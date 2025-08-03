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Новости Санкции США против России
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Сенат США уходит на каникулы, не приняв законопроект о санкциях против РФ. Решение остается за Трампом, - The Hill

Трамп

Сенат США собирается уходить на летние каникулы так и не приняв законопроект о введении санкций против России. Это дает президенту США Дональду Трампу исключительное право самостоятельно принимать решение, реализовывать ли свои угрозы санкциями, если РФ откажется прекращать войну против Украины.

Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сенаторские "ястребы", которые выступают за поддержку Украины, хотели, чтобы их законопроект приняли до летних каникул, которые продлятся месяц. Однако этого не произошло. Теперь решение о целесообразности введения санкций против России остается полностью в руках Трампа, по крайней мере до конца лета.

"Я думаю, что он будет очень осторожным в своих действиях. Но я думаю, что он явно разочарован Путиным и сейчас начинает признавать, что многие из нас были правы", - сказал сенатор, республиканец от штата Южная Дакота Майк Раундс.

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В свою очередь демократы выразили скептицизм относительно того, что Трамп накажет Путина, даже несмотря на то, что он все больше разочаровывается из-за нежелания главы Кремля согласиться на перемирие.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Джеймс Риш сообщил, что решение о том, какие именно санкции будут введены против России, еще в процессе разработки.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который является соавтором законопроекта о санкциях вместе с сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом, заявил, что будет считать победой, если Трамп введет хотя бы пятую часть ограничений, которые они предложили в документе.

"В нашем законопроекте мы предлагаем 500% (пошлины, - ред.). Если это будет 250%, я смогу с этим смириться. Даже если это будет 100%, возможно. Но вы должны ввести жесткие санкции, которые остановят их от подпитки российской военной машины", - сказал Блюменталь.

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин указала на 25% пошлины Трампа против Индии как еще на одно свидетельство влияния на РФ.

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"Очевидно, что Индия обратила на это внимание. Я думаю, что это положительный прогресс, что президент ищет способы оказать большее давление на Россию", - сказала она.

В свою очередь Грэм добавил, что Трамп "принял теорию дела" - преследовать те страны, которые покупают российскую нефть и не оказывают помощи Украине.

"Я думаю, что законопроект, как вы говорите, дает ему рычаги влияния, и мы ведем конструктивные переговоры, поэтому следите за развитием событий", - сказал республиканец.

Издание напомнило, что ранее Трамп сократил срок для РФ для достижения прекращения огня до 8 августа. Если этого не произойдет, США могут ввести новые санкции.

Читайте также: Россия может получить разрушительные санкции от Трампа после 8 августа, - постпред США при НАТО Уитакер

Автор: 

россия (96763) санкции (11726) Трамп Дональд (6097) Сенат США (524)


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Топ комментарии
+9
Молодці які.
А я думав, що тільки Слуги Зеленського так вміють.
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03.08.2025 02:15 Ответить
+5
В нормальних країнах від початку війни давно б ввели 100% мита на всі товари, які не належать до військової групи, а ці податки використали б на закупівлю озброєння і фінансування армії, але в нас потрібно відразу з цим вводити смертну кару за корупцію і контрабанду, бо інакше весь прибуток від таких мит ляже в кишені митників і їх кураторів в уряді.
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03.08.2025 02:31 Ответить
+4
Збіговисько нікчем. Ні на що не здатні
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03.08.2025 02:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Посадили мавпу за кермо і роблять ставки щодо маршруту.
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03.08.2025 02:13 Ответить
Як не срачка,то золотуха...
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03.08.2025 02:15 Ответить
Молодці які.
А я думав, що тільки Слуги Зеленського так вміють.
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03.08.2025 02:15 Ответить
Ми просимо США та інші країни ввести вторинні санкції на країни які фінансують Росію, купуючи у неї нафту та газ, в той же час ми досі не ввели санкції проти країн які фінансують Росію, купуючи в неї нафти та газ. Україна повинна показати приклад ввівши стовідсотковий податок на товари з Китаю, Індії та інші країни
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03.08.2025 02:16 Ответить
В нормальних країнах від початку війни давно б ввели 100% мита на всі товари, які не належать до військової групи, а ці податки використали б на закупівлю озброєння і фінансування армії, але в нас потрібно відразу з цим вводити смертну кару за корупцію і контрабанду, бо інакше весь прибуток від таких мит ляже в кишені митників і їх кураторів в уряді.
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03.08.2025 02:31 Ответить
Тишо???
У нас нарід плотно підсів на лайно з Аліекспреса.

