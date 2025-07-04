"Немає попиту": У портах Росії накопичилося 50 мільйонів тонн нерозпроданого вугілля

На тлі глибокої кризи вугільної галузі, що стала наслідком втрати європейського експортного ринку, у Росії різко зросла затовареність портових складів вугіллям. Загалом на складських майданчиках зібралося майже 50 млн. тонн продукції, або чверть всього експорту за 2024 рік.

Про це пише The Moscow Times.

Затовареність у портах підтвердили й джерела з компаній-стивідорів (вони організують навантаження та розвантаження товарів на комерційні судна): "Практично всі порти з повними складами – немає вивезення та попиту при незрозумілому ринку".

Як оцінюють джерела на ринку, в головних портах РФ запаси вугілля перевищують середньомісячні показники на 20-25%.

"Цьогорічне скорочення обороту [вугілля] свідчить про зниження попиту чи проблеми з вивезенням, що й веде до накопичення запасів. Поки баланс не відновиться, проблема зберігатиметься", – зазначили в одній із керуючій терміналами компаній.

Зайві запаси вугілля спостерігаються у великих виробників чи трейдерів, чиї логістичні чи комерційні ланцюжки опинилися під тиском.

Очікується, що проблема із затовареністю збережеться щонайменше до кінця поточного року, якщо не покращиться ситуація з падінням експортного попиту на російське вугілля і не буде вирішено логістичних труднощів.

Також для звільнення складів та зростання експорту необхідне глобальне збільшення цін на вугілля, що зробить рентабельними експортні поставки.

На тлі затовареності складів вугіллям вартість його перевалки в портах впала в червні на діапазон від 23,3% до 48,6% у річному вираженні, до $9,2-13 за тонну, залежно від порту, що на 7,3-18,8% нижче за травневі показники.

У травні обсяги транспортування російського енергетичного вугілля на експорт через порти в залежності від регіону відправлення та точки призначення падали більш ніж на 50%. Вивезення вугілля з РФ морем скорочується найвищими темпами з січня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що в Росії збитки вугільної промисловості встановили історичний рекорд – за підсумками першого кварталу цього року сальдований збиток російських вугільних компаній досяг 79,9 млрд руб. У середньому вугільна галузь втрачала гроші зі швидкістю 26 млрд руб. на місяць, або 900 млн руб. ($11,44 млн) на день.

На початку червня цього року стало відомо, що російський уряд взявся за порятунок вугільних компаній країни. Так, російський прем'єр Міхаїл Мішустін затвердив заходи підтримки галузі, однієї з найбільш постраждалих від санкцій, та окремо підприємств Кузбасу, де видобувається найбільше російського вугілля.

Перед тим повідомлялося, що російські вугільні компанії третій рік поспіль стикаються зі скороченням експорту. За підсумками минулого року їм вдалося продати на зовнішні ринки 195 млн тонн продукції, що на 17,5 млн тонн менше, ніж роком раніше, і на 26,2 тонн менше показника 2022 року.