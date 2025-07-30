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Трамп сумнівається в ефективності санкцій проти РФ, - NYT

Санкції проти РФ Трамп сумнівається в ефективності

Лише за добу після того, як Трамп пригрозив санкціями проти РФ через війну в Україні, він вже сумнівався, чи спрацює така стратегія.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Виступаючи перед журналістами на борту президентського літака Air Force One Трамп заявив, що США можуть ввести "тарифи та інше" приблизно за десять днів.

"Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо він, очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми введемо тарифи й інші речі, які зазвичай застосовують. Це може вплинути на них, а може й ні. Але, можливо, вплине", - цитує його видання.

Трамп вже не раз погрожував покарати РФ за ескалацію в Україні, проте досі не зробив цього. А його остання погроза фінансовими санкціями — як визнав президент — може не мати успіху.

Також читайте: Світові ціни на нафту різко зросли після нового ультиматуму Трампа для Путіна

"Мало що вказує на те, що ультиматум Трампа змінить думку Путіна щодо війни", - пишуть журналісти.

Погроза пана Трампа запровадити вторинні тарифи для країн, що купують російську нафту, торкнеться Китаю, Індії та Туреччини і стане потенційною ескалацією його глобальної торговельної війни.

У Трампа є й інші економічні та військові інструменти, щоб змусити Росію зупинити війну, вважають експерти з міжнародної політики. Економіка РФ залишається вразливою попри те, що вона частково убезпечила себе від санкцій.

Проте експерти вважають, що Трамп все ще може вдарити по окремих секторах банківської системи РФ, обмежити ціни на нафту, а також використати свій вплив на зовнішню політику й торговельні угоди з європейськими союзниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Нові тарифи для Індії без торговельної угоди можуть сягнути 20-25%

Автор: 

росія (66930) санкції (12482) США (23916) Трамп Дональд (6566)


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Топ коментарі
+9
Донні, розвали ту рашу І СВІТ ТОБІ БУДЕ ВДЯЧНИЙ ТИСЯЧІ РОКІВ ‼️
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30.07.2025 13:18 Відповісти
+8
Все. Бобік здох.
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30.07.2025 13:19 Відповісти
+6
Цікаво, якщо наша планета проіснує ще 100 років, чим буде тоді в історичних книжках рахуватися оця руда х#йня? Невже державним діячем?
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30.07.2025 13:20 Відповісти
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Донні, розвали ту рашу І СВІТ ТОБІ БУДЕ ВДЯЧНИЙ ТИСЯЧІ РОКІВ ‼️
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30.07.2025 13:18 Відповісти
Все. Бобік здох.
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30.07.2025 13:19 Відповісти
Божечки, Донні, ти перестав слухати голоси в голові і став слухати нормальних радників? Хай вже до кінця розкажуть, чому для США вигідно щоб Україна перемогла при підтримці США.
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30.07.2025 13:19 Відповісти
Шо!? Апять?!!! 😲
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30.07.2025 13:20 Відповісти
Цікаво, якщо наша планета проіснує ще 100 років, чим буде тоді в історичних книжках рахуватися оця руда х#йня? Невже державним діячем?
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30.07.2025 13:20 Відповісти
І правильно робить. Ефективними вони могли бути, якби введені у 2022-му, а не тягнули кота за яйця разом з ЄС.
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30.07.2025 13:20 Відповісти
Ще тоді (в 22) люди з клепкою в голові казали, що якщо війну не закінчити швидко й дешево, то вона розтягнеться на роки й обійдеться в кілотонни грошей. Про життя навіть не пишу, це взагалі жах.
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30.07.2025 13:36 Відповісти
А хто сумнівається, що і після трамподедлайну вийде потужний ПШИК
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30.07.2025 13:20 Відповісти
як не спробуеш то не будеш знати! сміливо вперед США!
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30.07.2025 13:21 Відповісти
головне щоб до інших країн не було сумніву
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30.07.2025 13:24 Відповісти
Він зараз дасть собі чергових 100 днів для розмірковування того, чи вплинуть санкції на болота якщо їх ввести, чи не вплинуть. А взагалі цифри та дати-це ж речі нескінченні. Завжди можна у них бавитись, тому що завжди є місце для чергових 24, 30, 50, 100 і т.п. Балаболом було, балаболом і помре.
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30.07.2025 13:27 Відповісти
Minuteman - набагато ефективніший. Варто спробувати.
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30.07.2025 13:29 Відповісти
позорисько🤠який на гачку фсб , став президентом США ...консерватори, шлюхи у кремлівському борделі
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30.07.2025 13:31 Відповісти
Закрити Скажену Собаку в будку і мати сумнів в цьому...
Немає Слів...
Одна нецензурна лайка...🤬🤬🤬
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30.07.2025 13:31 Відповісти
Тобто санкцій не буде? Очікувано
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30.07.2025 13:34 Відповісти
більше зброї і ракет різних зі 100 до 2000 км і для ф-16 різних
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30.07.2025 13:35 Відповісти
пока запад не введет контингент, не сделает Украину основным союзником США поза НАТО, не даст нам ПДЧ...толку не будет(((
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30.07.2025 13:35 Відповісти
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30.07.2025 13:36 Відповісти
А чого прямо не сказав:" Владімір,не переживай"?(((
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30.07.2025 13:46 Відповісти
Якщо санкції не працюють то значить треба давати Томагавки
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30.07.2025 13:48 Відповісти
Стільки кацапок перетовкти у ліжках московських,і не тільки,готелів… Воно ж на кожнім кроці розповідає про «амазінг рюзьке люди»- то ж санкції ніякі не може вводити. А папочка з відосами про педофілію теж десь у пуйлав шухлядці чекає часу Х.
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30.07.2025 13:48 Відповісти
Цілком нормальна заява - я б більше нервував якби він казав що санкції гарантовано спрацюють і більше нічого не треба.
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30.07.2025 14:01 Відповісти
Шо ж ти фраєр здав назад? Нє па масти хло тебе?
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30.07.2025 14:03 Відповісти
Носяться з Трампом як ніби він реально може щось зробити. Але це ілюзія в яку вчепилися, тому що більше нічого немає. Три роки самообману, то одне то інше.
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30.07.2025 14:03 Відповісти
санкції це добре, томагавки - краще
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30.07.2025 14:37 Відповісти
Хворий і підлий є хворий і підлий.
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30.07.2025 15:19 Відповісти
Та ти шо?))
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30.07.2025 15:27 Відповісти
 
 