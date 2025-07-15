Ситуація у вугільній галузі Росії продовжує погіршуватися, вже зупинили роботу або ж опинилися на межі закриття 51 підприємство.

Про це заявив заступник голови Міненерго РФ Дмитро Ісламов, передає російське пропагандистське агентство РИА Новости.

"За підсумками 2024 року збитки досягли 112,6 мільярда рублів і ситуація, на жаль, продовжує погіршуватися. За даними міністерства енергетики, у так званій червоній зоні, це підприємства, які зупинені або на межі зупинки, на сьогоднішній день знаходиться 51 підприємство, тобто шахти та розрізи", – сказав він.

За останніми розкритими Міненерго РФ даними, станом на 1 січня 2024 року видобуток вугілля в Росії здійснювали 179 вугільних підприємств.

Важка криза, яка накрила російський вуглепром після втрати європейських ринків та посилення міжнародних санкцій, наростає, випливає зі звіту заступника міністра енергетики РФ Дмитра Ісламова.

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Як повідомлялося, російська вугільна промисловість скочується у кризу через високі кредитні ставки та санкції, уповільнення попиту на її продукції у Китаї та падіння цін, писав Bloomberg.

За даними Федеральної служби статистики, лише половина російських вугільних компаній залишалася прибутковою у 2024 році, і ситуація продовжує погіршуватися.

Водночас ключовою проблемою для галузі є неможливість купувати нове обладнання після трьох років технологічних санкцій, через це російським вугільним компаніям все частіше доводиться вдаватися до так званої "канібалізації", намагаючись зібрати один робочий комплекс з кількох при одночасному скороченні обсягів виробництва.

Водночас вони стикаються з високими витратами на обслуговування кредитів, ставки за якими перевищують 20%, що також негативно впливає на прибутковість. Разом із тим, ціни на вугілля впали до багаторічних мінімумів через зниження попиту з боку Китаю.