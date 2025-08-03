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Новини Санкції США проти Росії
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Сенат США йде на канікули, не ухваливши законопроєкт про санкції проти РФ. Рішення залишається за Трампом, - The Hill

Трамп

Сенат США збирається йти на літні канікули так і не ухваливши законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії. Це дає президенту США Дональду Трампу виключне право самостійно ухвалювати рішення, чи реалізовувати свої погрози санкціями, якщо РФ відмовиться припиняти війну проти України.

Про це пише The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сенаторські "яструби", які виступають за підтримку України, хотіли, щоб їхній законопроєкт ухвалили до літніх канікул, які триватимуть місяць. Однак цього не сталося. Тепер рішення пр доцільність введення санкцій проти Росії залишається повністю в руках Трампа, принаймні до кінця літа.

"Я думаю, що він буде дуже обережним у своїх діях. Але я думаю, що він явно розчарований Путіним і зараз починає визнавати, що багато з нас були праві", – сказав сенатор, республіканець від штату Південна Дакота Майк Раундс.

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Своєю чергою демократи висловили скептицизм щодо того, що Трамп покарає Путіна, навіть попри те, що він все більше розчаровується через небажання глави Кремля погодитися на перемир’я.

Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Джеймс Ріш повідомив, що рішення про те, які саме санкції будуть введені проти Росії, ще в процесі розробки.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту про санкції разом із сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом, заявив, що вважатиме перемогою, якщо Трамп запровадить бодай п'яту частину обмежень, які вони запропонували в документі.

"У нашому законопроєкті ми пропонуємо 500% (мита, - ред.). Якщо це буде 250%, я зможу з цим змиритися. Навіть якщо це буде 100%, можливо. Але ви повинні запровадити жорсткі санкції, які зупинять їх від підживлення російської військової машини", - сказав Блюменталь.

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін вказала на 25% мита Трампа проти Індії як ще на одне свідчення впливу на РФ.

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"Очевидно, що Індія звернула на це увагу. Я думаю, що це позитивний прогрес, що президент шукає способи чинити більший тиск на Росію", - сказала вона.

Своєю чергою Грем додав, що Трамп "прийняв теорію справи" - переслідувати ті країни, які купують російську нафту та не надають допомоги Україні.

"Я думаю, що законопроєкт, як ви кажете, дає йому важелі впливу, і ми ведемо конструктивні переговори, тож слідкуйте за розвитком подій", - сказав республіканець.

Видання нагадало, що раніше Трамп скоротив термін для РФ для досягнення припинення вогню до 8 серпня. Якщо цього не станеться, США можуть запровадити нові санкції.

Читайте також: Росія може отримати руйнівні санкції від Трампа після 8 серпня, - постпред США при НАТО Вітакер

Автор: 

росія (66995) санкції (12497) Трамп Дональд (6598) Сенат США (624)


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Топ коментарі
+2
Молодці які.
А я думав, що тільки Слуги Зеленського так вміють.
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03.08.2025 02:15 Відповісти
+1
Сенатори - псевдо республіканські хардкорні «християни», за сумісництвом трампо-міньєтчики пішли на канікули. Тільки, будь ласка, не вплутуйте Україну до цього збочення, з нас достатньо «наших» слуг.
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03.08.2025 02:44 Відповісти
+1
Збіговисько нікчем. Ні на що не здатні
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03.08.2025 02:46 Відповісти
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Посадили мавпу за кермо і роблять ставки щодо маршруту.
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03.08.2025 02:13 Відповісти
Як не срачка,то золотуха...
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03.08.2025 02:15 Відповісти
Молодці які.
А я думав, що тільки Слуги Зеленського так вміють.
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03.08.2025 02:15 Відповісти
Ми просимо США та інші країни ввести вторинні санкції на країни які фінансують Росію, купуючи у неї нафту та газ, в той же час ми досі не ввели санкції проти країн які фінансують Росію, купуючи в неї нафти та газ. Україна повинна показати приклад ввівши стовідсотковий податок на товари з Китаю, Індії та інші країни
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03.08.2025 02:16 Відповісти
В нормальних країнах від початку війни давно б ввели 100% мита на всі товари, які не належать до військової групи, а ці податки використали б на закупівлю озброєння і фінансування армії, але в нас потрібно відразу з цим вводити смертну кару за корупцію і контрабанду, бо інакше весь прибуток від таких мит ляже в кишені митників і їх кураторів в уряді.
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03.08.2025 02:31 Відповісти
Тишо???
У нас нарід плотно підсів на лайно з Аліекспреса.

Я вже не кажу, що більшість дронів на фронті все ще китайські. Мільйони українських дронів існують тільки на папері.

От так і воюємо, активно фінансуючи спонсора нашого ворога.
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03.08.2025 02:34 Відповісти
Зрада вона й в Америці Зрада...

.
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03.08.2025 02:27 Відповісти
західна бюрократія.
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03.08.2025 02:30 Відповісти
Сенатори - псевдо республіканські хардкорні «християни», за сумісництвом трампо-міньєтчики пішли на канікули. Тільки, будь ласка, не вплутуйте Україну до цього збочення, з нас достатньо «наших» слуг.
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03.08.2025 02:44 Відповісти
Збіговисько нікчем. Ні на що не здатні
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03.08.2025 02:46 Відповісти
Навіщо тоді сенат? Хай править трампокороль і облаштує там поле для гольфу. Це буде навіть смішніше ніж Калігула зі своїм Інцинатом.
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03.08.2025 03:32 Відповісти
Канікули, канікули, радіють сенатори, радіє дітвора. Канікули, ура.🤣🤣🤣
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03.08.2025 03:39 Відповісти
 
 