою Путіна погодитися на перемир'я з Україною і поставив російському диктатору ультиматум: до 8 серпня змінити курс або зіткнутися з більш жорсткими санкціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз вітає тиск Трампа на Росію, - речниця ЄК Гіппер

"Трамп все більше розчаровується у своєму російському колезі, і люди, наближені до адміністрації, заявили, що Москва заплатить ціну, якщо не сяде за стіл переговорів", - пише FT.

Очікується, що спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф відвідає Москву цього тижня.

Трамп, ймовірно, вирішить, які потенційні санкції накласти на Москву, коли його посланець повернеться, сказало джерело видання, близьке до адміністрації.

"Це залежить від того, що Віткофф привезе з собою", - каже джерело. "Якщо Віткофф повернеться з порожніми руками, абсолютно ні з чим, Трамп буде в люті".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Панама посилює контроль над флотом, щоб зупинити обхід санкцій Росією, - СЗР

Інші варіанти для адміністрації включають більш суворе застосування існуючих санкцій або приєднання до нової динамічної системи обмеження цін на російську нафту, яка має набути чинності на початку вересня, зазначають експерти.

Вашингтон також може ввести вторинні санкції проти банків і нафтопереробних заводів в інших країнах, які сприяють торгівлі російською нафтою.

"Зараз є неймовірна свобода дій для введення жорстких нафтових санкцій проти Росії", - додало видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США йде на канікули, не ухваливши законопроєкт про санкції проти РФ. Рішення залишається за Трампом, - The Hill

Автор: 

росія (67050) санкції (12517) США (23968) флот (366)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Що, всі чекають чуда від Трампа? А як же той, що обіцяв закінчити війну? Як же той, що у 2019 році навпаки знімав санкції з кацапів і запрошував їх до України?
показати весь коментар
05.08.2025 21:35 Відповісти
+1
ще ніхто так не зневажав Америку як трамп. реально він робить із мега держави холуїв московських
показати весь коментар
05.08.2025 21:16 Відповісти
+1
Трампон, ты лох. А вот Трумэн был не лох. Завтра 80 лет, как он ввёл САНКЦИИ. Вводи и ты!!!
показати весь коментар
05.08.2025 21:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще ніхто так не зневажав Америку як трамп. реально він робить із мега держави холуїв московських
показати весь коментар
05.08.2025 21:16 Відповісти
Це настількі потужно, що мама дорогая.
показати весь коментар
05.08.2025 21:16 Відповісти
Трампон, ты лох. А вот Трумэн был не лох. Завтра 80 лет, как он ввёл САНКЦИИ. Вводи и ты!!!
показати весь коментар
05.08.2025 21:16 Відповісти
І шо той Трумен?
показати весь коментар
05.08.2025 21:28 Відповісти
зберіг життя мільйонів.
показати весь коментар
05.08.2025 21:48 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2025 22:27 Відповісти
Пердеж в калюжу(
показати весь коментар
05.08.2025 21:19 Відповісти
тіньовий флот має почати потроху зникати - лише такі санкції можуть спрацювати
показати весь коментар
05.08.2025 21:19 Відповісти
Ніхто не зможе вплинути на тіньовий флот (до речі, він управляється компанією з Одеси). Лише військові чи піратські атаки...
показати весь коментар
05.08.2025 21:40 Відповісти
Есть мнение), шо с 8 августа Трамп перестанет называть(публично) царя другом. И на этом все. Но все збс.
показати весь коментар
05.08.2025 21:22 Відповісти
Але поважати кохати не перестане.
показати весь коментар
05.08.2025 21:35 Відповісти
Ще нема про що гомоніти .
Уведе санкції тоді можна й обговорити .
показати весь коментар
05.08.2025 21:33 Відповісти
Що, всі чекають чуда від Трампа? А як же той, що обіцяв закінчити війну? Як же той, що у 2019 році навпаки знімав санкції з кацапів і запрошував їх до України?
показати весь коментар
05.08.2025 21:35 Відповісти
Трубу до китаю прокладуть. І до індії.
показати весь коментар
05.08.2025 21:40 Відповісти
ні.
показати весь коментар
05.08.2025 22:06 Відповісти
 
 