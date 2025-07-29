Світові ціни на нафту знижуються попри новий дедлайн від Трампа для Путіна

Ціни на нафту у вівторок вранці знижуються після дводенного ралі – вересневі ф’ючерси на Brent опустилися до $69,98 за барель, а на WTI – до $66,60 за барель.

Після зростання на понад 2% у понеділок, ринок знову проявляє обережність, зауважує Reuters.

За оцінкою агентства, наразі котирування стримують одразу кілька факторів. По‑перше, інвестори оцінюють наслідки американо‑європейської торговельної угоди, яка запроваджує базове мито 15% на майже всі товари ЄС.

По‑друге, ринки вичікують сигналів від ФРС, оскілки за підсумками засідання 30 липня регулятор, ймовірно, збереже ставку, але може натякнути на гіпотетичне пом’якшення політики після серії слабших інфляційних звітів.

Додаткову невизначеність вносять паралельні перемовини США й Китаю у Стокгольмі щодо торгових суперечок та новий ультиматум Дональда Трампа, який заявив, що російський диктатор Путін має продемонструвати прогрес у напрямку припиненні війни проти України протягом 10‑12 днів, інакше Вашингтон запустить санкції проти самої РФ та покупців її енергетичного експорту.

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Аналітики Phillip Nova попереджають, що короткостроковий імпульс усе ще залишається висхідним після учорашнього ривка, але будь‑які "сюрпризи" від Федрезерву чи зриву переговорів загрожують різкою волатильністю.