Бессент предостерегает Китай от покупки подсанкционной российской нефти: США могут ввести пошлины

Министр финансов США Скотт Бессент накануне заявил китайским чиновникам, что продолжение закупок подсанкционной российской нефти может привести к введению тарифов.

Об этом он сказал на пресс-конференции завершая двухдневные торговые переговоры между США и Китаем в Стокгольме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Бессент пояснил, что законопроект в Конгрессе США позволяет Трампу взимать тарифы до 500% со стран, покупающих санкционную российскую нефть, что может побудить союзников США прибегнуть к подобным шагам, чтобы сократить российские энергетические поступления.

"Поэтому я думаю, что каждый, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть готов к этому", - сказал Бессент.

По словам министра США, китайские чиновники ответили, что Китай является суверенным государством с энергетическими потребностями, и закупки нефти будут осуществляться на основе внутренней политики страны.

"Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим препятствовать их суверенитету, поэтому они хотели бы платить 100% пошлину", - сказал Бессент.

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В частности Бессент выразил недовольство США продолжением закупок Китаем санкционной иранской нефти, а также продажей России технологических товаров двойного назначения на сумму более 15 миллиардов долларов, что способствовало усилению войны Москвы против Украины.

Он подчеркнул, что предупредил своего коллегу, вице-премьера Хэ Лифэна, что дальнейшая продажа Китаем товаров в Россию, которые в результате используются для производства оружия, повредит его усилиям по укреплению торговых связей с Европой.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что США и Китай планируют продолжить "тарифное перемирие".