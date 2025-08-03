Сенат США уходит на каникулы, не приняв законопроект о санкциях против РФ. Решение остается за Трампом, - The Hill

Сенат США собирается уходить на летние каникулы так и не приняв законопроект о введении санкций против России. Это дает президенту США Дональду Трампу исключительное право самостоятельно принимать решение, реализовывать ли свои угрозы санкциями, если РФ откажется прекращать войну против Украины.

Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сенаторские "ястребы", которые выступают за поддержку Украины, хотели, чтобы их законопроект приняли до летних каникул, которые продлятся месяц. Однако этого не произошло. Теперь решение о целесообразности введения санкций против России остается полностью в руках Трампа, по крайней мере до конца лета.

"Я думаю, что он будет очень осторожным в своих действиях. Но я думаю, что он явно разочарован Путиным и сейчас начинает признавать, что многие из нас были правы", - сказал сенатор, республиканец от штата Южная Дакота Майк Раундс.

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В свою очередь демократы выразили скептицизм относительно того, что Трамп накажет Путина, даже несмотря на то, что он все больше разочаровывается из-за нежелания главы Кремля согласиться на перемирие.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Джеймс Риш сообщил, что решение о том, какие именно санкции будут введены против России, еще в процессе разработки.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который является соавтором законопроекта о санкциях вместе с сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом, заявил, что будет считать победой, если Трамп введет хотя бы пятую часть ограничений, которые они предложили в документе.

"В нашем законопроекте мы предлагаем 500% (пошлины, - ред.). Если это будет 250%, я смогу с этим смириться. Даже если это будет 100%, возможно. Но вы должны ввести жесткие санкции, которые остановят их от подпитки российской военной машины", - сказал Блюменталь.

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин указала на 25% пошлины Трампа против Индии как еще на одно свидетельство влияния на РФ.

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"Очевидно, что Индия обратила на это внимание. Я думаю, что это положительный прогресс, что президент ищет способы оказать большее давление на Россию", - сказала она.

В свою очередь Грэм добавил, что Трамп "принял теорию дела" - преследовать те страны, которые покупают российскую нефть и не оказывают помощи Украине.

"Я думаю, что законопроект, как вы говорите, дает ему рычаги влияния, и мы ведем конструктивные переговоры, поэтому следите за развитием событий", - сказал республиканец.

Издание напомнило, что ранее Трамп сократил срок для РФ для достижения прекращения огня до 8 августа. Если этого не произойдет, США могут ввести новые санкции.

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