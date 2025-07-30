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США и Китай планируют продлить "тарифное перемирие"

китай,сша

США и Китай продолжат переговоры по сохранению "тарифного перемирия" до окончания его срока действия через две недели.

Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Бессент, который возглавлял делегацию США заявил в Стокгольме, что в среду он проинформирует президента США Дональда Трампа об оставшихся вопросах, он одобрит окончательное решение.

"Еще осталось несколько технических деталей, которые нужно согласовать", - сказал министр журналистам во вторник.

Также представитель Китая по международной торговле Ли Ченган заявил, что США и Китай намерены продлить действие "тарифного перемирия". Эти заявления прозвучали по итогам двухдневных переговоров китайской делегации, состоявшихся в Стокгольме, с представителями администрации США.

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В этом году США и КНР многократно увеличили друг для друга тарифные ставки на импорт, что привело к крайней нестабильности в глобальных цепочках поставок. Однако после переговоров, состоявшихся в мае в Женеве, стороны договорились временно снизить пошлины. Эта договоренность действует до 12 августа.

Автор: 

Китай (3103) США (27596) Скотт Бессент (50)


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Цікаво як, якщо через 10 днів Трамп збирається обкладати митами покупців кацапської нафти.

Або Трамп бреше, або Китай вже готовий зливати кацапню.
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30.07.2025 00:26 Ответить
Скоріше Трамп, в черговий раз, триндить...
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30.07.2025 00:28 Ответить
Скоріше за все Трамп на цей раз не бреше - брент стрімко поліз угору, майже 73 бакси, а wti 69,20
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30.07.2025 01:20 Ответить
Ох я представляю как сейчас в голове трампе с его биполяркой, глобальный великий лидор и гениальный бизнессмен **** друг друга, бизнесс сша так наинвестировал в китай, что политики теперь нифуя сделать не могут, и если сша голова то китай явно шея, а куда вертит шея, туда и смотрит голова!
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30.07.2025 01:14 Ответить
 
 