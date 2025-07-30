Блюменталь о законопроекте о санкциях: Путин не заслуживает дополнительного времени, нужно ускориться

Сенатор Ричард Блюменталь считает, что стоит ускориться с голосованием за законопроект о санкциях против РФ. По его словам, диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я согласен, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени и нам надо ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент - в правильном направлении, но я сильно адвокатирую за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%", - отметил он.

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Блюменталь рассказал, что в Сенате насчитывается 85 сторонников законопроекта о санкциях. При необходимости возможно набрать 90 голосов.

"Я думаю, что голосование вполне достижимая и необходимая цель. Именно сейчас время для действия, не только через исполнительный приказ президента, но и через законодательную инициативу, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом... Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем наши обязательства Украине", - добавил сенатор.

Он заявил, что законопроект о санкциях поможет "остановить войну" и "Путин должен это понять".

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