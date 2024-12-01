Вплив санкцій: Вугільні регіони Росії зіткнулися з обвальним падінням доходів бюджету
Найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.
Про це пише The Moscow Times.
У головному вугільному регіоні – Кемеровській області, на частку якої припадає 60% видобутку кам'яного вугілля і близько 80% коксівного – було зафіксовано обвал надходжень податку на прибуток у 2,5 раза (на 59%).
Крім того, доходи просіли у Бурятії та Єврейській автономній області. Сукупні надходження податку на прибуток до бюджетів суб'єктів до 20 листопада просіли на 7%, або 357 млрд руб.
"Це або сировинні вугільні галузі, або ті регіони, де є експортно орієнтовані підприємства, за якими експорт з тих чи інших причин скоротився", – сказав глава Міністерства фінансів Росії Антон Сілуанов.
Платити податки до місцевих бюджетів вугільникам де-факто нічим. За даними Росстату, кожна друга вугільна компанія в Росії стала збитковою, а сальдований фінансовий результат усієї галузі став негативним: за січень-вересень вугільники спрацювали в мінус на 91,3 млрд руб., хоча рік тому отримали більше 350 млрд руб. прибутку за аналогічний період.
Ключовою проблемою галузі стали західні санкції. На відміну від нафти і газу, які Євросоюз продовжує закуповувати, хай і в невеликих обсягах, вугілля потрапило під тотальне ембарго, а країни Азії, які торік купували російське вугілля, різко знизили попит.
АЦ ПЕК – російський державний аналітичний центр при Міністерстві енергетики – наприкінці жовтня попередив, що вся вугільна промисловість РФ перебуває на межі банкрутства.
Втративши західні ринки і зіткнувшись із різким падінням попиту в "дружніх" країнах, вугільні компанії отримали додатковий удар від уряду, який запровадив для галузі додаткові податки та різко підвищив тарифи на перевезення через залізничну мережу РЖД.
На початку вересня повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану. Так, у першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.
Пізніше того місяця один із двох найбільших імпортерів російського вугілля на Тайвані – Taiwan Cement Corporation (TCC) – оголосив про повне припинення співпраці з вугільниками з Росії.
Водночас Індія різко зменшила імпорт вугілля з Росії. Так, у січні-вересні 2024 року країна закупила 6,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
У листопаді стало відомо, що Центробанк Росії обмежить кредитування великих російських компаній, які вже набрали боргів.
Російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% – максимального значення з 2003 року.
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