Я вже не кажу, що більшість дронів на фронті все ще китайські. Мільйони українських дронів існують тільки на папері.

От так і воюємо, активно фінансуючи спонсора нашого ворога.
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03.08.2025 02:34 Ответить
Ну, я б не сказав, що там одне лайно. Не читайте на ніч радянську пресу.
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03.08.2025 07:51 Ответить
Індія поклала на Трампа. Вчора якісь чиновники сказали, що дальше будуть купувати нафту на параші. Правда чи ні, будем дивитись.
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03.08.2025 07:36 Ответить
Зрада вона й в Америці Зрада...

.
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03.08.2025 02:27 Ответить
західна бюрократія.
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03.08.2025 02:30 Ответить
Сенатори - псевдо республіканські хардкорні «християни», за сумісництвом трампо-міньєтчики пішли на канікули. Тільки, будь ласка, не вплутуйте Україну до цього збочення, з нас достатньо «наших» слуг.
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03.08.2025 02:44 Ответить
Збіговисько нікчем. Ні на що не здатні
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03.08.2025 02:46 Ответить
Навіщо тоді сенат? Хай править трампокороль і облаштує там поле для гольфу. Це буде навіть смішніше ніж Калігула зі своїм Інцинатом.
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03.08.2025 03:32 Ответить
Канікули, канікули, радіють сенатори, радіє дітвора. Канікули, ура.🤣🤣🤣
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03.08.2025 03:39 Ответить
Дедлайн відтерміновується
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03.08.2025 06:13 Ответить
Відповідальність - це справа така, як у рулетці, поставив ставку, а виграти може хтось інший. І лише відповідальний політик не буде зауважувати на наслідки, але зробить, як треба. Навіть, якщо вибори сфальшують і тебе посадять на 7 років без вини
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03.08.2025 06:20 Ответить
НА Х.....Ідіть усі. Як ви вже весь україїнський Народ за*пали.. Ви нее Америка ..а прсто Днище
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03.08.2025 07:04 Ответить
Я так розумію,що й екіпажі тих двох підводних човнів йдуть на канікули,й на борту залишиться купка чергових,щоб в човен чужий не заліз((просто розкішниця якась(((
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03.08.2025 07:37 Ответить
Трамп сам все порішає.
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03.08.2025 07:38 Ответить
США будуть з Україною до кінця.
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03.08.2025 07:40 Ответить
України.
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03.08.2025 07:50 Ответить
А у когось ще були сумніви, що буде інакше? Сша - таке ж лайно, як і сосія.
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03.08.2025 07:53 Ответить
Сенат США йде на канікули, не ухваливши законопроєкт про санкції проти РФ. Рішення залишається за Трампом,

 Всі ті маневри на користь агресора...

Риторика Трампа стримано антиросійська, а насправді дії на користь Путіна...

Жертву агресії притримують, Кремлю не заважають, дають Кремлю час продовжувати
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03.08.2025 08:06 Ответить
То було так задумано із самого початку.
Затягування часу...
Якби світ нормально вілрегавував ще в 2014 р на анексію Криму,не було б того,що є.
Ембарго на все з раші,не тільки нафтогази.
А так,і машини купують,і літаки літають...У ********* імпортного літака,а їх у паші переважна більшість,є розхідники,які раша не може виробляти від слова зовсім.Без них літак не полетить,а вони літають.
А люди,які до влади прийшли хоча б у тих же штатах,замість боротьби з агресором і терористом затіяли війни із союзниками...Такий світ приречений...
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03.08.2025 08:18 Ответить
Друзі,давайте будемо чесні! Як можна чекати,що за нас впишеться Америка,Європа тощо,наприклад,на фоні подій у Вінниці? Хто буде нести ущерб за країну насєлєніє якої не хоче цю країну захищати,а хоче йти в окупацію? 6 млн.ухилянтв на країну з населення 30 млн.чоловік! Біженки з України (десь 5 млн) безтурботно сидять за кордоном,відпочивають на курортах,давно пішли по руках арабо-турецьких та афробармалеїв...Ви б такій країні допомагали? Тому не критикуйте амерів,краще подивіться на Вінниці і інші міста.
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03.08.2025 08:22 Ответить
Це саме буде з попередженнями Трампа після 8 го серпня ,ну не той це президент що здатний завдавати сильних ударів по економіці в нациській росії.
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03.08.2025 08:28 Ответить
Разочаровується очаровується - нарцис хрєнов...
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03.08.2025 08:48 Ответить
Стомилися , бідненькі!!!
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03.08.2025 10:09 Ответить
 
 