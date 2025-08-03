Сенат США йде на канікули, не ухваливши законопроєкт про санкції проти РФ. Рішення залишається за Трампом, - The Hill

Сенат США збирається йти на літні канікули так і не ухваливши законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії. Це дає президенту США Дональду Трампу виключне право самостійно ухвалювати рішення, чи реалізовувати свої погрози санкціями, якщо РФ відмовиться припиняти війну проти України.

Про це пише The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сенаторські "яструби", які виступають за підтримку України, хотіли, щоб їхній законопроєкт ухвалили до літніх канікул, які триватимуть місяць. Однак цього не сталося. Тепер рішення пр доцільність введення санкцій проти Росії залишається повністю в руках Трампа, принаймні до кінця літа.

"Я думаю, що він буде дуже обережним у своїх діях. Але я думаю, що він явно розчарований Путіним і зараз починає визнавати, що багато з нас були праві", – сказав сенатор, республіканець від штату Південна Дакота Майк Раундс.

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Своєю чергою демократи висловили скептицизм щодо того, що Трамп покарає Путіна, навіть попри те, що він все більше розчаровується через небажання глави Кремля погодитися на перемир’я.

Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Джеймс Ріш повідомив, що рішення про те, які саме санкції будуть введені проти Росії, ще в процесі розробки.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту про санкції разом із сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом, заявив, що вважатиме перемогою, якщо Трамп запровадить бодай п'яту частину обмежень, які вони запропонували в документі.

"У нашому законопроєкті ми пропонуємо 500% (мита, - ред.). Якщо це буде 250%, я зможу з цим змиритися. Навіть якщо це буде 100%, можливо. Але ви повинні запровадити жорсткі санкції, які зупинять їх від підживлення російської військової машини", - сказав Блюменталь.

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін вказала на 25% мита Трампа проти Індії як ще на одне свідчення впливу на РФ.

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"Очевидно, що Індія звернула на це увагу. Я думаю, що це позитивний прогрес, що президент шукає способи чинити більший тиск на Росію", - сказала вона.

Своєю чергою Грем додав, що Трамп "прийняв теорію справи" - переслідувати ті країни, які купують російську нафту та не надають допомоги Україні.

"Я думаю, що законопроєкт, як ви кажете, дає йому важелі впливу, і ми ведемо конструктивні переговори, тож слідкуйте за розвитком подій", - сказав республіканець.

Видання нагадало, що раніше Трамп скоротив термін для РФ для досягнення припинення вогню до 8 серпня. Якщо цього не станеться, США можуть запровадити нові санкції.

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