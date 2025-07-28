Воєнна економіка РФ "тріщить по швам" під тиском санкцій та низьких цін на нафту, – Bloomberg

Після двох років неочікуваної стійкості в умовах санкцій російська економіка дедалі чіткіше демонструє ознаки спаду. Воєнні витрати залишаються високими, проте споживчий попит почав падати: продажі легковиків просіли на 30%, а Міністерство економіки РФ вже застерігає про близькість рецесії.

На цьому тлі Банк Росії поспіхом знизив ключову ставку на 3 відсоткових пункти за два місяці (до 18%), переорієнтовуючи пріоритет з боротьби з інфляцією на підтримку економічного зростання, пише Bloomberg.

Рішення низки країн, включаючи Китай та Індію, продовжувати купувати російську нафту та інші продукти, а також небажання навіть деяких західних економік повністю відрізати себе від експорту природних ресурсів з Росії, стали головною опорою для російської економіки. Але з часом широкий та посилений спектр санкцій має дедалі помітніші наслідки.

Укріплення рубля на 43% до долара від початку року та падіння цін на нафту з’їдають експортні доходи, тоді як санкції погіршують доступ до західного обладнання, фінансів і ринків збуту.

Основний удар припадає на промисловий сектор та експортерів сировини. Одним з найбільш показових прикладів є вугільна галузь, яка повністю втратила європейських покупців і доступ до технологій, які не змогли замінити китайські постачальники, оскільки якістю та обсягами вони не задовольняють потреб ринку.

Металургійна галузь також під ударом, цього року очікується падіння внутрішнього попиту на сталь на 10% через падіння у будівництві, спричинене високими кредитними ставками, а дорогий рубль б’є по маржі експортерів, попереджала велика російська металургійна компанія "Сєвєрсталь".

"Наразі залишається лише невелика група галузей з високими темпами зростання – всі вони пов'язані з державними замовленнями та обороною", – заявила на початку літа Софія Донець, головний економіст T-Investments.

За її словами, важко знайти інші сектори, які працюють у плюсі. Водночас Кремль продовжує вкладати рекордні ресурси в оборону, фактично фокусуючись виключно на військових потребах та цілях.

Більшість цивільних галузей промисловості Росії зазнають спаду виробництва у 2025 році (%, рік до року)

Фото: Bloomberg

Однак найбільш тривожним для Путіна сектором, в якому очевидний спад, можуть бути фінанси, вкахує Bloomberg.

Керівники деяких найбільших російських банків почали обговорювати можливість звернення за допомогою до держави, якщо рівень поганих кредитів у їхніх портфелях продовжуватиме погіршуватися. Такий сценарій виник через те, що насправді якість їхнього кредитного портфеля набагато гірша, ніж показують офіційні дані.

Хоча Центробанк публічно заперечує ризики, голова "Сбєрбанку" Герман Грєф минулого місяця визнав, що якість кредитного портфеля погіршується, а компаніям все частіше доводиться реструктуризувати свої борги.

Наразі можна виділи наступні основні ризики, що посилюватимуть подальшу стагнацію російської економіки:

затяжна "гонка озброєнь" означає для бюджету вибір "гармати замість масла" – при цьому споживчі витрати вже скорочуються;

значне зміцнення рубля шкодить експортерам і знижує рублеві доходи від продажу енергоносіїв, що поглиблює дефіцит бюджету;

продовжується зростати тиск на бізнес – за рік вартість конфіскованих активів утричі збільшилася, а самі підприємці говорять про "хвилю націоналізацій".

Аналітики Bloomberg Economics прогнозують: якщо Кремль не змінить пріоритетів, "тріщини" переростуть у системний спад, адже ресурси для підтримки "економіки гармат" у мирному секторі стрімко тануть.

Раніше повідомлялось, що Банк Росії погіршив прогноз цін на нафту та передрік росіянам ще один рік "затягування поясів".

Поряд з цим, виробництво легкових автомобілів у Росії за рік обвалилося на 28%, а Російський "КамАЗ" слідом за "АвтоВАЗом" та "ГАЗом" скорочує робочий тиждень.