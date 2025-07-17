Другий найбільший металургійний комбінат Росії заявив про обвальне падіння випуску сталі

Магнітогорський металургійний комбінат – один із найбільших у Європі та другий за обсягами в Росії – заявив про різке падіння виробництва. Так, на тлі санкцій, проблем із експортом та уповільнення російської економіки у другому кварталі 2025 року ММК скоротив випуск сталевої продукції на 18%, до 5,2 млн тонн, а виробництво чавуну впало на 9% рік до року.

Про це свідчить звіт компанії, передає The Moscow Times.

Продажі ММК обвалилися за всіма видами продукції: прокату – на 13%, сортового прокату – на 11%, преміальної продукції – майже на 20%.

На думку аналітиків, результати компанії "очікувано слабкі": на ММК тисне низький попит у країні через високу ключову ставку Центробанку РФ. У першому кварталі комбінат, власником якого є мільярдер Віктор Рашніков (статки $11,2 млрд, за даними Forbes), став збитковим: він втратив 1,2 млрд руб.

За підсумками минулого року в мінусі виявився найбільший у Росії виробник сталі – Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК): він отримав 0,3 млрд руб. чистого збитку.

Загалом, як зазначається, сталеливарна галузь Росії поринула в повноцінну кризу: експортні ціни на російську сталь просіли з початку року на 5% у доларах і 26% у рублях, а на попит усередині країни вплинула криза в будівництві.

За даними World Steel Association, виробництво сталі в Росії минулого року впало на 8,6% – рекордно серед усіх найбільших країн-виробників, за січень-квітень поточного року – ще на 7,2%. Експорт зі початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України обвалився на третину: минулого року російські сталевари вивезли за кордон 20 млн тонн продукції проти 32 млн тонн у 2021 році.

Гендиректор "Сєвєрсталі" Александр Шевельов раніше говорив, що через падіння попиту та дорогих кредитів у країні існує ризик повної зупинки металургійних заводів.

Також повідомлялося, що російська влада розробляє план підтримки російських металургійних заводів, які зіткнулися з різким падінням експорту, скотилися в збитки і були змушені скорочувати виробництво. Так, уряд РФ розглядає можливість зниження податкового навантаження для виробників сталі.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що російський уряд готує план підтримки металургійної галузі, яка в другій половині 2024 року зіткнулася з падінням виробництва.

Раніше повідомлялося, що Магнітогорський меткомбінат і гірничо-металургійна компанія "Норільський нікель" – дві найбільші металургійні компанії РФ із сумарним виторгом понад 2 трлн руб. на рік – були змушені скоротити виробництво у 2024 році через неможливість продати метал як на експорт, так і всередині країни.