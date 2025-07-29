Країни Перської затоки зможуть компенсувати втрату російської нафти в разі нових санкцій США, – Reuters

Три виробники Перської затоки – Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт – можуть відносно швидко збільшити видобуток нафти в разі раптових перебоїв у поставках, викликаних можливими вторинними санкціями президента США Дональда Трампа.

За оцінками енергетичного оглядача Рона Буссо, Саудівська Аравія може додатково видобувати 2,3 млн барелів на добу протягом 90 днів, ОАЕ – 900 тис., а Кувейт – 600 тис. барелів, пише Reuters.

При цьому Індія – найбільший імпортер морської російської сирої нафти в червні з обсягом 1,5 млн барелів на добу – зараз веде напружені торговельні переговори зі США, тому навряд чи захоче загострювати торговельну напруженість між країнами. Відтак, Індія може відмовитися від РФ на користь нових, хоча, безсумнівно, дорожчих джерел енергії.

З іншого боку, Китай, який імпортував близько 2 млн барелів на добу російської нафти в червні трубопроводом та морем, навряд чи змінить свої схеми закупівель, оскільки він вже стикається з кількома рівнями мит США та вважає свої зв'язки з Росією стратегічними.

При цьому фінанси Росії все одно будуть зменшені, незалежно від того, чи припинила б Індія купувати російську нафту, оскільки Китай, ймовірно, зможе купувати її ще дешевше.

Нагадаємо, раніше президент США Дональ Трамп висунув новий ультиматум, яким заявив, що російський президент Владімір Путін має продемонструвати прогрес у напрямку припиненні війни проти України протягом 10‑12 днів, інакше Вашингтон запустить санкції проти самої РФ та покупців її енергетичного експорту.

До того в Центробанку РФ заявили, що на Росію чекає ще один рік стагнації економіки, а на росіян – "затягування поясів". Так, прогноз цін на нафту знижено до $55 за барель Urals на 2025-2026 роки. У попередній, квітневій, версії він уже зменшувався – з $65 до $60 за барель.

Перед тим повідомлялося, що нові санкції Європейського Союзу, які включають гнучке обмеження цін на російську нафту, можуть позбавити російський бюджет кожного п'ятого рубля запланованих нафтогазових доходів.

Як повідомлялося, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.

Згодом Велика Британія оголосила про зниження ліміту цін на сиру нафту з $60 за барель до $47,6, що безпосередньо вплине на доходи Росії від нафти.