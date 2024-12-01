Вплив санкцій: Вугільні регіони Росії зіткнулися з обвальним падінням доходів бюджету

Найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.

Про це пише The Moscow Times.

У головному вугільному регіоні – Кемеровській області, на частку якої припадає 60% видобутку кам'яного вугілля і близько 80% коксівного – було зафіксовано обвал надходжень податку на прибуток у 2,5 раза (на 59%).

Крім того, доходи просіли у Бурятії та Єврейській автономній області. Сукупні надходження податку на прибуток до бюджетів суб'єктів до 20 листопада просіли на 7%, або 357 млрд руб.

"Це або сировинні вугільні галузі, або ті регіони, де є експортно орієнтовані підприємства, за якими експорт з тих чи інших причин скоротився", – сказав глава Міністерства фінансів Росії Антон Сілуанов.

Платити податки до місцевих бюджетів вугільникам де-факто нічим. За даними Росстату, кожна друга вугільна компанія в Росії стала збитковою, а сальдований фінансовий результат усієї галузі став негативним: за січень-вересень вугільники спрацювали в мінус на 91,3 млрд руб., хоча рік тому отримали більше 350 млрд руб. прибутку за аналогічний період.

Ключовою проблемою галузі стали західні санкції. На відміну від нафти і газу, які Євросоюз продовжує закуповувати, хай і в невеликих обсягах, вугілля потрапило під тотальне ембарго, а країни Азії, які торік купували російське вугілля, різко знизили попит.

АЦ ПЕК – російський державний аналітичний центр при Міністерстві енергетики – наприкінці жовтня попередив, що вся вугільна промисловість РФ перебуває на межі банкрутства.

Втративши західні ринки і зіткнувшись із різким падінням попиту в "дружніх" країнах, вугільні компанії отримали додатковий удар від уряду, який запровадив для галузі додаткові податки та різко підвищив тарифи на перевезення через залізничну мережу РЖД.

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На початку вересня повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану. Так, у першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

Пізніше того місяця один із двох найбільших імпортерів російського вугілля на Тайвані – Taiwan Cement Corporation (TCC) – оголосив про повне припинення співпраці з вугільниками з Росії.

Водночас Індія різко зменшила імпорт вугілля з Росії. Так, у січні-вересні 2024 року країна закупила 6,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У листопаді стало відомо, що Центробанк Росії обмежить кредитування великих російських компаній, які вже набрали боргів.

Російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% – максимального значення з 2003 року.