Понад $11 мільйонів на день: У Росії збитки вугільної промисловості встановили історичний рекорд

Російська вугільна промисловість – одна з найбільших сировинних галузей Росії, що включає 300 тис. зайнятих та десятки мономіст, – продовжує скочуватися в кризу. Так, за підсумками першого кварталу цього року сальдований збиток російських вугільних компаній досяг 79,9 млрд руб.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на звіт Росстату.

Як повідомляється, в середньому вугільна галузь втрачала гроші зі швидкістю 26 млрд руб. на місяць, або 900 млн руб. ($11,44 млн) на день.

Збитковими стали 62% підприємств, які за три місяці пішли мінус на 126,3 млрд руб. У плюсі ​​залишилося менше 40% вугільників, а їх прибутки обвалилися втричі – до 46,4 млрд руб.

За обсягом збитків за порівнянний період вугільна галузь побила рекорди за весь час доступної статистики Росстату. Попередній максимум був показаний під час пандемії в 2020 році: тоді перший квартал вугільники завершили із сальдованими втратами на 45 млрд руб.

За словами джерел на ринку, російська вугільна галузь переживає "найгострішу кризу з часів 1990-х років": ембарго Європейського Союзу позбавило компанії західних ринків, а світові ціни обвалилися до чотирирічних мінімумів – на 20% цього року та втричі – відносно 2022 року.

Китай, який став головним покупцем російського вугілля, минулого року скоротив імпорт на 13% у фізичному обсязі, на 27% – у грошах: як наслідок російські вугільники втратили $3 млрд валютної виручки.

За оцінками російського Міненерго, під загрозою банкрутства перебувають 30 вугільних компаній. Статистика Росстату підтверджує: вугільна галузь стала "чемпіоном" за обсягом прострочених кредитів та позик: до кінця першого кварталу ця сума досягла 25 млрд руб. і лише за березень підскочила на 30%.

Що відбувається з вугільною галуззю Росії

На початку червня цього року стало відомо, що російський уряд взявся за порятунок вугільних компаній країни. Так, російський прем'єр Міхаїл Мішустін затвердив заходи підтримки галузі, однієї з найбільш постраждалих від санкцій, та окремо підприємств Кузбасу, де видобувається найбільше російського вугілля.

Перед тим повідомлялося, що російські вугільні компанії третій рік поспіль стикаються зі скороченням експорту. За підсумками минулого року їм вдалося продати на зовнішні ринки 195 млн тонн продукції, що на 17,5 млн тонн менше, ніж роком раніше, і на 26,2 тонн менше показника 2022 року.

До того стало відомо, що найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.

На початку вересня повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану. Так, у першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

У листопаді стало відомо, що Центробанк Росії обмежить кредитування великих російських компаній, які вже набрали боргів.