Російська влада взялася рятувати вугільну галузь. Раніше її прибуток обвалився в 33 рази

Російський уряд взявся за порятунок вугільних компаній країни. Так, російський прем'єр Міхаїл Мішустін затвердив заходи підтримки галузі, однієї з найбільш постраждалих від санкцій, та окремо підприємств Кузбасу, де видобувається найбільше російського вугілля.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, торік видобуток вугілля в Росії став однією з двох галузей, у яких збиткових компаній виявилося більше, ніж прибуткових (53,3% на 46,7%), а загальні втрати перевищили сукупний прибуток: негативне сальдо становило 112,6 млрд руб.

Цього року ситуація продовжує погіршуватися: з початку року світові ціни на вугілля знизилися більш ніж на 20%, а з піків 2022 року – в більш ніж утричі.

Російські вугільники потрапили в "ідеальний шторм". Європа відмовилася від їхньої продукції, розгорнути поставки на Схід їм виявилося складніше, експорт падає і в ряді випадків виявляється збитковим, деякі компанії з квітня припинили експорт.

Минулого року видобуток вугілля в Росії знизився на 3%, а експорт – на 6%. Цього року видобуток зростає (на 2,4% у січні-квітні), дедалі більше вугілля залишається на складах. При цьому в Кузбасі видобуток падає (на 6% у річному вираженні у березні та квітні).

У "зоні ризику", за оцінкою Міненерго РФ, знаходиться 30 компаній, із них 10 вже зупинили роботу, ще п'ять звернулися за держпідтримкою. Гендиректор "Російського вугілля" Владімір Коротін називає ситуацію в галузі "найгострішою кризою з часів 1990-х років".

Усі підприємства вугільної промисловості РФ отримають відстрочку зі сплати податків та страхових внесків до 1 грудня. За потреби вона може бути продовжена.

Комісія займеться не лише загальними заходами підтримки, а й адресними. Російським Мінфіну та Міненерго відвели тиждень на те, щоб розробити критерії держпідтримки конкретних компаній.

Влада Росії, по суті, виступить у ролі кризового керуючого. Вона затверджуватиме плани фінансового оздоровлення вугільних компаній та допоможе закредитованим реструктурувати борги. Міненерго РФ оцінювало заборгованість вугільників 1,2 трлн руб. із початку року, а до кінця вона може зрости до 1,5 трлн руб.

Проблеми вугільної галузі Росії

Раніше повідомлялося, що російські вугільні компанії третій рік поспіль стикаються зі скороченням експорту. За підсумками минулого року їм вдалося продати на зовнішні ринки 195 млн тонн продукції, що на 17,5 млн тонн менше, ніж роком раніше, і на 26,2 тонн менше показника 2022 року.

До того стало відомо, що найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.

На початку вересня повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану. Так, у першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

У листопаді стало відомо, що Центробанк Росії обмежить кредитування великих російських компаній, які вже набрали боргів.