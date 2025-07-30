США и Китай планируют продлить "тарифное перемирие"

США и Китай продолжат переговоры по сохранению "тарифного перемирия" до окончания его срока действия через две недели.

Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Бессент, который возглавлял делегацию США заявил в Стокгольме, что в среду он проинформирует президента США Дональда Трампа об оставшихся вопросах, он одобрит окончательное решение.

"Еще осталось несколько технических деталей, которые нужно согласовать", - сказал министр журналистам во вторник.

Также представитель Китая по международной торговле Ли Ченган заявил, что США и Китай намерены продлить действие "тарифного перемирия". Эти заявления прозвучали по итогам двухдневных переговоров китайской делегации, состоявшихся в Стокгольме, с представителями администрации США.

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В этом году США и КНР многократно увеличили друг для друга тарифные ставки на импорт, что привело к крайней нестабильности в глобальных цепочках поставок. Однако после переговоров, состоявшихся в мае в Женеве, стороны договорились временно снизить пошлины. Эта договоренность действует до 12 августа.