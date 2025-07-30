Світові ціни на нафту різко зросли після нового ультиматуму Трампа для Путіна

Ціни на нафту у вівторок зросли на понад 3%, до найвищого рівня з 20 червня, після нового дедлайну президента США Дональда Трампа, який дав 10 днів Володимиру Путіну, щоб продемонструвати прогрес у напрямку припинення війни проти України.

На торгах вранці усереду зростання цін призупинилося, оскільки трейдери продовжують оцінювати потенційні наслідки нової заяви Трампа, повідомляє Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1 цент – до $71,69 за барель станом на 9:33 за Києвом, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 2 центи – до $69,19 за барель.

Аналітики Vanda Insights оцінюють, що ціни відображають додаткову "надбавку за ризик" у розмірі $4-5 за барель, яка може зберігатися доти, доки Кремль не зробить кроків до зупинки війни.

При цьому, JPMorgan попереджає, якщо Індія, на відміну від Китаю, приєднається до можливих вторинних санкцій США, під загрозою опиняться до 2,3 млн барелів російського експорту на день.

Підтримку ринку також забезпечила угода Вашингтона та Брюсселя, що відвернула торгову війну й обмежила імпортні тарифи США на продукцію ЄС базовою ставкою 15%. Утім потенційне повернення додаткових обсягів венесуельської нафти (після очікуваного дозволу Вашингтона партнерам PDVSA відновити проєкти) може значно пом’якшити тиск на ціни.

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Інвестори стежать і за засіданням ФРС, оскільки попри критичні заяви Трампа, регулятор, імовірно, збереже облікову ставку без змін. МВФ напередодні покращив прогноз глобального зростання на 2025-2026 роки, але наголосив на ризиках, серед яких – торгові бар’єри та геополітична напруженість, що й надалі впливатимуть на настрої на нафтовому ринку.

Як повідомлялося, країни Перської затоки зможуть компенсувати втрату російської нафти в разі нових санкцій США. За оцінками Reuters, Саудівська Аравія може додатково видобувати 2,3 млн барелів на добу протягом 90 днів, ОАЕ – 900 тис., а Кувейт – 600 тис. барелів.

Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту знижуються попри новий дедлайн від Трампа для Путіна.