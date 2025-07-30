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Трамп сомневается в эффективности санкций против РФ, - NYT

Санкции против РФ Трамп сомневается в эффективности

Всего через сутки после того, как Трамп пригрозил санкциями против РФ из-за войны в Украине, он уже сомневался, сработает ли такая стратегия.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Выступая перед журналистами на борту президентского самолета Air Force One Трамп заявил, что США могут ввести "тарифы и прочее" примерно за десять дней.

"Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, очевидно, хочет продолжать войну. Но мы введем тарифы и другие вещи, которые обычно применяют. Это может повлиять на них, а может и нет. Но, возможно, повлияет", - цитирует его издание.

Трамп уже не раз угрожал наказать РФ за эскалацию в Украине, однако до сих пор не сделал этого. А его последняя угроза финансовыми санкциями - как признал президент - может не иметь успеха.

Также читайте: Мировые цены на нефть резко выросли после нового ультиматума Трампа для Путина

"Мало что указывает на то, что ультиматум Трампа изменит мнение Путина относительно войны", - пишут журналисты.

Угроза господина Трампа ввести вторичные тарифы для стран, покупающих российскую нефть, коснется Китая, Индии и Турции и станет потенциальной эскалацией его глобальной торговой войны.

У Трампа есть и другие экономические и военные инструменты, чтобы заставить Россию остановить войну, считают эксперты по международной политике. Экономика РФ остается уязвимой, несмотря на то, что она частично обезопасила себя от санкций.

Однако эксперты считают, что Трамп все еще может ударить по отдельным секторам банковской системы РФ, ограничить цены на нефть, а также использовать свое влияние на внешнюю политику и торговые соглашения с европейскими союзниками.

Читайте также: Блюменталь о законопроекте о санкциях: Путин не заслуживает дополнительного времени, нужно ускориться

Автор: 

россия (96722) санкции (11715) США (27596) Трамп Дональд (6075)


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Топ комментарии
+8
Донні, розвали ту рашу І СВІТ ТОБІ БУДЕ ВДЯЧНИЙ ТИСЯЧІ РОКІВ ‼️
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30.07.2025 13:18 Ответить
+5
Все. Бобік здох.
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30.07.2025 13:19 Ответить
+5
Цікаво, якщо наша планета проіснує ще 100 років, чим буде тоді в історичних книжках рахуватися оця руда х#йня? Невже державним діячем?
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30.07.2025 13:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Донні, розвали ту рашу І СВІТ ТОБІ БУДЕ ВДЯЧНИЙ ТИСЯЧІ РОКІВ ‼️
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30.07.2025 13:18 Ответить
Все. Бобік здох.
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30.07.2025 13:19 Ответить
Божечки, Донні, ти перестав слухати голоси в голові і став слухати нормальних радників? Хай вже до кінця розкажуть, чому для США вигідно щоб Україна перемогла при підтримці США.
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30.07.2025 13:19 Ответить
Шо!? Апять?!!! 😲
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30.07.2025 13:20 Ответить
Цікаво, якщо наша планета проіснує ще 100 років, чим буде тоді в історичних книжках рахуватися оця руда х#йня? Невже державним діячем?
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30.07.2025 13:20 Ответить
І правильно робить. Ефективними вони могли бути, якби введені у 2022-му, а не тягнули кота за яйця разом з ЄС.
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30.07.2025 13:20 Ответить
Ще тоді (в 22) люди з клепкою в голові казали, що якщо війну не закінчити швидко й дешево, то вона розтягнеться на роки й обійдеться в кілотонни грошей. Про життя навіть не пишу, це взагалі жах.
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30.07.2025 13:36 Ответить
А хто сумнівається, що і після трамподедлайну вийде потужний ПШИК
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30.07.2025 13:20 Ответить
як не спробуеш то не будеш знати! сміливо вперед США!
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30.07.2025 13:21 Ответить
головне щоб до інших країн не було сумніву
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30.07.2025 13:24 Ответить
Він зараз дасть собі чергових 100 днів для розмірковування того, чи вплинуть санкції на болота якщо їх ввести, чи не вплинуть. А взагалі цифри та дати-це ж речі нескінченні. Завжди можна у них бавитись, тому що завжди є місце для чергових 24, 30, 50, 100 і т.п. Балаболом було, балаболом і помре.
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30.07.2025 13:27 Ответить
Minuteman - набагато ефективніший. Варто спробувати.
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30.07.2025 13:29 Ответить
позорисько🤠який на гачку фсб , став президентом США ...консерватори, шлюхи у кремлівському борделі
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30.07.2025 13:31 Ответить
Закрити Скажену Собаку в будку і мати сумнів в цьому...
Немає Слів...
Одна нецензурна лайка...🤬🤬🤬
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30.07.2025 13:31 Ответить
Тобто санкцій не буде? Очікувано
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30.07.2025 13:34 Ответить
більше зброї і ракет різних зі 100 до 2000 км і для ф-16 різних
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30.07.2025 13:35 Ответить
пока запад не введет контингент, не сделает Украину основным союзником США поза НАТО, не даст нам ПДЧ...толку не будет(((
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30.07.2025 13:35 Ответить
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30.07.2025 13:36 Ответить
А чого прямо не сказав:" Владімір,не переживай"?(((
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30.07.2025 13:46 Ответить
Якщо санкції не працюють то значить треба давати Томагавки
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30.07.2025 13:48 Ответить
Стільки кацапок перетовкти у ліжках московських,і не тільки,готелів… Воно ж на кожнім кроці розповідає про «амазінг рюзьке люди»- то ж санкції ніякі не може вводити. А папочка з відосами про педофілію теж десь у пуйлав шухлядці чекає часу Х.
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30.07.2025 13:48 Ответить
Цілком нормальна заява - я б більше нервував якби він казав що санкції гарантовано спрацюють і більше нічого не треба.
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30.07.2025 14:01 Ответить
Шо ж ти фраєр здав назад? Нє па масти хло тебе?
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30.07.2025 14:03 Ответить
Носяться з Трампом як ніби він реально може щось зробити. Але це ілюзія в яку вчепилися, тому що більше нічого немає. Три роки самообману, то одне то інше.
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30.07.2025 14:03 Ответить
 
 