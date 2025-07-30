Трамп сумнівається в ефективності санкцій проти РФ, - NYT

Лише за добу після того, як Трамп пригрозив санкціями проти РФ через війну в Україні, він вже сумнівався, чи спрацює така стратегія.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Виступаючи перед журналістами на борту президентського літака Air Force One Трамп заявив, що США можуть ввести "тарифи та інше" приблизно за десять днів.

"Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо він, очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми введемо тарифи й інші речі, які зазвичай застосовують. Це може вплинути на них, а може й ні. Але, можливо, вплине", - цитує його видання.

Трамп вже не раз погрожував покарати РФ за ескалацію в Україні, проте досі не зробив цього. А його остання погроза фінансовими санкціями — як визнав президент — може не мати успіху.

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"Мало що вказує на те, що ультиматум Трампа змінить думку Путіна щодо війни", - пишуть журналісти.

Погроза пана Трампа запровадити вторинні тарифи для країн, що купують російську нафту, торкнеться Китаю, Індії та Туреччини і стане потенційною ескалацією його глобальної торговельної війни.

У Трампа є й інші економічні та військові інструменти, щоб змусити Росію зупинити війну, вважають експерти з міжнародної політики. Економіка РФ залишається вразливою попри те, що вона частково убезпечила себе від санкцій.

Проте експерти вважають, що Трамп все ще може вдарити по окремих секторах банківської системи РФ, обмежити ціни на нафту, а також використати свій вплив на зовнішню політику й торговельні угоди з європейськими союзниками.

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