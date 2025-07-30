Трамп сомневается в эффективности санкций против РФ, - NYT

Всего через сутки после того, как Трамп пригрозил санкциями против РФ из-за войны в Украине, он уже сомневался, сработает ли такая стратегия.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Выступая перед журналистами на борту президентского самолета Air Force One Трамп заявил, что США могут ввести "тарифы и прочее" примерно за десять дней.

"Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, очевидно, хочет продолжать войну. Но мы введем тарифы и другие вещи, которые обычно применяют. Это может повлиять на них, а может и нет. Но, возможно, повлияет", - цитирует его издание.

Трамп уже не раз угрожал наказать РФ за эскалацию в Украине, однако до сих пор не сделал этого. А его последняя угроза финансовыми санкциями - как признал президент - может не иметь успеха.

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"Мало что указывает на то, что ультиматум Трампа изменит мнение Путина относительно войны", - пишут журналисты.

Угроза господина Трампа ввести вторичные тарифы для стран, покупающих российскую нефть, коснется Китая, Индии и Турции и станет потенциальной эскалацией его глобальной торговой войны.

У Трампа есть и другие экономические и военные инструменты, чтобы заставить Россию остановить войну, считают эксперты по международной политике. Экономика РФ остается уязвимой, несмотря на то, что она частично обезопасила себя от санкций.

Однако эксперты считают, что Трамп все еще может ударить по отдельным секторам банковской системы РФ, ограничить цены на нефть, а также использовать свое влияние на внешнюю политику и торговые соглашения с европейскими союзниками.

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