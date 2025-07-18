Наслідки санкцій: Російська влада готує план порятунку для вугільної промисловості на $800 мільйонів

Мінфін Росії попередньо оцінює суму підтримки вугільної галузі, що перебуває в кризі, в 63 млрд руб. ($802,58 млн) за рахунок податкових відстрочок до кінця листопада.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, проєкт про заходи підтримки вже винесений на розгляд уряду РФ і є частиною системної антикризової програми для вугільної галузі, що переживає кризу на тлі санкційних обмежень, низьких цін на глобальному ринку, складнощів з вивезенням вугілля на експорт та імпортними митами в Китаї.

Наприкінці травня уряд Росії затвердив антикризову програму, яка передбачає зокрема відстрочку з податків і страхових внесків, компенсацію знижок сибірським компаніям на експортні перевезення вугілля в північно-західному та південному напрямку, а також адресну підтримку окремих фірм.

Мінфін РФ повідомив, що пропонує дати відстрочку зі сплати податку на видобуток корисних копалин та продовжити терміни окремих страхових внесків до 30 листопада 2025 року.

Крім того, до 30 листопада 2025 року компаніям буде надано відстрочку зі сплати заборгованості в частині суми від'ємного сальдо єдиного податкового рахунку станом на 1 червня 2025 року.

"Попередня оцінка обсягу фінансової підтримки у вигляді відстрочок зі сплати податків і страхових внесків може становити близько 63 млрд руб.", – повідомили в російському Мінфіні.

Список компаній надання пільг має підготувати Міненерго РФ.

"Пропонований захід податкової підтримки вугільної галузі дозволить компаніям, які зіткнулися з погіршенням фінансово-економічних показників, звільнити оборотні кошти на зазначений період", – додали в Мінфіні РФ.

Антикризова підтримка також передбачає адресні заходи, рішення про які ухвалює спеціальна підкомісія.

"На сьогодні галузевим міністерством підтверджено необхідність розгляду 5 вугільних компаній, найближчим часом очікується звернення близько 40 компаній", – сказано в повідомленні.

Раніше стало відомо, що ситуація у вугільній галузі Росії продовжує погіршуватися, і вже зупинило роботу або ж опинилося на межі закриття 51 підприємство.

До того повідомлялося, що на тлі глибокої кризи вугільної галузі, що стала наслідком втрати європейського експортного ринку, у Росії різко зросла затовареність портових складів вугіллям. Загалом на складських майданчиках зібралося майже 50 млн тонн продукції, або чверть всього експорту за 2024 рік.

Перед тим повідомлялося, що в Росії збитки вугільної промисловості встановили історичний рекорд – за підсумками першого кварталу цього року сальдований збиток російських вугільних компаній досяг 79,9 млрд руб. У середньому вугільна галузь втрачала гроші зі швидкістю 26 млрд руб. на місяць, або 900 млн руб. ($11,44 млн) на день.

На початку червня цього року стало відомо, що російський уряд взявся за порятунок вугільних компаній країни. Так, російський прем'єр Міхаїл Мішустін затвердив заходи підтримки галузі, однієї з найбільш постраждалих від санкцій, та окремо підприємств Кузбасу, де видобувається найбільше російського вугілля.

До того повідомлялося, що російські вугільні компанії третій рік поспіль стикаються зі скороченням експорту. За підсумками минулого року їм вдалося продати на зовнішні ринки 195 млн тонн продукції, що на 17,5 млн тонн менше, ніж роком раніше, і на 26,2 тонн менше показника 2022 року.